Lift: la colonna sonora del film Netflix con Kevin Hart e Jean Reno

E’ disponibile su Netflix Lift, la commedia d’azione con rapina che vede Kevin Hart a capo di un team di ladri professionisti che stringe un patto con l’Interpol per rubare un carico d’oro, a dodicimila metri d’altitudine, ad uno dei più pericolosi criminali su piazza interpretato dal veterano Jean Reno.

Al timone del film il regista F. Gary Gray i cui crediti includono Il negoziatore, The Italian Job, Straight Outta Compton e Fast & Furious 8.

Una curiosità sul film: Quando Jorgensen incontra la donna del Leviathan [1:17:30], il grande dipinto della barca a vela appeso al muro è il “Cristo nella tempesta sul mare di Galilea” di Rembrandt. Il dipinto stato rubato dall’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston il 18 marzo 1990.

Le musiche originali del film sono dei compositori Dominic Lewis (Bullet Train, The King’s Man, The Man in the High Castle, Peter Rabbit, Una notte violenta e silenziosa, Money Monster) e Guillame Roussel (L’uomo dal cuore di ferro, I mercen4ri – Expendables, Due agenti molto speciali 2, November – I cinque giorni dopo il Bataclan).

La colonna sonora include i brani: Edamame di bbno$ feat. Rich Brian / Players (DJ Smallz 732 Remix) di Coi Leray / Shirt di SZA / Pop Out di Big Boogie / Chop Suey! di System of a Down / Get Ready di Lady Wray / 777 di Silk Sonic / Southside Phantom di Maker / Move on Up di Curtis Mayfield / Busy Earnin’ di Jungle

1. Opening 1:42

2. In Position 2:06

3. NFT 0:31

4. Lift 1:38

5. Venice Boat Chase 3:01

6. Meet the Gang 0:46

7. Market Manipulation 1:15

8. Huxley Briefing 1:21

9. Jorgensen 1:18

10. Ball So Hard 1:05

11. To Belgium 0:28

12. Hearthrow 0:54

13. Trouble in Bathroom 4:06

14. Bathroom Kiss 1:00

15. Magnus to Vault 2:31

16. Safe Opens 4:05

17. Cornac Takes Hostages 1:36

18. Jorgensen and Leviathan 1:40

19. Jet Battle 4:49

20. Landing at Jorgensen 1:47

21. Final Confrontation 1:34

22. Arrested 2:21

23. Took the Gold 1:00

24. Hockney Resolution 2:31

La colonna sonora di “Lift” è disponibile su Amazon.