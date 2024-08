The Union, recensione: una spy-comedy con tanta azione e una coppia affiatata (disponibile su Netflix)

E’ disponibile su Netflix The Union, la spy-comedy d’azione a tinte romance con una coppia inedita ma ben assortita che vede affiancati Mark Wahlberg e Halle Berry. “The Union” ìricorda pellicole come Bad Company – Protocollo Praga con Anthony Hopkins e Chris Tucker e Kingsman – Secret Service in cui persone comuni vengono strappate al loro quotidiano per ritrovarsi coinvolte in un mondo occulto di spie e complotti terroristici da sventare.

Il film scritto da Joe Barton (Il rituale, iBoy) e David Guggenheim (Safe House, Qualcuno salvi il Natale) è diretto da Julian Farino, regista e produttore britannico noto soprattutto per il suo curriculum televisivo legato alla serie tv Entourage. Farino qui è al suo secondo lungometraggio per il grande schermo dopo il “dramedy” Scusa, mi piace tuo padre (2011) con Hugh Laurie e Catherine Keener.

“The Union” ha lo stesso incipit del primo Mission: Impossible con Tom Cruise, con una missione andata storta (in quel di Trieste) che riserverà qualche sorpresa, per poi portarci nel Jersey dove facciamo la conoscenza di Mike, il personaggio di Wahlberg. Mike è un semplice operaio edile che si ritrova improvvisamente catapultato nel mondo delle super spie e degli agenti segreti quando la sua fidanzata del liceo Roxanne, interpretata da Halle Berry, lo coinvolge in una missione ad alto rischio per conto dei servizi segreti statunitensi.

Laddove il recente Ghosted con Ana de Armas e Chris Evans aveva fallito, tentando un maldestro mix di azione, spionaggio e romance,”The Union” parte da una base solida, la sintonia tra i due protagonisti: una sempre fascinosa e talentuosa Halle Berry e un Mark Wahlberg particolarmente credibile grazie alla sua capacità di interpretare sia eroi d’azione che gente comune in situazioni straordinarie. Il film di Farino inverte lo stereotipo dell’organizzazione segreta composta da super agenti segreti alla James Bond per un vero e proprio inno alla meritocrazia, “The Union” monitora persone comuni dalle capacità straordinarie che poi vengono reclutate per proteggere il mondo. Sei un talento sprecato in qualche lavoro sottopagato? Sogni di lavorare per il governo? “The Union” è l’organizzazione segreta che fa per te!

“The Union” funziona grazie ad un buon equilibrio raggiunto tra dramma e humour, con il “romance” che fa capolino ma non diventa mai il fulcro della narrazione. Lo script di Barton e Guggenheim funziona a dovere poiché rappresenta un amalgama di generi non così facili da mixare, ma in questo caso non c’è nulla sopra le righe che possa avvicinare il film ad una parodia di “Mission: Impossible”, e lo humour è così ben dosato da lasciare intonsi i momenti più drammatici di cui ogni film di spionaggio necessita, e da questo punto di vista avere a bordo due carismatici premi Oscar come Halle Berry e J.K. Simmons è un significativo valore aggiunto.

Curiosità

Dal 19 settembre al 4 ottobre 2022, le riprese hanno interessato il piccolo e pittoresco villaggio costiero di Pirano in Slovenia, sul posto un cast e una troupe di 300 membri.

Il titolo originale del film era “Our Man from Jersey”.

J.K. Simmons e Adewale Akinnuoye-Agbaje hanno precedentemente recitato insieme come detenuti antagonisti nella serie tv Oz (1997).

Il cast include due premi Oscar: Halle Berry, J.K. Simmons e tre candidati all’Oscar: Mark Wahlberg, Jackie Earle Haley e Lorraine Bracco.

Il terzo film con Mark Wahlberg e J.K. Simmons. Il primo è stato Contraband (2012) il secondo Boston – Caccia all’uomo (2016).

Molte star di questo film hanno recitato in film tratti da fumetti. Halle Berry ha interpretato Tempesta nei primi tre film sugli X-Men e Catwoman nel film Catwoman del 2004. J.K. Simmons ha interpretato J. Jonah Jameson nei film di Spider-Man di Sam Raimi, Spider-Man: Far from Home (2019) e Spider-Man: No Way Home (2021), Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), e il commissario Gordon in Justice League di Zack Snyder (2021). Mike Colter ha interpretato Luke Cage nelle serie tv Luke Cage (2016), Jessica Jones (2015) e The Defenders (2017). Jessica De Gouw ha interpretato Helena Bertinelli/La Cacciatrice nella serie tv Arrow (2012). Adewale Akinnuoye-Agbaje ha interpretato Killer Croc in Suicide Squad (2016) e Algrim/Kurse in Thor: The Dark World (2013). Jackie Earle Haley ha interpretato Rorschach in Watchmen (2009). Lucy Cork ha interpretato una vedova in Black Widow (2021), è stata controfigura di Rachel Weisz nello stesso film e stuntman in Wonder Woman (2017).

Quando Mike, Roxanne e Tom salgono sulla Range Rover, la targa mostra “F171OEF”, ma quando Roxanne dice a Mike che è dalla parte sbagliata della strada, lui attraversa la corsia centrale e la targa cambia in “F171UFF”. Più avanti nel film, Roxanne e Mike sono sulla motocicletta diretti alla casa d’aste e la targa con “F171UFF” è stata trasferita sulla motocicletta.

Il valore di franchising della squadra di basket dei New York Knicks ha raggiunto i 6,6 miliardi di dollari nel 2023, ovvero oltre dieci volte l’offerta.

The Union – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Rupert Gregson-Williams (Wonder Woman, Il superpoliziotto del supermercato 2, Aquaman, La battaglia di Hacksaw Ridge, The Legend of Tarzan, Hotel Rwanda).

(Wonder Woman, Il superpoliziotto del supermercato 2, Aquaman, La battaglia di Hacksaw Ridge, The Legend of Tarzan, Hotel Rwanda). La colonna sonora include i brani: Lovely Day di Bill Withers / The Promised Land di Bruce Springsteen / Big Road Blues di Colin James / Running on Empty di Jackson Browne / Down on the Corner di Creedence Clearwater Revival / What I Like About You di The Romantics / Jersey Girl (Live) di Bruce Springsteen & The E Street Band / Yuck di Charli XCX / Messin’ Up My Mind di Fletcher C. Johnson / I Won’t Grow Up di Cast / Like Exploding Stones di Kurt Vile / Party Diva di Deeper Purpose / All I Need (DJ-Kicks) di Jayda G / Another Night di Real McCoy / Money on the Dash di Elley Duhé & Whethan / Hit Me with Your Best Shot di Pat Benatar / This Will Be (An Everlasting Love) di Natalie Cole / Ooh Child di Levitation Room

1. Analyst (4:36)

2. Welcome (1:43)

3. Test (1:24)

4. Ticket to Newark (1:41)

5. Seven Dials (3:49)

6. Go Home (3:43)

7. Athena (1:07)

8. Eyes On Us (1:16)

9. Let’s Get It (1:27)

10. Overbid (3:53)

11. Expecting Someone (1:56)

12. Thanks for the Advice (2:55)

13. Leaving the Airport (1:55)

14. Still Good at It (2:02)

15. Collateral Damage (3:14)

16. Smashing Tables (3:41)

17. Back in the Game (1:45)

18. Hold Onto Something (1:17)

