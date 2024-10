Uncharted, su Italia 1 il primo adattamento cinematografico con Tom Holland e Mark Wahlberg basato sulla popolare serie di videogiochi per la console Playstation incentrati sull’avventuriero e cacciatori di tesori Nathan Drake.

Uncharted – Cast e doppiatori

Tom Holland: Nathan Drake

Mark Wahlberg: Victor “Sully” Sullivan

Antonio Banderas: Santiago Moncada

Tati Gabrielle: Jo Braddock

Sophia Taylor Ali: Chloe Frazer

Steven Waddington: lo scozzese

Pilou Asbæk: Gage

Rudy Pankow: Samuel “Sam” Drake

Doppiatori italiani

Alex Polidori: Nathan Drake

Alessandro Quarta: Victor “Sully” Sullivan

Fabrizio Pucci: Santiago Moncada

Eva Padoan: Jo Braddock

Lucrezia Marricchi: Chloe Frazer

Massimo Bitossi: lo scozzese

Francesco De Francesco: Gage

Emanuele Ruzza: Samuel “Sam” Drake

Uncharted – Trama e trailer

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e scaltro Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Dopo il sottovalutato live-action di Prince of Persia con Jake Gyllenhaal e l’ingiustamente bisfrattato reboot di Tomb Raider con una fantastica alicia Vikander, eccoci qui a difendere ancora una volta un altro adattamento basato su un videogioco iconico finito nelle grinfie della critica. Stavolta trattasi di Uncharted, la risposta al maschile di “Tomb Raider” e da giocatore uno dei franchise più divertenti e immersivi di sempre con grafica spettacolare, approccio cinematografico e un gameplay sempre molto equilibrato.

Dopo il deludente Assassin’s Creed sembra che critica e appassionati dell’intrattenimento videoludico siano pronti, fucili puntati, a trasformare ogni nuovo adattamento cinematografico in una esecuzione annunciata e Uncharted è uno di quei film finito ingiustamente nel fuoco incrociato. Dal canto nostro avendo giocato all’intero franchise abbiamo colto appieno il meticoloso lavoro del regista Ruben Fleischer nell’omaggiare a livello visivo il materiale originale, tanto che in alcune sequenze c’è stato l’istinto naturale di pigiare qualche bottone di un immaginario joypad.

“Uncharted” non fa gridare al miracolo, ma fa il suo “sporco lavoro” che è quello di creare un mix tra videogiochi e narrazione cinematografica che possa attirare al cinema anche i “non giocatori” e in particolare chi ama tutto quel filone di avventura e azione lanciato dal leggendario Indiana Jones. Filone che oggi sembra quansi una bestemmia approcciare per paura di creare cloni del film del duo Lucas & Spielberg, una delle critiche che si sono beccati sia il film di “Uncharted” che il reboot “Tomb Raider”. Obiezioni che ritenimao alquanto pretestuose visto che “Indiana Jones” come tra l’altro “Star Wars” all’epoca altro non erano che una moderna rivisitazione dei serial cinematografici che spopolavano negli anni ’30 e ’40, vedi Flash Gordon, Il calabrone verde, i vari Tarzan, Buck Rogers e Rocketman, tanto per citarne alcuni.

Il film di “Uncharted” nel suo essere “derivativo” riesce a bilanciare perfettamente i due linguaggi e lo fa senza troppa fatica poiché i moderni videogiochi sono sempre più improntati ad un impatto cinematografico, a tal punto che produrre un videogame come “Uncharted” è impegnativo e costoso quanto metter su una produzione cinematografica con tanto di motion-capture, attori, effetti speciali e colonna sonora originale.

Il film di “Uncharted” se funziona dal punto di vista visivo è altrettanto intrattenente nel comparto recitazione. Mark Wahlberg e Tom Holland formano una bella coppia e mostrano una evidente sintonia; i personaggi femminili non la mandano a dire e Antonio Bandera gigioneggia nei panni del cattivo. Insomma un’operazione da apprezzare per il rispetto mostrato verso il materiale originale e la capacità di regalare allo spettatore un godibilissimo film d’avventura vecchio stile con un intelligente tocco moderno.

Curiosità

Il regista Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland, Gangster Squad, Venom, Zombieland – Doppio colpo) dirige da una sceneggiatura scritta da Rafe Judkins (Chuck, La ruota del tempo) e il duo Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man, Transformers – L’ultimo cavaliere, Kraven il cacciatore ).

). Il film è il primo lungometraggio prodotto dalla PlayStation Productions di Sony.

Il film è stato vietato in Vietnam e nelle Filippine perché presenta una mappa che include la cosiddetta Linea dei nove tratti . Il Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) ha ritirato il film dai cinema filippini a causa di una scena che raffigurava le rivendicazioni marittime della Cina. Il MTRCB ha dichiarato di aver “ordinato alla Columbia Pictures Industries Inc. di cessare e desistere dall’esibire il suddetto film, a meno che e finché non fossere in grado di rimuovere le scene discutibili”. La Corte permanente di arbitrato dell’Aia ha affermato i diritti sovrani delle Filippine nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale nel 2016, ma il governo cinese ha costantemente rifiutato di riconoscere la sentenza.

Tom Holland definisce la sua scena dell’aereo la sequenza d’azione più dura che abbia mai realizzato.

Quando Nathan apre la sua valigia dall’orfanotrofio, il logo di Naughty Dog può essere visto brevemente sulla parte superiore.

Nathan Fillion aveva mostrato interesse per il ruolo di Nathan Drake, affermando: “Penso che ogni attore che conosco desideri avere un ruolo da eroe d’azione, il suo Indiana Jones. Penso che questo sarebbe un buon ruolo per me”. Fillion ha poi interpretato Drake nel cortometraggio Uncharted: Live Action Fan Film (2018), che ha ottenuto feedback molto positivi dai fan dei giochi. Tuttavia, quel film non è stato né autorizzato né sostenuto da Naughty Dog o Sony.

Il film pur avendo una trama nuova prende ispirazione da Uncharted 4: Fine di un ladro, il videogioco preferito di Tom Holland nella serie. Le due navi nella grotta e la rapina durante l’asta provengono direttamente dal videogioco Uncharted 4.

Tom Holland ha rivelato che stava giocando ad Uncharted 4: Fine di un ladro con i suoi amici durante la produzione di Spider-Man Homecoming (2017) e si è persino rifiutato di venire sul set finché non avesse completato la sequenza dell’inseguimento in auto nel Capitolo 11: Nascosto in bella vista.

La scena in cui Nathan e Chloe sono intrappolati nella piccola camera che si riempie lentamente d’acqua è stata girata costruendo un set e immergendolo lentamente in una piscina d’acqua. Meglio per la sicurezza e più comodo per le riprese multiple.

David O. Russell ha firmato per scrivere e dirigere nel 2010, con Mark Wahlberg designato al ruolo di Nathan Drake, i due avevano appena lavorato insieme in The Fighter (2010). Robert De Niro e Joe Pesci erano stati presi in considerazione per interpretare rispettivamente il padre e lo zio di Drake. Russell alla fine ha abbandonato in favore della commedia Il lato positivo – Silver Linings Playbook (2012), e Wahlberg è stato poi scelto per il ruolo di Sully.

(A 48 minuti di film) La conversazione che inizia tra Nathan e Chloe faceva parte di una ripresa, ma Sophia Ali stava lavorando in Australia in quel momento, quindi le loro due metà sono state filmate separatamente. il regista Rueben Fleischer l’ha diretta tramite lo schermo di un iPad da casa sua nel New Jersey.

Dopo aver terminato le riprese, Tom Holland ha iniziato a girare Spider-Man: No Way Home (2021) solo pochi giorni dopo.

Easter Egg: quando Nathan arriva per il suo lavoro da barista, un’insegna al neon sul muro recita “Kitty got Wet”, che è una frase usata da Nathan Drake nella serie di videogiochi quando elimina un nemico.

Il primo videogioco di Naughty Dog a ricevere un trattamento cinematografico. Successivamente, la HBO ha realizzato un adattamento televisivo di un altro gioco della Naughty Dog, The Last of Us (2013), sebbene inizialmente era stato pensato come un adattamento cinematografico, prodotto da Sam Raimi.

Gage menziona il suo datore di lavoro: un uomo conosciuto semplicemente come “Roman”, un chiaro riferimento a Gabriel Roman, uno dei cattivi del primo gioco, Uncharted: Drake’s Fortune (2007), la trama di quell’avventura riguarda una mappa del tesoro un tempo controllata dai nazisti e, come detto sopra, l’anello di Drake e l’eredità che presumibilmente simboleggia hanno un ruolo molto più importante in quel gioco.

Questo film rappresenta la prima volta per Tom Holland come produttore esecutivo di un film.

Le prime versioni della sceneggiatura presentavano una storia d’amore tra Nathan e Chloe, ma sembrava “estranea e gratuita” a Rueben Fleischer, ai dirigenti dello Studio e al pubblico delle proiezioni di prova.

Mark Wahlberg ha dichiarato in un’intervista con IGN di aver firmato solo per un film.

I giovani attori che interpretano Nathan e suo fratello Sam da bambini sono in realtà della stessa altezza, quindi hanno dovuto usare angolazioni di ripresa, cassette di mele e altro per far sembrare Sam più alto di Nate.

Nel film si afferma che Magellano avrebbe potuto essere la prima persona a circumnavigare il mondo, se non fosse stato ucciso. Magellano ha incontrato la sua fine per mano di Lapu-Lapu, re della piccola isola di Mactan, e del suo popolo che rifiutò di sottomettersi agli invasori. Magellano guidò una spedizione contro il capo tribù, stimando che sessanta uomini in armatura dotati di archibugi potessero sconfiggere un numero di indigeni nudi trenta volte superiore. Durante la battaglia che ne seguì, Magellano vide sei dei suoi compagni perire: egli stesso, ferito da una freccia avvelenata, morì il 27 aprile 1521.

Naughty Dog ha contattato più volte Seth Rogen ed Evan Goldberg per scrivere la sceneggiatura. Loro rifiutarono, dicendo che sarebbe stato solo un altro film di Indiana Jones.

L’auto di Santiago è una Mercedes-Benz 300 SL del 1954.

Il regista Rueben Fleischer ha conservato le croci/chiavi ingioiellate e le ha su uno scaffale a casa sua.

Bryan Cranston, Jake Gyllenhaal, Chris Pratt, Chris Pine, Chris Hemsworth, Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono stati tutti presi in considerazione per il ruolo di Sully prima del casting di Mark Wahlberg.

Il personaggio di Tati Gabrielle è basato su Nadine Ross, una delle antagoniste di Uncharted 4: Fine di un ladro. Sia il personaggio di Tati, Braddock, sia Nadine sono mercenarie altamente addestrati assunti da un ricco e ambiguo uomo d’affari per aiutarlo a ritrovare l’oro scomparso.

Il film ha girato diverse scene presso il Babelsberg Studio in Germania. È il più antico studio cinematografico su larga scala del mondo ed è stato utilizzato per film come Metropolis di Fritz Lang e Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino.

Mark Wahlberg ha paragonato il film a Indiana Jones e Il caso Thomas Crown con elementi di film di rapina e film d’avventura.

Durante la scena nel night club, Nate dice a Chloe che non è un gran ballerino. Nella vita reale, Tom Holland è un ottimo ballerino, avendo recitato nel ruolo di Billy Elliot nell’omonima produzione teatrale del West End.

Nella storia reale, la spedizione di Magellano è stata finanziata principalmente da re Carlo I di Spagna. L’obiettivo principale era trovare una rotta occidentale per le Molucche (Isole delle spezie). Il commercio era molto redditizio per gli europei, ma un accordo con il Portogallo diede loro il monopolio sulla rotta orientale. Si scoprì che il Pacifico era molto più ampio del previsto, quindi la rotta non era economica all’epoca. La distanza minima oceanica tra il Sud America e l’Asia è infatti la più lunga tra due continenti adiacenti.

La sceneggiatura originale non includeva un incontro faccia a faccia tra Nathan e il cattivo Santiago Moncada, quindi il regista Rueben Fleischer ha chiesto che ne venisse aggiunto uno.

La prima sequenza in cui Nathan usa un accendino per far apparire un messaggio nascosto è stata realizzata praticamente con del succo di limone, come fanno i bambini da decenni.

Un altro cenno a Indiana Jones è l’uso di una rappresentazione a fumetti di un aereo che segue una linea rossa mentre attraversa la mappa da una destinazione all’altra.

Mark Wahlberg è allergico ai gatti nella vita reale. Mentre nel film, il suo personaggio, Sully, possiede un gatto di nome Mr. Whiskers. Il regista Ruben Fleischer parla dell’esperienza “[È] stato difficile mettere in scena quelle sequenze perché non poteva stare troppo a lungo vicino al gatto”, dice. “Ma è stato un bravo sportivo, Mark e anche il gatto in realtà. Quel gatto, quando salta fuori dallo zaino alla fine del film, era così perfettamente azzeccato che non si poteva chiedere di meglio perché è notoriamente difficile lavorare con gli animali. Mr. Whiskers sapeva quando era il momento della star e ha recitato la sua battuta alla perfezione”.

Zachary Levi voleva interpretare la parte di Nathan Drake se Tom Holland non avesse funzionato.

Durante tutte le scene in acqua del film, Tom Holland indossa un orologio Fossil Coachman Chronograph. Questo orologio è resistente all’acqua solo a 3 bar, quindi avrebbe avuto bisogno di un nuovo orologio dopo ogni scena in acqua per tenere il tempo.

Lo studio ha scelto Seth Gordon per la regia, ma Gordon se n’è andato per divergenze creative.

Il regista Rueben Fleischer dopo aver incontrato per la prima volta Tati Gabrielle ha scoperto che l’attrice aveva un’acconciatura bianca e corta per il suo ruolo di Prudence durante il suo periodo nella serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina. I suoi capelli nel frattempo erano cresciuti, erano ricci e un po’ troppo rovinati, quindi hanno usato una parrucca per riportarla al look precedente.

Il regista Rueben Fleischer ha elogiato Mark Wahlberg “è un coltellino svizzero e può fare qualsiasi cosa, le sue capacità d’azione sono buone come quelle di chiunque altro, è più divertente della maggior parte dei comici. La sua improvvisazione è incredibile, è anche un incredibile attore drammatico, è impareggiabile nella sua versatilità…” Ha anche detto che il suo abbinamento con Tom Holland gli ha ricordato “Han e Luke”.

Quando i tre eroi entrano nella chiesa di Santa Maria del PI, osservano una suora che attraversa la navata di fronte a loro. Nate dice: “Suore! Perché devono essere sempre suore?” Questo è un altro cenno a I predatori dell’arca perduta, dove Indiana Jones borbotta: “Serpenti! Perché devono essere sempre serpenti?”

Joe Flanigan di Stargate Atlantis (2004) ha twittato del suo interesse per il ruolo: “Mi piacerebbe interpretare Nathan Drake! E sono dannatamente bravo anche a giocare!”

(A 32 minuti) Il ragazzo alto e biondo è un noto giocatore spagnolo e i due uomini con cui sta parlando sono due degli sceneggiatori del film.

Nel film, Nate lavora come barista a New York prima di essere reclutato da Sully per cercare l’oro di Magellano. Nella serie di videogiochi Assassin’s Creed, anche il protagonista del gioco Desmond Miles ha lavorato come barista a New York. Entrambi i personaggi di Nathan Drake e Desmond Miles sono stati doppiati da Nolan North.

Alcune parti del trailer (come lo scambio “troppo giovane per fare il barista”) non compaiono nella versione originale per il cinema.

Il personaggio di Mark Wahlberg, Sully, menziona il salvataggio di reliquie dall’Iraq. In precedenza l’attore ha recitato in Three Kings, un thriller d’azione che racconta di soldati americani che trafugano oro durante la guerra in Iraq.

Shawn Levy era stato assunto per dirigere il film, ma poi ha deciso di abbandonare il progetto. Anche Travis Knight era stato incaricato di dirigere, ma in seguito ha abbandonato per problemi di programmazione. Neil Burger era stato originariamente assunto per sostituire David O’Russell all’epoca designato come regista, ma ha abbandonato per lavorare a Divergent. Dan Trachtenberg era stato assunto per dirigere il film, ma ha abbandonato per divergenze creative.

Il revolver di Sully è una Smith and Wesson modello 629 Classic.

A Chris Pratt è stato offerto per il ruolo di Nathan Drake, ma ha rifiutato.

Questa è la prima apparizione del personaggio di Nathan Drake a torso nudo.

In un’intervista con GQ, Tom Holland ha ammesso che la sua performance è stata in un certo senso un “errore”. Era troppo concentrato sull’apparire come una dura star d’azione, ha rivelato, affermando: “Non appena inizi a preoccuparti di ‘Sto bene in questa scena?’, la recitazione diventa qualcosa di diverso dall’interpretare un personaggio”. Ha continuato, “Penso che ci siano elementi della mia performance in Uncharted in cui sono caduto sotto quell’incantesimo di essere ‘Voglio apparire bene ora. Voglio che questo sia il mio momento cool’. Ho dovuto interpretare questo ragazzo molto duro e molto stoico, fondamentalmente Mark Wahlberg. Il mio personaggio dovrebbe essere un fottuto eroe d’azione in questo momento!” Holland ha affermato di non aver visto il film, quindi non può essere certo che i suoi sforzi per sembrare una star d’azione rude abbiano dato i loro frutti, ma ha imparato a non farsi prendere troppo dall’apparenza d’ora in poi. “A volte, si trattava meno di segnare un punto e attraversare questa scena e più di segnare un punto, stare così e vedere i miei bicipiti sporgenti. È stato un errore ed è qualcosa che probabilmente non farò mai più”, ha concluso.

Questa è la seconda collaborazione del regista Rueben Fleischer con il direttore della fotografia Chung Chung-hoon, con cui avevano già lavorato in Zombieland – Doppio colpo (2019).

“Uncharted” ha incassato oltre 395 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il quarto film con il maggior incasso del 2022.

Curiosità con “SPOILER” sul film

Tom Holland ha fatto di persona la scena di stunt quando salta su una lampada sospesa e resta sospeso in aria. La sua controfigura è intervenuta per la parte della caduta.

La scena dopo i titoli di coda contiene una serie di riferimenti ai videogiochi che non sono stati inclusi nel resto del film. Come la maglietta a maniche rosse di Nathan, la pistola dorata del primo gioco, i baffi di Sully e il suo revolver distintivo.

Rueben Fleischer ha aggiunto la scena dei titoli di coda rivelando con il fratello di Nathan ancora vivo perché il personaggio è vivo nei giochi e se avessero dato il via libera a un sequel il personaggio avrebbe avuto un ruolo più importante. L’altra scena dei titoli di coda è stata girata ex novo e adora il fatto che finisce con un finale sospeso.

Il film segue la trama tradizionale dei giochi iniziando con Nathan Drake in pericolo imminente. Oltre al tema ricorrente di trovare il tesoro per primi, ma non ottenerlo mai (tutto) tranne qualche medaglione, poiché questo significherebbe una enorme svolta economica che porterebbe grande ricchezza nella vita di Drake e probabilmente ad un “pensionamento” anticipato.

Il film trae ispirazione da diverse scene e spunti narrativi dei videogiochi, in particolare la sequenza dell’aereo cargo di Uncharted 3, la ricerca del tesoro scomparso (Uncharted 4), Chloe che tradisce Nate (Uncharted 2) e il fratello di Nate, Sam, che non è effettivamente morto (Uncharted 4), solo per citarne alcuni.

Nella seconda scena, quella dopo i titoli di coda, Nate viene visto consegnare la sua collana con l’anello di Sir Francis Drake a un mercenario che lavora per un personaggio sconosciuto chiamato Roman. Questa scena è direttamente ispirata a Nate e Sully che vendono l’anello a Talbot nel capitolo iniziale di Uncharted 3: L’inganno di Drake prima di rubarlo di nuovo. Gli abiti che Nate e Sully indossano in questa scena, così come la location in cui si svolge la scena, sono tratti dal Capitolo 3 dello stesso gioco: dove Nate e Sully si conoscono per la prima volta.

Nel climax del film, Sully sacrifica la sua borsa d’oro per salvare Nate. Credendo di andarsene a mani vuote, Nate rivela di aver nascosto un po’ d’oro nelle sue tasche e le porge a Sully. Questo è un finale simile al primo videogioco, solo con i ruoli invertiti. Nel gioco, Nate si scusa con Sully perché se ne vanno a mani vuote, solo che Sully gli rivela uno scrigno d’oro che aveva preso e portato con sé.

Nel film, il fratello di Nate, Sam, gli dà la collana con l’anello di Sir Francis Drake prima di andarsene per evitare di essere arrestato dopo essere entrato in un museo. Nel videogioco, un quindicenne Nate ruba l’anello per sé da una mostra di Sir Francis Drake a Cartagena, Colombia.

Una delle pepite d’oro che Drake consegna a Sully alla fine del film assomiglia ad un Precursor Orb dei giochi Jak & Daxter, un altro gioco sviluppato da Naughty Dog e appare come oggetto in ogni gioco di Uncharted.

Nel film non scopriamo mai la vera storia dell’anello attorno al collo di Nate legato ad una potenziale discendenza, poi smentita nei giochi, dei due fratelli con il corsaro inglese Sir Francis Drak. Il regista Rueben Fleischer ha però detto che è qualcosa che non vede l’ora di esplorare nei sequel.

Il finale originariamente mostrava Chloe che recuperava dell’oro sul fondale dell’oceano, ma lo hanno tagliato e aggiunto una ripresa di Nathan e Sully che si scambiano dell’oro.

Nel canone del videogioco, Nate e Sully incontrano Chloe durante una delle loro fughe, stringendo infine un’alleanza con lei. Nel film, tuttavia, Chloe si rivela essere un'”amica” di Sully che lui presenta a Nate per aiutarli nella ricerca dell’oro di Magellano.

I mercenari che trovano Nate e Chloe nella discoteca, anche se quest’ultima è arrivata lì attraverso un passaggio segreto, prefigurano che Chloe sta segretamente lavorando per Moncada.

Questo film contiene parte della cultura e della geografia dell’Indonesia; dopo la scena dell’aereo, Nate e Chloe si allontanano nel Mare di Banda (situato nell’isola di Maluku, a est dell’Indonesia). Poi, in qualche modo, sbarcano su un’isola e alloggiano in un resort situato a Manokwari, nell’isola di Papua settentrionale, in Indonesia. Il nome dell’hotel può essere visto nella nota che Nate usa per scrivere le coordinate, recita “MANOKWARI”. Le Filippine e l’Indonesia sono paesi confinanti, ma la distanza da Manokwari alle Filippine è di oltre 1.100 miglia marine (1.200 miglia / 2.000 km), quindi è quasi impossibile raggiungerle con la piccola barca di Nate. Inoltre, il primo manufatto d’oro che Nate lancia a Sully sulla nave quando finalmente si incontrano di nuovo ha la stessa forma della testa di “Barong” (l’animale mitologico di Bali, Indonesia). In tutto il film, Braddock usa un’arma chiamata “Kerambit”. Questa arma tradizionale originariamente proveniva da Sumatra, Indonesia.

Il videogioco di “Uncharted”

“Uncharted” è una serie di giochi di azione e avventura sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per console PlayStation. La serie è stata ampiamente riconosciuta dalla critica per aver innalzato gli standard dei videogiochi per giocatore singolo e offrire ai giocatori una godibile esperienza di gioco di stampo cinematografico. La serie principale di giochi segue Nathan Drake, un cacciatore di tesori che viaggia in tutto il mondo dove svela misteri e scopre reliquie che diventano indizi per la caccia. La serie principale debutta con Uncharted: Drake’s Fortune (2007) e prosegue con i sequel Uncharted 2: Il covo dei ladri (2009), Uncharted 3: L’inganno di Drake (2011), Uncharted 4: Fine di un ladro (2016), a cui si aggiungono il prequel Uncharted: L’abisso d’oro, (2011), gli spin-off Uncharted: Fight for Fortune (2012) e Uncharted: L’eredità perduta (2017) e il gioco rompicapo Uncharted: Fortune Hunter (2016). La serie è stata anche un successo commerciale con oltre 41 milioni di unità vendute, rendendo “Uncharted” una delle serie di videogiochi più vendute di tutti i tempi. Uncharted è stato spesso paragonato ai film di avventura e azione prodotti da Hollywood, quindi un adattamento cinematografico era quantomeno doveroso visto il concept tanto calzante del materiale originale.

Il Fan Film con Nathan Fillon

Nathan Fillion, il Nathan Drake che i fan del videogioco avrebbero voluto protagonista del live-action, nel 2018 ha girato un cortometraggio non ufficiale live-action per Uncharted. Fillion ha collaborato con il regista Allan Ungar sia come protagonista che come produttore di questo fan film. Oltre a Fillion, il corto vede Stephen Lang nei panni di Sully, Geno Segers nei panni di Diego, Mircea Monroe nei panni di Elena ed Ernie Reyes Jr. nei panni di El Tigre.

In merito a questo corto di quindici minuti, il regista canadese Allan Ungar ha dichiarato:

Sono un grande fan della saga dall’inizio, nel 2007. Ero ancora a scuola ma ricordo di aver pensato che questa saga avrebbe cambiato sia il panorama videoludico che il modo di percepire questo tipo di storytelling. Nonostante le varie parti fossero sempre divertenti e creative, ciò che mi prese davvero furono l’importantza del personaggio e la storia. Eri in grado di vestire i panni di qualcuno che rappresentava tutto ciò che amiamo negli eroi, compreso i difetti. Negli anni ho sempre pensato che qualora Uncharted fosse stato adattato in forma di film o serie TV, solo un attore avrebbe potuto impersonarlo. Sembra che non fossi l’unico a pensarlo.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Ramin Djawadi (Iron Man, Pacific Rim, Edge of Tomorrow – Senza domani, Warcraft – L’inizio, Eternals). Djawadi è anche molto attivo in tv, ha vinto per due volte consecutive agli Emmy Awards per le musiche de Il Trono di Spade, nel 2018 per l’episodio “Il Drago e il Lupo” e nel 2019 per “La Lunga Notte”.

Il primo trailer ufficiale del film “Uncharted” è accompagnato dal brano “Ramble On” dei Led Zeppelin .

. Altri brani inclusi nella colonna sonora: “Hello Hello Hello” di Remi Wolf / “The Rain That Never Came” di Apache Sun / “Como el Agua” di Camaron de la Isla / “Not in the Mood” di Blair Bielawski / “Hype” di Dizzee Rascal & Calvin Harris / “Al Pacino” di Timmy Trumpet & Krunk! / “Lazy Mary” di Lou Monte with Joe Reisman and his Orchestra / “Take the Money and Run” di WZRD BLD / “No Mind” di Milkblood / “En El Ingenio” di Trio Mamoros / “Nate’s Theme 3.0” di Greg Edmonson.

1. Uncharted 2:06

2. Parachute 1:41

3. Brothers 1:58

4. Hey, Kid 1:49

5. I’m All In 1:42

6. Meeting Braddock 2:02

7. Only One Rule in This Game 4:31

8. Heart of Gold 2:15

9. Cross Purposes 2:15

10. Clockwise Keys 3:15

11. Skeleton with Angel Wings 3:23

12. Give Me the Cross 3:13

13. Giant Urns 1:33

14. Sully’s Secret 1:48

15. Ready to Make History 2:33

16. Have Some Respect 1:13

17. House of Moncada 2:16

18. Postcards 3:18

19. A Whole World You Haven’t Seen 4:01

20. Flying Galleons 2:11

21. Cannonball 3:41

22. Lost Not Gone 2:01

23. The Biggest Treasure Never Found 3:47

La colonna sonora di “Uncharted” è di disponibile su Amazon.

Fonte: IMDb / Wikipedia