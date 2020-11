Disney sembra aver trovato il regista per adattare in formato live-action l’amato classico Lilo & Stitch. Il sito Variety riferisce che sono in corso trattative tra lo studio e il regista Jon Chu per la regia del remake live-action basato sul classico animato del 2002 diretto da Dean DeBlois e Chris Sanders.

I crediti di Jon Chu oltre alla commedia campione d’incassi Crazy & Rich includono i sequel Step Up 3D, G.I. Joe – La vendetta e Now You See Me 2, il documentario Justin Bieber: Never Say Never e il flop Jem e le Holograms, film live-action ispirato alla omonima serie animata e linea di bambole Hasbro degli anni ottanta.

“Lilo & Stitch” racconta il ritrovamento da parte una ragazzina hawaiana di un piccolo alieno, in realtà è frutto di un pericolosissimo esperimento genetico illegale, fuggito da un asteroide prigione (qualcuno ha detto Critters?) che la ragazzina adotta come un animale domestico ignara della sua capacità distruttiva limitata solo dall’acqua.

Il sito Variety riporta che Chu non ha ancora commentato un suo potenziale coinvolgimento nel remake il cui sviluppo è stato fortemente rallentato dalla pandemia di Covid-19. I produttori del live-action Aladdin, Dan Lin e Jonathan Eirich, sono a bordo per produrre anche questo remake, mentre continua la ricerca di uno sceneggiatore che riscriva la prima bozza della sceneggiatura di Mike Van Waes.

L’originale “Lilo & Stitch” non è stato un grande successo per Disney con 273 milioni di dollari incassati nel mondo da un budget di 80 milioni, ma il film che piacque molto alla critica e venne candidato all’Oscar come miglior film d’animazione ha avuto un consistente sfruttamento commerciale da parte dello studio che oltre a tre sequel direct-to-video ha generato una serie televisiva animata e nel 2008 una serie anime anime prodotta dalla nipponica Madhouse e una terza serie animata, di produzione cinese, dal titolo Stitch & Ai.

Jon Chu nel frattempo ha in uscita il dramma musicale In the Heights – Sognando a New York in arrivo il 18 giugno 2021, sta preparando due sequel di “Crazy & Rich” (China Rich Girlfriend e Rich People Problems) e un dramma basato sulla missione di soccorso in Thailandia che ha salvato alcuni ragazzi rimasti intrappolati in un sistema di grotte sotterranee.