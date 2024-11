Lilo & Stitch: primo teaser trailer e poster del remake live-action di Disney

Disney ha reso disponibile un primo teaser trailer per il suo remake di Lilo & Stitch, un mix di live-action e CG in uscita nelle sale italiane il 21 maggio 2025.

Il teaser mostra Stitch che gioca sulla spiaggia, distrugge un castello di sabbia che ricorda il logo della Disney, e poi avanza sghignazzando tra le “macerie” in stile Godzilla.

Lilo & Stitch – Trama e cast

Lilo è una ragazza hawaiana solitaria che adotta un piccolo ‘cane’ brutto, che chiama Stitch. Stitch sarebbe l’animale domestico perfetto se non fosse in realtà un esperimento genetico fuggito da un pianeta alieno e precipitato sulla Terra. Attraverso il suo amore, la sua fede e la sua incrollabile fede nell’ohana, il concetto hawaiano di famiglia, Lilo aiuta a sbloccare il cuore di Stitch e gli dà la capacità di prendersi cura di qualcun altro.

Il cast include la nuova arrivata Maia Kealoha, che interpreta Lilo; Billy Magnussen nel ruolo dell’alieno monocolo Pleakley, Sydney Elizabeth Agudong (NCIS) nel ruolo di Nani, sorella maggiore e tutrice legale di Lilo, la voce originale di Nani, Tia Carrere, interpreterà un nuovo personaggio di nome Mrs. Kekoa, mentre l’attrice Amy Hill, che ha interpretato Mrs. Hasagawa nel film e nella serie animata, interpreterà un nuovo personaggio di nome Tūtū. Anche Zach Galifianakis è nel cast, l’attore che ha confermato di interpretare Jumba, lo scienziato che ha creato Stitch in laboratorio.

Lilo & Stitch – Teaser trailer italiano ufficiale in italiano

Alla regia del remake Dean Fleischer Camp, regista della trilogia di corti d’animazione Marcel the Shell With Shoes On e del lungometraggio animato candidato all’Oscar Marcel the Shell che vedono protagonista una conchiglia con un occhio e delle scarpe da ginnastica.

Il poster ufficiale del film