Lino Guanciale, dove vive l’attore: le curiosità sulla sua vita privata

Tra gli attori più affermati della televisione italiana, Lino Guanciale è nato nel 1979 ad Avezzano, da papà medico e mamma insegnante. Il suo primo approccio alla recitazione è avvenuto casualmente, quando si è iscritto ad un corso di teatro nel liceo. Dopo aver conseguito il diploma, ha superato la prova di ingresso per la facoltà di Medicina ma alla fine ha scelto di iscriversi a Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha però lasciato l’Università e si è iscritto all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, diplomando nel 2003 e ottenendo il Premio Gassman. Da quel momento la sua carriera è stata sempre in ascesa, e gli ha permesso di collezionare numerose esperienze televisive e cinematografiche.

Quando si spengono i riflettori, Guanciale si rintana però nella sua casa, in cui vive insieme alla moglie e al figlio. La sua quotidianità è infatti fatta di semplicità.

Lino Guanciale e la sua vita privata

L’attore è in realtà sempre stato molto riservato sulla sua vita personale, tanto che ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Prima di conoscere la donna della sua vita, Guanciale è stato legato sentimentalmente ad Antonietta Bello, attrice originaria del Friuli nota per la sua partecipazione a diverse serie tv tra cui Le tre Rose di Eva e Don Matteo. I due sono stati insieme per 10 anni ma si sono separati nel 2018, restando comunque in buoni rapporti. Dopodiché Lino ha iniziato una storia d’amore con colei che oggi è sua moglie, Antonietta Liuzzi.

La donna che ha conquistato il suo cuore lavora come project manager della SDA School of Management della Bocconi, ma è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenblu Srl, società che opera nell’ambito delle strutture alberghiere. Dal loro matrimonio è nato il piccolo Pietro. I due non si sono mai mostrati molto insieme, tanto che le loro nozze sono state celebrate in gran segreto e rivelate solamente dopo il Sì. La coppia si è sposata a Roma, in Campidoglio, il 18 luglio 2020 con la presenza di pochi parenti e amici, e ha festeggiato in Puglia il 29 agosto.

Dove vive Lino Guanciale

Al momento non si conoscono molti dettagli sulla casa in cui l’attore vive insieme alla moglie Antonietta e al figlio Pietro. Pare però che l’abitazione si trovi a Roma, città in cui Guanciale svolge molte sue attività lavorative. Sui social non compaiono molti scatti della sua dimora, proprio perché l’attore crede molto nella riservatezza e preferisce non mostrare molto dettagli sulla sua quotidianità.