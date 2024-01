Lisa Frankenstein: nuovo trailer della commedia horror con Kathryn Newton

Focus Features ha reso disponibile un nuovo trailer di Lisa Frankenstein, una nuova commedia horror ambientata negli anni ’80 che debutterè nei cinema americani il 9 febbraio 2024.

“Lisa Frankenstein” è scritta da Diablo Cody (Juno, Jennifer’s Body) e diretta dalla regista Zelda Williams, la figlia di Robin Williams. Il film vede protagonista Kathryn Newton (Freaky) nei panni di un’impopolare liceale che rianima un cadavere, interpretato da Cole Sprouse (Riverdale), durante un temporale e inizia a plasmarlo nell’uomo dei suoi sogni utilizzando il lettino abbronzante rotto nel suo garage.

Il film è descritto come “Una rabbiosa storia d’amore tra un’adolescente incompresa e la sua cotta al liceo, che sembra essere un bel cadavere. Dopo che una serie di circostanze giocosamente orribili lo riportano in vita, i due intraprendono un viaggio omicida per trovare l’amore, la felicità…e alcune parti del corpo mancanti lungo la strada”.

Il trailer è davvero promettente e se volessimo descriverlo come un film “frankenstein” sarebbe composto da parti di: La donna esplosiva, Re-animator 2, Dovevi essere morta, Warm Bodies, Sotterrando la mia ex e Edward mani di forbice.

Lisa Frankenstein – Il nuovo trailer ufficiale

Zwlda Williams al suo debutto alla regia parlando del film ha dichiarato:

E’ un pazzesco e meraviglioso zombie movie…So che Hollywood ha una cattiva reputazione per aver rigurgitato sequel, remake e reboot ancora e ancora e ancora… e sì, lo fa assolutamente! Ma finalmente mi sta anche permettendo di realizzare la sceneggiatura di zombie più folle e meravigliosa che abbia mai letto e e per questo gli sarà eternamente grata!

Il cast include anche anche Carla Gugino (La caduta della casa degli Usher), Liza Soberano (Alone/Together), Joe Chrest (Stranger Things) e Henry Eikenberry (The Crowded Room).

La lanciatissima Kathryn Newton ha recitato con Vince Vaughn nella commedia horror Freaky, con Kyle Allen in La mappa delle piccole cose perfette e ha interpretato Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

