Little Fish: trailer del film con Jack O’Connell e Olivia Cooke

Disponibili trailer e poster di Little Fish, dramma romantico che racconta una storia d’amore vissuta sullo sfondo di una pandemia globale (non è il Covid-19), rappresentata da una malattia fittizia dai sintomi devastanti e dalle conseguenze terrificanti. Il film pone una domanda che dovrebbe far riflettere in tempi difficili come quelli in cui stiamo vivendo: “Quando la tua sciagura è la sciagura di tutti, come affronti la sofferenza?”.

Olivia Cooke (Ready Player One,) e Jack O’Connell (Unbroken) recitano nei panni di una coppia che vede la popolazione globale alle prese con una virus che fa perdere ai suoi malati tutti i ricordi e le funzioni nervose centrali, fin quando anche il personaggio di O’Connell contrae questa malattia mortale e la vita della giovane coppia diventa una rincorsa a non perdere non solo l’amore, ma anche tutti i ricordi che hanno contribuito a forgiarlo.

La trama ufficiale:

Immagina di svegliarti in un mondo in cui è scoppiata una pandemia, che colpisce senza nesso o ragione e fa perdere la memoria alle sue vittime. Immagina di svegliarti e di non ricordare la persona che ami. Questo è il mondo in cui si trovano gli sposi Emma (Olivia Cooke) e Jude (Jack O’Connell), non molto tempo dopo essersi incontrati e innamorati. Quando Jude contrae la malattia da perdita di memoria, la giovane coppia farà di tutto per mantenere il ricordo del loro amore.

Il cast di “Little Fish” è completato da Soko, Raúl Castillo, David Lennon, Mackenzie Cardwell, Ross Wirtanen, Heather Decksheimer, atalie Farrow, Ronald Robinson, Wyatt Cameron, Morgana Wyllie, Monique Phillips, Paul Almeida e Toby Hargrave.

Il film vincitore del Tribeca Film Festival è diretto dal regista Chad Hartigan (Morris l’americano), scritto da Mattson Tomlin (The Batman) e prodotto da Tomlin, Lia Buman (Never Rarely Some Always), Rian Cahill (Midnight Special), Tim Headington (The Green Knight) e Brian Kavanaugh-Jones (Gretel & Hansel).

IFC distribuirà il film nelle sale americane e on demand il 5 febbraio 2021.