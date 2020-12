Stasera in tv: “Live! Corsa contro il tempo” su Italia 1

Cast e personaggi

Aaron Eckhart: Frank Penny

Giancarlo Esposito: Volk

Dina Meyer: Ruth Carter

Courtney Eaton: Ava Brooks

Ben McKenzie: Dean Keller

Jessica Lu: Clover

Jan Jeffcoat: Conduttore News

Kaj Goldberg: Conduttore News

Elijah M. Cooper: “D”

Gary Peebles: Bunny

James Hutchison III: Max Keller

Betsy Landin: Maya Prinz

Nickola Shreli: Hendrix

J. Cameron Barnett: Corriere

Lindsey Garrett: Tara

La trama

Frank Penny (Aaron Eckhart) è un poliziotto caduto in disgrazia che cerca una possibilità di redenzione dopo aver ucciso un rapitore di bambini. Con la vita della figlia di 11 anni del capo della polizia a rischio, Frank ignora gli ordini e farà tutto quello che è necessario per cercare di salvarla. Ma per trovare la ragazza Frank avrà bisogno dell’aiuto della vlogger Ava Brooks (Courtney Eaton), il cui canale di notizie in live streaming trasmette ogni mossa di Frank. Mentre un’intera città osserva, Frank e Ava corrono contro il tempo e non solo devono affrontare ogni ardito ostacolo, ma anche il fratello del rapitore che è in cerca di vendetta.

Il nostro commento

Aaron Eckhart dopo il ruolo dell’ex pugile e allenatore Kevin Rooney nell’intenso biopic sportivo Bleed – Più forte del destino e il ruolo del generale Jimmy Doolittle nel film di guerra Midway di Roland Emmerich, incrocia la strada del regista Steven C. Miller, uno specialista in cinema di genere che ha diretto gioiellini come il thriller The Aggression Scale, l’horror Under the Bed e il gustoso remake Silent Night, purtroppo solo quest’ultimo distribuito in italiano. Miller riporta Eckhart nella dimensione del film d’azione in cui l’attore già si era cimentato con buoni risultati in The Expatriate – In fuga dal nemico. “Live! Corsa contro il tempo” è un thriller d’azione che sui fruisce tutto d’un fiato, l’ambientazione urbana alla Solo 2 ore è ben sfruttata ed Echkart che è un attore di alto profilo nobilita una sceneggiatura prevedibile, ma che fa indubbiamente il suo dovere: intrattenere chi cerca un film d’azione senza troppe pretese, ma una spanna sopra le molte mediocri produzioni direct-to-video spesso accompagnate da nomi di richiamo, vedi Bruce Willis e Nicolas Cage tanto per citare i due attori più utilizzati.

Curiosità

Il regista Steven C. Miller, specialista del cinema di genere, ha diretto anche lo zombie-movie Automaton Transfusion, il remake horror Silent Night, i film d’azione Arsenal con Nicolas Cage, I predoni con Bruce Willis ed Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno con Sylvester Stallone.

L’attore Aaron Eckhart è noto per il ruolo di Harvey Dent / Due Facce in Il cavaliere oscuro, ma ha interpretato anche il presidente degli Stati Uniti Attacco al potere – Olympus Has Fallen e la creatura di Frankenstein nell’action fantascientifico I,Frankenstein.

L’attrice e modella australiana Courtney Eaton, che nel film interpreta l’intraprendente vlogger Ava, è apparsa anche nel sequel post-apocalittico Mad Max: Fury Road e nel fantasy Gods of Egypt.

Diversi membri del cast di Live! Corsa contro il tempo sono apparsi in versioni alternative dell’universo di “Batman”. Aaron Eckhart nei panni di Harvey Dent in Il cavaliere oscuro (2008), Dina Meyer nei panni di Batgirl / Barbara Gordon in Birds of Prey (2002) e Ben McKenzie nei panni di Batman / Bruce Wayne in Batman: Anno Uno e del detective James Gordon nella serie tv Gotham (2014).

Dopo aver fermato il furgone dell’UPS, l’agente Penny dice all’autista: “Adoro i piani ben riusciti”. Questa è una tipica battuta del Colonnello John “Hannibal” Smith di George Peppard nella serie tv “A-Team”, telefilm a cui si fa riferimento in precedenza nel film.

Le musiche originali di “Live! Corsa contro il tempo” sono dei Newton Brothers (Doctor Sleep, Escape Plan 2, Il gioco di Gerald, Open Water 3, The Bye Bye Man, Ouija: L’origine del male).

