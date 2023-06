Lo sposo indeciso: trailer e trama del film con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli (Al cinema dal 29 giugno)

Dopo la tappa al 69° Taormina Film Fest come film d’apertura, dal 29 giugno nei cinema d’Italia con Europictures Lo sposo indeciso [che non poteva o forse non voleva più uscire dal bagno], la commedia scritta e diretta Giorgio Amato con Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Francesco Pannofino e la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini.

Il neo direttore artistico del Taormina Film Festival Barrett Wissman ha dichiarato: “Sono molto felice di avere tra i nostri film Lo sposo indeciso di Giorgio Amato. Un film, che pur all’insegna della positività, non trascura sfumature e difetti dell’animo umano. Come nelle più famose commedie italiane”.

Lo sposo indeciso – Trama e cast

La trama ufficiale: Il professor Gianni Buridano (Gianmarco Tognazzi) è un filosofo di fama internazionale, Samantha (Ilenia Pastorelli) la bellissima ragazza delle pulizie che lavora all’università dove Gianni insegna. Nonostante le enormi differenze sociali e culturali Gianni e Samantha hanno deciso di sposarsi, inconsapevoli che sul loro amore incombe una terribile maledizione pronta a scatenarsi proprio il giorno delle nozze.

Il cast del film include anche Francesco Pannofino, Stefano Pesce, Morena Gentile, Giulia Gualano. Oltre a Giorgio Colangeli, Giulia Elettra Gorietti, Giselda Volodi, Ornella Muti e la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini, nei panni della maga Cecilia.

Curiosità sul film

Il cast tecnico: Fotografia di Andrea Gabriele / Costumi di Irene Trovato / Musica di Eugenio Vicedomini

Il film è stato girato a Roma per un periodo di 4 settimane.

Il film è Prodotto da Europictures in associazione con Adler Entertainment e MG Production in collaborazione con Rai Cinema e OM Company con il sostegno del MIBAC.

Giorgio Amato – Note biografiche

Luogo di Nascita: Milano / Citta di Domicilio: Roma

Formazione Professionale

2004

“Master in Criminologia Forense” – Università La Sapienza di Roma

2001

“Laurea in Sociologia-Indirizzo Comunicazione”

Esperienze Professionali

Cinema

2017

“Oh Mio Dio” (regista, sceneggiatore, produttore esecutivo)

2016

“Il ministro” (regista, sceneggiatore, produttore esecutivo)

2014

“The Stalker” (regista, sceneggiatore, produttore esecutivo)

“The Alcoholist” regia di L.Pavetto (produttore esecutivo)

2014

“Circuito chiuso” (regista, sceneggiatore, produttore esecutivo)

2013

“Psychomentary” regia di L. Gualano (sceneggiatore, produttore esecutivo)

Cortometraggi

2018

“Il polo opposto” (regista, sceneggiatore, produttore esecutivo)

2016

“Vegan love-ovvero la difficoltà di essere vegani al 100%” (regista, sceneggiatore, produttore esecutivo)

2014

“A Napoli non piove mai” regia di S. Assisi (produttore esecutivo)

Televisione

2012

“100 pallottole d’Argento” (autore e regista)

Libri

2011

“Circuito chiuso”

Lo sposo indeciso – Il poster ufficiale