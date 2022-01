Lo Squalo: annunciato spettacolare set LEGO dedicato al film di Steven Spielberg

Il sito LEGO Ideas, dove chiunque può cimentarsi come un mastro costruttore LEGO creando set inediti e proponendoli ai colleghi fan designer, ha annunciato uno spettacolare nuovo set ispirato nientemeno al cult Lo Squalo aka Jaws di Steven Spielberg. Questo set è stato creato da Jonny Campbell, ha già raggiunto il traguardo dei 10.000 sostenitori ed è attualmente in fase di revisione per una prossima uscita ufficiale.

Il set ispirato alla scena finale del film, include un modello dettagliato dell’Orca, l’imbarcazione con cui Robert Shaw aka Quint, Richard Dreyfuss aka Matt Hooper e Roy Scheider aka Martin Brody aka “Ci vuole una barca più grande” affrontano il gigantesco squalo bianco assassino aka Bruce nel primo blockbuster estivo della storia del cinema americano.

Abbiamo bisogno di (costruire) una barca più grande!

LO SQUALO – JAWS – Basato sul film del 1975 diretto da Steven Spielberg e sul romanzo del 1974 di Peter Benchley, questa è la mia idea per JAWS.

Il set include le minifigure di Martin Brody, Matt Hooper e Quint e non sarebbe completo senza la star principale (Bruce) lo Squalo. Il set include un’ORCA (la barca) accuratamente dettagliata che include un interno dettagliato, un sacco di “attrezzature per squali/pesca” e quei famosi barili gialli – “Ha due barili addosso e và ancora sotto??..”

Ho costruito questo modello perché JAWS è il mio film preferito in assoluto. Ho una grande passione sia per i Lego che per questo film e volevo creare il mio set JAWS.

Ho passato parecchio tempo a perfezionare la mia costruzione per assicurarmi di poter catturare ogni singolo dettaglio in scala mini-figure. Anche se probabilmente potrei citare la maggior parte de JAWS l’ho rivisto più volte per assicurarmi di poter catturare ogni dettaglio nel modo più accurato possibile.

Penso che questo sarebbe un ottimo set Lego dato che JAWS è un film così iconico con così tanti fan in tutto il mondo. Da grande fan di Lego, questo è il tipo di set Lego che vorrei acquistare e penso che lo stesso si possa dire per i molti altri fan di Lego (e JAWS) là fuori.

Sostieni Brody, Hooper, Quint e Bruce per aiutarli a diventare un vero set Lego ufficiale.

Fonte: LEGO Ideas