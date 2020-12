Il sito Deadline riporta che Lockdown, la commedia con rapina a tinte romance diretta da Doug Liman (Barry Seal – Una storia americana) e ambientata durante la pandemia di Covid-19, esordirà negli Stati Uniti direttamente in streaming su HBO Max nel 2021.

Il film girato in 18 giorni, ambientato sullo sfondo del lockdown applicato a Londra per la pandemia di Covid-19 e scritto dal candidato all’Oscar Steven Knight (La promessa dell’assassino, Serenity – L’isola dell’inganno) racconta la storia di “come la coppia composta da Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor) dichiara una tregua dal continuo battibeccare per tentare una rapina ad alto rischio che consiste nel trafugare gioielli nel grande magazzino più esclusivo del mondo, Harrods”.

L’impressionante cast di “Lockdown” guidato da Hathaway e Ejiofor include anche Ben Stiller, Stephen Merchant, Lucy Boynton, Ben Kingsley, Mindy Kaling, Dulé Hill, Lucy Boynton, Mark Gatiss, Jazmyn Simon, Bobby Schofield e Shereen Gray.

P.J. van Sandwijk, Alison Winter e Michael Lesslie producono per Storyteller. Stuart Ford, Miguel Palos Jr, Alastair Burlingham sono produttori esecutivi per AGC Studioscon con Doug Liman e Steven Knight.

Liman che il 22 gennaio vedrà finalmente il suo travagliato adattamento Chaos Walking con Tom Holland e Daisy Ridley approdare nelle sale (ove possibile), ha già una fitta agenda di potenziali progetti tra cui scegliere che include il remake de La corsa più pazza d’america con star odierne al posto di quelle dei due film originali degli anni ottanta. Liman dirigerà inoltre Tom Cruise in tre progetti fantascientifici: Live Die Repeat and Repeat, sequel di Edge of Tomorrow – Senza domani attualmente in pre-produzione; è a bordo del progetto senza titolo che sarà filmato nello spazio in partnership con la SpaceX di Elon Musk e dirigerà anche Luna Park, avventura d’azione che segue un gruppo di lavoratori spaziali ribelli che si avventurano sulla luna per rubare una fonte di energia.