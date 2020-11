Chaos Walking: primo trailer del film con Tom Holland e Daisy Ridley

Il sito IGN ha reso disponibile un primo trailer di Chaos Walking, il tanto atteso e più volte rinviato adattamento della trilogia di romanzi fantascientifici YA di Patrick Ness con protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley meglio noti come la Rey della saga di Star Wars e lo Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel.

La trama ufficiale:

In una colonia chiamata Nuovo Mondo, Todd (Tom Holland) è stato educato a credere che un agente patogeno abbia ucciso tutte le donne e scatenato “il rumore”, la capacità di ascoltare le menti delle persone e degli animali. Più tardi, si imbatte in una zona di silenzio e presto scopre la fonte del silenzio: una donna misteriosa di nome Viola (Daisy Ridley), la prima che abbia mai incontrato. Mentre viene braccato dal fanatico sindaco Prentiss (Mads Mikkelsen), i due ragazzi scoprono la storia segreta del loro mondo.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il cast di “Chaos Walking” include anche Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter e David Oyelowo

La storia del film è basata sul primo libro della trilogia Chaos Walking dal titolo “La Fuga” (The Knife of Never Letting Go) uscito nel 2008. Al romanzo hanno fatto seguito “Il Nemico” (The Ask and the Answer) del 2009 e “La guerra” (Monsters of Men) del 2010.

Le riprese di Chaos Walking sono iniziate nell’agosto 2017 con al timone il regista Doug Liman (Edge of Tomorrow, The Bourne Identity) e si sono concluse a novembre 2017. Ad aprile 2018 è stato riferito che Chaos Walking sarebbe andato incontro a riprese extra di tale ampiezza da far slittare la data di uscita fissata in origine a marzo 2019 ed attualmente fissata al 22 gennaio 2021.