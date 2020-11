Spider-Man 3: prima foto dal set con Tom Holland in costume e mascherina

Tom Holland come da programma terminato il suo impegno sul set di Uncharted è passato direttamente a filmare Spider-Man 3 e per annunciare il via ufficiale alle prese, l’attore ha condiviso sui social media una prima foto dal set che lo mostra nei panni dell’Uomo Ragno con tanto di mascherina.

Holland ha utilizzato il suo account Instagram per condividere la nuova immagine di “Spider-Man 3” e un messaggio in cui sottolinea il fatto di indossare due maschere a causa dei rigidi protocolli d sicurezza applicati sul set (“Indosso una maschera, ne indosso due…”.

In questa terza avventura di Spider-Man, l’identità segreta di Peter Parker è stata resa pubblica e il supereroe è stato incastrato per l’omicidio di Mysterio, come abbiamo potuto apprendere dal finale di Spider-Man: Far From Home. Altri dettagli sulla trama di Spider-Man 3 non sono noti, come non è noto il titiolo ufficiale del film che sarà parte di un annuncio ufficiale come accaduto per il precedente. Sappiamo però che il film vedrà Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange e che Jamie Foxx tornerà come Electro, riprendendo il suo ruolo da The Amazing Spider-Man 2 sequel con il Peter Parker Andrew Garfield, ma come accennato con un nuovo look che qualcuno ha pensato collegato all’introduzione del Multiverso.

A questo proposito vi ricordiamo un rumor circolato il mese scorso in cui si affermava che Tobey Maguire e Andrew Garfield avevano firmato per riprendere i rispettivi ruoli di Spider-Man nel film e che appariranno insieme alla versione di Tom Holland di Peter Parker / Spider-Man. Al rumor è seguito un commento di Sony che però non ha smentito apertamente la voce, lasciando qualche speranza ai fan di poter vedere i tre Peter Parker condividere lo schermo.