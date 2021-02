Spider-Man 3: Tom Holland nega coinvolgimento di Tobey Maguire e Andrew Garfield

Nonostante le voci insistenti e più di qualche indizio, l’attore Tom Holland, continua a negare il coinvolgimento di Andrew Garfield e Tobey Maguire nello Spider-Man 3 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Holland che ha descritto “Spider-Man 3” come il film di supereroi in solitaria più ambizioso che abbia mai visto, introdurrà ufficialmente il Multiverso nell’UCM dopo l’accenno “truffaldino” del Mysterio di Jake Gyllenhaal in Spider-Man: Far From Home.

Holland ha detto a Esquire che Garfield e Maguire non sono assolutamente nel film. L’attore dice che, a meno che questa informazione non gli sia stata nascosta, non c’è modo che gli ex Peter Parker cinematografici siano protagonisti al suo fianco.

No, no, non appariranno in questo film. A meno che non mi abbiano nascosto le informazioni più enormi, che penso sia un segreto troppo grande per loro da tenermi nascosto. Ma per ora no. Sarà una continuazione dei film di Spider-Man che abbiamo realizzato.

E’ difficile credere che Holland non stia tentando di sviare l’attenzione su qualcosa che sembra quasi certo, in special modo dopo la conferma del ritorno di Jamie Foxx nei panni dell’Electro di The Amazing Spider-Man 2, ritorno che sarebbe difficile da far digerire ai fan se non con l’ausilio del Multiverso che pare riporterà anche il Doctor Octopus di Alfred Molina, sembra che sia Charlie Cox della serie tv Daredevil che Willem Dafoe siano stati avvistati entrambi sul set di “Spider-Man 3” confermando le voci di un ritorno di Dafoe nei panni di Norman Osborn aka Green Goblin, mentre Dane DeHaan ha recentemente smentito le voci di un suo ritorno come Green Goblin.

L’introduzione del “Multiverso” aka “Ragnoverso” nell’UCM è stato ufficializzato anche dalla presenza del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch al fianco del Peter Parker di Tom Holland come suo potenziale nuovo mentore dopo la morte di Tony Stark (Robert Downey Jr.) e la rude supplenza del Nick Fury di Samuel L. Jackson in Spider-Man: Far From Home. “Spider-Man 3” diretto da Jon Watts arriverà nelle sale il 17 dicembre 2021.