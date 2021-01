Spider-Man 3: nuove foto dal set con Tom Holland, il costume e Harry Holland

Nuove foto dal set di Spider-Man 3 trapelate su Twitter (via Just Jared) ritraggono Tom Holland con mascherina tra una ripresa e l’altra e la versione più recente del costume di Spider-Man con piccole e impercettibili modifiche. Inoltre le immagini mostrano che Harry Holland, fratello minore di Tom Holland, ha un ruolo nel film.

SPIDER-MAN 3 SET PHOTOS OH MY GOD pic.twitter.com/uAP7KXhNmw — Luke (@qLxke_) January 17, 2021

Questo terzo film includerà Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) come nuovo mentore di Tom Holland dopo la dipartita del Tony Stark di Robert Downey Jr. e il Doctor Octopus di Alfred Molina dallo Spider-Man 2 di Sam Raimi e l’Electro del premio Oscar Jamie Foxx dal sequel The Amazing Spider-Man 2 con Andre Garfield, due casting ufficializzati a sostegno delle notizie sull’inclusione dell’elemento Multiverso all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel con il terzo film di Spider-Man che dovrebbe fungere da apripista. Restano voci da confermare le apparizioni di Charlie Cox nei panni di Daredevil dalla serie tv Netflix cancellata nel 2018 alla terza stagione e di Tobey Maguire e Andrew Garfield nei panni dei Peter Parker / Spider-Man dei rispettivi franchise. Per quanto riguarda il cast di ritorno oltre a Holland di nuovo nei panni di Peter Parker, ritroveremo Zendaya come MJ, Jacob Batalon come Ned Leeds, Marisa Tomei come Zia May, Tony Revolori come Flash Thompson.

“Spider-Man 3” diretto da Jon Watts sta entrando nel suo terzo mese di produzione dopo un via alle riprese risalente ad ottobre 2020. Sony e Marvel hanno fissato una data di uscita di “Spider-Man 3” al 17 dicembre 2021 che piazza il sequel di Spider-Man: Far From Home come quarto film della Fase 4 dell’UCM, preceduto da Black Widow (7 maggio 2021), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (9 luglio 2021) e Eternals (5 novembre 2021). La Fase 4 sarà completata da Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 marzo 2022), Thor: Love and Thunder (6 maggio 2022), Black Panther II (8 luglio 2022) e Captain Marvel 2 (11 novembre 2022). In coda troviamo Guardiani della Galassia Vol. 3 previsto per il 2023 e Ant-Man and the Wasp: Quantumania e il reboot dei Fantastici 4 con date ancora da annunciare.