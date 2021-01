Uncharted: nuove immagini ufficiali del film con Tom Holland

Sony ha pubblicato su Twitter un set di nuove immagini del film live-action di Uncharted ispirato all’omonima serie di videogiochi di Naughty Dog con Tom Holland nei panni del cacciatore di tesori Nathan Drake.

Il film di “Uncharted” non sarà basato su nessuna delle trame dei quattro capitoli del franchise originale, che vedeva un Nathan Drake maturo, ma sarà una storia di origine con un Drake ragazzo agli esordi che avrà il suo primo incontro con un giovane Victor Sullivan interpretato da Mark Wahlberg (il ruolo era stato offerto a Chris Pratt che ha declinato). Il cast è completato da Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden e Sarah Petrick.

Sony ha pubblicato 4 immagini accompagnate dalla didascalia “Un nuovo anno. Ti aspetta una nuova avventura”.

Le immagini pubblicate da Sony ritraggono una piccola croce dorata che cela una chiave, qualcosa che abbiamo visto spesso durante le cacce al tesoro di Drake, un luogo sconosciuto che contiene antichi oggetti e manufatti tra cui una cassa e un’antica statua di qualcuno a cavallo. L’utima immagine rivela un’antica mappa del globo terràcqueo.

“Uncharted” sviluppato dalla Naughty Dog di Crash Bandicoot e Jad and Daxter è una versione al maschile di Tomb Raider e come la “collega” Lara Croft di Eidos Interactive trae ispirazione dall’iconico Indiana Jones. Il gioco è un’avventura d’azione di stampo cinematografico dalla grafica mozzafiato che segue il cacciatore di tesori Nathan Drake che viaggia in tutto il mondo dove svela misteri e scopre reliquie che diventano indizi per la caccia. La serie di videogiochi è giunta al quarto capitolo, Uncharted 4: Fine di un ladro. La serie di videogiochi “Uncharted” ad oggi venduto oltre 41 milioni di copie a livello globale.

Diretto da Ruben Fleischer (Venom, Benvenuti a Zombieland) da una sceneggiatura scritta da Art Marcum (Transformers – L’ultimo cavaliere), Matt Holloway (Iron Man) e Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D.), il film di “Uncharted” è prodotto da Sony PlayStation Productions con Asad Qizilbash e Carter Swan co-produttori al fianco di Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner e Ari Arad.

Speriamo che con il nuovo anno potremo dare una primo sguardo ad un trailer di Uncharted che arriverà nelle sale il 16 luglio.

Fonte: Twitter