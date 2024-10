Venom: The Last Dance – Tom Hardy non tornerà nei panni di Eddie Brock e nuovi rumor su “Spider-Man 4”

Con tutta una serie di recenti rumor secondo cui Venom: The Last Dance introdurrà Spider-Man 4 e che Venom e Spider-Man faranno squadra nel sequel, l’attore Tom Hardy nel frattempo ha confermato via Instagram che non tornerà nei panni di Eddie Brock dopo Venom 3.

Hardy ha scritto sui social media:

Grazie per i bei momenti – e i 7 anni. Ho avuto la migliore esperienza @Sony lavorare con Venom – questo siamo io e il ragazzone nell’ultima uscita col botto!!! Venite a trovarci – ultimo della trilogia e poi concluso ❤️ ci siamo divertiti tantissimo Grazie…

In “Venom: The Last Dance”, Tom Hardy torna ad interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.

Il film è diretto da Kelly Marcel (Cinquanta sfumature di grigio). Ha anche scritto e prodotto i primi due film di Venom. La sceneggiatura di questo terzo film è basata su una storia che Marcel ha sviluppato con Hardy.

“Venom: The Last Dance” debutta nei cinema italiani dal 24 ottobre con Sony Pictures, vede protagonisti Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach e Stephen Graham.

Anticipazioni e rumor su Spider-Man 4

Nel frattempo c’è parecchio movimento e si susseguono le voci sui piani di Marvel Studios e Sony Pictures per “Spider-Man 4” con The Cosmic Circus (via ComicBook) che ha condiviso qualche interessante novità.

Una voce di primo piano riguarda Tobey Maguire e Andrew Garfield in “Spider-Man 4”. Secondo Alex Perez, “c’è una forte possibilità che si presentino per un ruolo esteso questa volta”.

Per quanto riguarda il Peter Parker di Tom Holland, “[lui] otterrà il costume da simbionte nei prossimi anni e potrebbe tenerlo per i prossimi due film di Spidey”. Con Avengers: Secret Wars che si avvicina rapidamente e l’annuncio di Tom Hardy che “Venom: The Last Dance” sarà la sua ultima volta nei panni di Eddie Brock.

Tuttavia, nonostante sia pianificato un team-up per il sequel di Spider-Man: No Way Home, Perez conferma che Holland non apparirà in “Venom: The Last Dance” (nemmeno in scene a metà o dopo i titoli di coda).

Afferma inoltre che, “Ogni giorno che passa, [Spider-Man 4] diventa sempre più multiversale. A questo punto, oserei dire che sta leggermente inclinandosi più verso il cosmico che verso la strada”. Con ciò, la porta sembra essersi chiusa per un team-up con Daredevil. Per ora, almeno.

Rispondendo ad altre domande dei lettori, Perez afferma che Black Cat non apparirà nel film, rivela che Knull brandisce la sua spada All-Black nonostante ciò che abbiamo visto in Thor: Love and Thunder, e che gli Spider-Men e Venom probabilmente combatteranno “altri simbionti”.

Andy Serkis interpreta Knull in “Venom: The Last Dance”?

È emerso online anche un altro rumor riguardante “Venom: The Last Dance”, in cui si afferma che Andy Serkis interpreterà il supercattivo Knull.

Questa notizia è stata diffusa dall’insider di Hollywood Daniel Richtman (via GameRant), che afferma anche che Serkis “dovrebbe riprendere il ruolo in futuri progetti Sony/Marvel, il che significa che potremmo vedere molto di più di Knull”. Questo rumor è in linea con altre voci che affermano che Knull sarà il cattivo principale di “Spider-Man 4”.

Ricordiamo che Serkis ha diretto il sequel Venom – La furia di Carnage ed è un attore specializzato in ruoli in Performance Capture. Oltre a Gollum nelle trilogie Il signore degli anelli e Lo Hobbit, Serkis ha impersonato King Kong nel remake di Peter Jackson, “Cesare” nella trilogia reboot de Il pianeta delle scimmie, il Leader Supremo Snoke nella trilogia sequel di Star Wars e l’orso Baloo nel film da lui diretto, Mowgli – Il figlio della giungla.

Chi è Knull il creatore dei simbionti?

Knull esisteva nell’oscurità quando era tutto ciò che esisteva. Quando la luce si riversò nella sua oscurità, si aggirò nell’esistenza per eoni. Durante quel periodo, i Celestiali scoprirono che l’oscurità era carente e iniziarono a costruire lo spazio con la luce. Dopo essersi ripreso, Knull affondò una mano in uno degli dei giganti e tirò fuori il proto simbionte che trasformò in una spada e usò per uccidere un Celestiale. Come punizione, gli dei dello spazio rimandarono Knull nel vuoto della vittima dell’omicidio. All’interno, Knull fece una casa nella testa del Celestiale che aveva ucciso. Lì, creò i primi simbionti a forma di spada dalla sua stessa forma e si sviluppò nel dio della fucina. Quei primi simbionti erano tutt’altro che perfetti in quei primi giorni e conservano ancora la paura del fuoco dalla loro violenta creazione. Con la Necrospada (All-Black), Knull si mise in viaggio per uccidere tutti gli esseri nella luce. Così facendo, si schiantò su un pianeta dove Gorr, il futuro Massacratore di Dei se ne andò con la sua arma. Mentre era bloccato su questo pianeta senza nome, il Signore dell’Abisso capì che poteva creare una relazione simbiotica con creature o ospiti. Poteva non solo imparare dalla loro conoscenza, ma anche pilotarli a distanza. Su quel pianeta desolato, capì il suo vero potere e iniziò a costruire una mente alveare di agenti simbionti.

