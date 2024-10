Venom: The Last Dance, recensione: Tom Hardy saluta l’amico simbionte tra serio, faceto e un profluvio di CG

E’ disponibile nei cinema italiani con Sony Pictures Venom: The Last Dance, terzo film con Tom Hardy nei panni di Eddie Brock nonché quinto film del Sony’s Spider-Man Universe, scritto e diretto dall’esordiente Kelly Marcel, sceneggiatrice dei primi due Venom cinematografici.

In “Venom: The Last Dance”, Tom Hardy torna ad interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.

Venom The Last Dance – La recensione del film

“Venom” al momento è l’unico personaggio a tenere in piedi, almeno a livello d’incassi, il nuovo Sony’s Spider-Man Universe, dopo una serie di deludenti esordi cinematografici: vedi il mediocre Morbius e il disastroso Madame Web. Da non sottovalutare però l’hype creatosi per l’imminente Kraven il cacciatore, con Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe, che il prossimo 11 dicembre potrebbe arrivare a risollevare la situazione, e dare un nuovo calcio d’avvio al “traballante” universo condiviso di Sony.

In attesa dell’esordio di Kraven, iconico avversario di Spider-Man che nei fumetti ad un certo punto arriva, dopo averlo neutralizzato, a sostituirsi al “Tessiragnatele”, c’è ancora da concludere la trilogia di Eddie Brock con “Venom: The Last Dance”. Come prefigura il sottotitolo, questo terzo film porta a conclusione l’arco narrativo iniziato nel 2018 con il Venom diretto da Ruben Fleischer e proseguito nel 2021 con il Venom – La furia di Carnage di Andy Serkis. Quest’ultimo torna in questo terzo film per prestare la voce a Knull, il creatore dei simbionti, che cerca il codice/chiave custodito da Eddie e Venom unico modo per liberarsi dalla sua prigione dimensionale.

“Venom: The Last Dance” è un mix che prende elementi dai due film precedenti, in particolare prendono ancor più vigore gli scambi da “strana coppia” tra l’Eddie di Tom Hardy, sempre sull’orlo di una crisi di nervi e il simbionte, in questo film particolarmente ciarliero, sempre affamato e davvero “troppo” gigione. Le gag tra Eddie e Venom strappano più di una risata, ma la dinamica “comedy” tra i due risulta, come nel primo film, caricata oltre il dovuto, secondo noi per smorzare l’elemento horror del personaggio, qui trasformato forzosamente in un eroe per famiglie.

“Venom: The Last Dance” può contare su una CG di ottima fattura, fornita per l’occasione da sei aziende, incluse l’iconica Industrial, Light and Magic di George Lucas e la Digital Domain di James Cameron. Questo sforzo hi-tech congiunto ha permesso di creare delle creature davvero notevoli, a partire dalle Xenophage, gli alieni insettoidi che braccano Venom ed eliminano chiunque gli si ponga davanti come delle vere e proprie “cippatrici” organiche. Questo sontuoso profluvio di CG lo si può ammirare anche durante il climax del film, quando in campo scende il team “simbionti”, che include anche Agony e She-Venom, e mette in scena una snervante battaglia contro un nemico in grado di rigenerarsi e quindi all’apparenza imbattibile…all’apparenza.

“Venom: The Last Dance” farà il suo dovere al box office e incasserà grazie al suo lato più farsesco e per gli elementi “family” inseriti in un contesto alieno a dir poco grottesco. Su schermo violenza e mostruose mutazioni continuano a stridere un po’ con una cornice “ammiccante” che mette insieme mostruosi alieni e inquietanti organismi parassiti con un adorabile famiglia in gita in pulmino, e un altrettanto adorabile padre dall’anima inguaribilmente hippie, interpretato da Rhys Ifans, sempre pronto ad aiutare il prossimo, compreso un Eddie sempre più alla mercé del suo “raccapricciante” migliore amico.

Questo terzo film regala come di consueto del discreto intrattenimento, ma resta vittima del suo piegarsi ai dettami delle grandi produzioni per famiglie e adolescenti, e al voler rivolgersi ad un pubblico troppo trasversale. Venom andava plasmato con elementi dark e contenuti per adulti alla Deadpool, questo tipo di potenzialità l’abbiamo vista far capolino nel secondo film, quello con Carnage. Purtroppo anche in quel caso non si è voluto rischiare, e il risultato è stato quello di sempre: un film mediamente godibile senza alcuna reale ambizione se non quella di divertire, anche esagerando, ma evitando sempre con gran cura di incoraggiare l’elemento horror, elemento che secondo noi è insito in un personaggio qual è Venom, dall’aspetto tutt’altro che rassicurante e gran divoratore di teste umane.

Anche se per il momento Eddie Brock ha concluso il suo percorso, Tom Hardy non ha escluso un suo eventuale ritorno nel momento in cui Spider-Man farà il suo debutto nell’SSU. Per quanto riguarda il futuro del franchise di Venom, con Knull come antagonista principale ci dovrà essere per forza un cambio di rotta per quanto riguarda il tono del film, poiché con il creatore dei simbionti a piede libero ci sarà davvero poco da ridere…

Curiosità

Prima che Kelly Marcel venisse assunto per dirigere il terzo film, Andy Serkis, che ha diretto Venom – La furia di Carnage (2021), ha espresso interesse nel tornare a dirigere un altro film di Venom, e ha ritenuto che ci fosse di più da esplorare con Venom nei film futuri prima che il personaggio incontrasse Spider-Man in un futuro film crossover MCU/SSU, inclusa un’ulteriore esplorazione del Ravencroft Institute e di altri potenziali cattivi detenuti lì.

Tom Holland ha detto che lui e la produttrice Amy Pascal avevano discusso della possibilità che riprendesse il suo ruolo di Spider-Man nei futuri sequel di Venom.

Andy Serkis era interessato a tornare a dirigere dopo il suo coinvolgimento in Venom – La furia di Carnage (2021), ma non è stato in grado di farlo a causa dei suoi impegni con il film d’animazione La fattoria degli animali (che aveva precedentemente rimandato per dirigere il primo), quindi la sceneggiatrice Kelly Marcel ha assunto il ruolo di regista facendo di “Venom: Last Dance” il suo debutto e Serkis è rimasto a bordo come voce a Knull.

Questo è il secondo ruolo Marvel di Chiwetel Ejiofor. In precedenza ha interpretato come le versioni Terra-199999 e Terra-838 del Barone Karl Mordo in Doctor Strange (2016) e Doctor Strange nel Multiverso della follia (2022). Questo è il secondo ruolo Marvel di Rhys Ifans, che in precedenza ha interpretato il dottor Curtis Connors/The Lizard in The Amazing Spider-Man (2012) e Spider-Man: No Way Home (2021).

Tutti i membri del cast principale, Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor e Rhys Ifans sono britannici, come la regista, ma in questo film interpretano tutti personaggi americani.

Owen Wilson è stato contattato per un ruolo non specifico prima che Chiwetel Ejiofor venisse scelto.

Juno Temple e Cristo Fernandez hanno recitato insieme nella serie tv Ted Lasso.

I simbionti con ospiti incompatibili finiscono per uccidere gli ospiti, ma Venom si dimostra sorprendentemente compatibile con un cavallo nel trailer. (Questo è meno sorprendente, poiché i cavalli sono noti per la loro resistenza al veleno di serpente)

Il nome del cattivo “Knull” significa “fottere” in svedese. Tom Hardy (Eddie Brock), Peggy Liu (Signora Chen) e Reid Scott (Dr. Dan Lewis) sono gli unici attori ad apparire in tutti e tre i film di Venom.

L’apparizione di Agony, uno dei simbionti nel film, è stata resa nota essenzialmente 2 settimane prima dell’uscita del film perché aveva ottenuto una skin in Fortnite per Fortnitemares, l’evento annuale di Halloween. A peggiorare le cose è stato il fatto che anche l’iterazione di She-Venom del SSU avrebbe ottenuto una skin, e non solo le skin sono state pubblicizzate come promozione di questo film in particolare, ma il design di Agony sembra in sintonia con il SSU piuttosto che con il suo design nei fumetti. Per estensione, l’aggiunta di She-Venom con questa stessa promozione ha fatto capire che sarebbe apparsa di nuovo, anche se brevemente e legata a uno degli scienziati nel film.

A differenza dell’incarnazione di Agony nei fumetti, la versione di Agony nel film presenta la capacità della super-velocità.

Nel film non appaiono Michelle Williams come Anne Weying ne Woody Harrelson come Cletus Kasady.

Venom dice a Eddie nel film che loro sono il “Protettore Letale”. Questo è il nome della trama dei fumetti del 1993 che ha introdotto molti dei simbionti visti nel climax del film.

Venom The Last Dance – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Dan Deacon (Hustle, Strawberry Mansion – La casa di fragola, Il re della clonazione, The Changeling – Favola di New York, We Can Be Heroes, What’s Next? Verso il futuro con Bill Gates).

Le musiche originali del film sono del compositore Dan Deacon (Hustle, Strawberry Mansion – La casa di fragola, Il re della clonazione, The Changeling – Favola di New York, We Can Be Heroes, What's Next? Verso il futuro con Bill Gates). La colonna sonora include la canzone originale "One Last Dance" di Tom Morello e Grandson, con la partecipazione del figlio adolescente di Morello, Roman.

Altri brani inclusi nella colonna sonora: Don't Stop Me Now performed dei Queen / Space Oddity di David Bowie (interpretato dal cast incluso Tom Hardy come Venom) / Wild World di Cat Stevens / Dancing Queen degli Abba / Memories dei Maroon 5 / I Had Some Help di Post Malone featuring Morgan Wallen

1. Knull’s Order (1:24)

2. Area 51 to 55 – Dan Deacon & Skylar Grey (2:35)

3. Venom and Eddie at the River (1:52)

4. Hanging Out at the Waterfall (2:04)

5. Newsflash (1:45)

6. Lab Battle (3:27)

7. Remember Me – Dan Deacon & Skylar Grey (8:13)

8. Sky Dive (0:38)

9. Desert Walk (0:38)

10. Frequent Flyers (0:45)

11. Strickland Reprimands Paine (1:48)

12. Sneaking Around (1:04)

13. What Are You Doing Here (2:18)

14. Request Permission (0:59)

15. Say When (3:41)

16. Phoning Home (4:39)

17. Ramping Up (1:19)

18. Strickland and Paine (2:23)

19. General Bosco Banana Man (1:03)

20. Explaining the Backstory (5:39)

21. Crashing the Party (0:45)

22. Following the Osprey (0:49)

23. Safer Underground (0:47)

24. Poking Around (1:38)

25. Blasting Out (1:11)

26. It’s Not Safe Here (1:57)

27. Last Try (0:58)

28. It’s a Showdown (1:08)

