Stasera in tv: “L’ora della verità – The Vanished” con Thomas Jane e Anne Heche su Rai 4

L’ora della verità – The Vanished, su Rai 4 il thriller psicologico diretto da Peter Facinelli con Thomas Jane e Anne Heche nei panni di una coppia che segue una coppia sposata la cui figlia scompare improvvisamente senza lasciare traccia, lasciandoli nella più completa disperazione.

L’ora della verità – Cast e personaggi

Anne Heche: Wendy

Thomas Jane: Paul

Jason Patric: Sceriffo Baker

Alex Haydon: Justin

Peter Facinelli: Vicesceriffo Rakes

Aleksei Archer: Miranda

Kristopher Wente: Eric

John D. Hickman: Tom

Kk Heim: Taylor

Rebecca Lines: Marianne

Lily Anne Harrison: Janet

Curtis Nichouls: Agente Bryant

Lucas Bentley: Stanley

Marianne del Gallego: Infermiera

Gregory Harrison: Dr. Bradley

Shannon Cogan: Giornalista locale

Dean Shortland: Jeffrey Michelson

Skyler Elyse Philpot: Cindy

L’ora della verità – Trama e trailer

Paul e Wendy Michaelson portano il loro camper in un remoto campeggio in riva al lago per una tranquilla vacanza di famiglia con la figlia Taylor e il loro carlino Lucky. A poco dal loro arrivo però la figlia scompare misteriosamente senza lasciare traccia lasciando la coppia nel panico. La denuncia scatta immediatamente, ma dopo 24 ore le ipotesi peggiori diventano le più credibili. Mentre le indagini della squadra capitanata dallo sceriffo Baker e dal suo vice Rakes sembrano a condurre a piste cieche, stanchi delle inconcludenti indagini della polizia Paul e Wendy decidono di seguire le tracce di un detenuto evaso del vicino carcere di massima sicurezza e di indagare sui loro vicini al campeggio, una misteriosa coppia che potrebbe nascondere un terribile segreto.

Curiosità sul film

Il film segna la seconda regia dell’attore Peter Falcinelli dopo la commedia Breaking & Exiting (2018). Falcinelli è un attore statunitense con cittadinanza italiana noto per il ruolo del vampiro Carlisle Cullen nei film della saga di Twilight. Riguardo al ruolo di vampiro di Falcinelli, nel film c’è un cenno nella scena in cui Wendy trova la stanza sul retro, sposta alcuni libri su uno scaffale e su questo scaffale c’è una copia del libro “Twilight Saga Eclipse”.

All’inizio dello sviluppo, Laurence Fishburne è stato considerato come protagonista. Le riprese sono avvenute nel febbraio 2019. Il film è stato girato a Tuscaloosa in Alabama.

Quando l’attrice Anne Heche è nel negozio del campeggio a noleggiare film, c’è una copia del film Vulcano – Los Angeles 1997 sullo scaffale. Anche Anne è apparsa in quel film al fianco di Tommy Lee Jones.

Il film riunisce l’attrice Anne Heche e l’attore Thomas Jane, i due attori hanno interpretato una coppia sposata (seppur divorziata) anche nella serie HBO Hung – Ragazzo squillo .

Durante una sessione di domande e risposte al Mammoth Film Festival del 2020, Peter Facinelli ha affermato che il film aveva altre due location poi cassate prima che trovassero i luoghi delle riprese che hanno finito per utilizzare a Tuscaloosa, in Alabama. Inizialmente avrebbero dovuto girare in Ohio, ma gli incentivi fiscali non sono andati a buon fine; poi si sono preparati a girare a Selma, in Alabama, prima di trovare le location a Tuscaloosa. Facinelli ha detto che Tuscaloosa “era la più bella di tutte e tre, anche più bella di quella dell’Ohio. Quindi, in qualche modo, Dio ha continuato a darci questi piccoli doni lungo la strada”.

Durante una sessione di domande e risposte con il cast e la troupe al Mammoth Film Festival 2020, il regista Peter Facinelli ha affermato che il titolo originale, “Hour of Lead”, era tratto da una poesia di Emily Dickinson (…Questa è l’ora di piombo, e chi le sopravvive la ricorda come gli assiderati rammentano la neve: prima il freddo, poi lo stupore, infìne la resa”). Falcinelli ha aggiunto: “Per me significava quell’ora di pesantezza in cui ti è successo qualcosa di veramente duro nella tua vita…questa è l’ora di piombo [dei personaggi principali]”.

Travis Caverhill e Thomas Jane hanno precedentemente lavorato insieme al lungometraggio The Punisher (2004) e, più recentemente, in Breach – Incubo nello spazio (2020).

Anne Heche ha anche interpretato un personaggio di nome Wendy nel film horror Nothing Left To Fear accanto al suo ex James Tupper. Anne e Thomas Jane sono usciti insieme per un po’ durante e dopo le riprese di questo film.

L’ora della verità – Colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Sacha Chaban (Girls with Balls, Aftermath – Orrori dal passato, Redemption Day, Collision). Chaban e il regista Peter Falcinelli hanno collaborato in precedenza per “Breaking & Exiting”, esordio alla regia di Falcinelli.

(Girls with Balls, Aftermath – Orrori dal passato, Redemption Day, Collision). Chaban e il regista Peter Falcinelli hanno collaborato in precedenza per “Breaking & Exiting”, esordio alla regia di Falcinelli. La colonna sonora include il brano “Disasslife (AssLife 3)” di Ass Life dall’ambum “Damn, Dude”.

1. Not in Your Control (2:36)

2. The Five Stages of Grief (1:39)

3. Have You Seen My Wife (2:51)

4. Volunteer to Join the Lake Search (1:23)

5. Body Found in Lake (1:14)

6. Hour of Lead (1:18)

7. The Lake (0:53)

8. Happy Camping (0:35)

9. Creepy Stranger (0:42)

10. Taylor’s Missing (2:52)

11. I’ve Never Lost a Child (0:51)

12. The Convict Has Her (3:59)

13. Just a Rough Night Man (2:24)

14. We Found the Body of a Camper (1:36)

15. Road to the Police Station (1:10)

16. Fifty Feet Away (3:01)

17. Voyeurist (1:47)

18. Thanks for Doing This (1:16)

19. What Is It (0:40)

20. You Protecting Your Little Girlfriend (1:49)

21. Where’s Miranda (0:47)

22. You Said That You Would Find Her (2:07)

23. I Didn’t Say Anything (3:26)

24. We’re Closed (2:24)

25. Smoking and Spying (1:08)

26. I Found Her (0:35)

27. You OK in There (1:29)

28. Will She Be OK (0:51)

29. Inside the Locked Room (4:46)

30. Looking at a Picture Here (1:21)

31. Where Is Your Kid (1:03)

32. Taylor’s Gone (1:11)

La colonna sonora de “L’ora della verità – The Vanished” è disponibile su Amazon.