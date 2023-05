A partire dall’11 maggio 2023 nei cinema italiani con Sony Pictures Love Again, la commedia romantica di Jim Strouse (L’incredibile Jessica James) con un cast che include Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan e un’esordiente Céline Dion nei panni di se stessa.

Love Again – Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo aver perso il fidanzato, Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) continua a inviare romantici messaggi al suo vecchio numero di cellulare senza rendersi conto che è stato riassegnato al telefono aziendale del giornalista Rob Burns (Sam Heughan). Rob rimane colpito dalle parole di Mira e, quando gli viene affidato il compito di scrivere un articolo sulla superstar Celine Dion (che interpreta se stessa nel suo primo ruolo cinematografico), chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore.

Il cast è completato da Sofia Barclay, Russell Tovey, Lydia West, Steve Oram, Omid Djalili, Nick Jonas, Celia Imrie, Arinzé Kene, Tom Blake, Laurence Varda, Harry Attwell, Amanda Blake, Daniel Barry e Haley McGee e Camille Hatcher.

Love Again – Trailer e video

Curiosità sul film

Jim Strouse (Grace is Gone, People Places Things – Come ridisegno la mia vita, The Hollars) dirige “Love Again” da una sua sceneggiatura basata sul racconto “Text For You” di Sofie Cramer. Strouse ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Andrea Willson, Malte Welding, Karoline Herfurth, Sophie Kluge e Anika Decker.

Il personaggio di Sam Heughan, Rob Burns, è anche il nome del famoso poeta scozzese Robert Burns. La poesia di Robert Burns gioca anche un ruolo fondamentale nel riunire il personaggio di Sam, Jamie, con la sua amata Claire nella serie tv Outlander.

L’uomo con cui il personaggio di Priyanka Chopra ha un brutto appuntamento è interpretato dal suo vero marito, Nick Jonas.

Russell Tovey e Lydia West sono stati descritti come zio e sua nipote nella serie tv “Years and Years”.

Quando si inviano messaggi, il numero di telefono di Mira è “167-5309”. Un sottile riferimento alla canzone del 1981 “867-5309/Jennie”. Il brano scritto da Alex Call e Jim Keller, interpretato da Tommy Tutone e incluso nell’album Tommy Tutone 2. Ha raggiunto il numero 4 nella classifica Billboard Hot 100 nel maggio 1982. La canzone ha portato alla moda delle persone che componevano il numero 867-5309 e chiedevano “Jenny”.

In questo film, il personaggio di Nick Jonas ordina dei margarita; in Jumanji – Benevnuti nella giungla, li prepara il suo personaggio.

Note di produzione

“Amo le storie d’amore”, afferma lo sceneggiatore e regista Jim Strouse, che prende il timone di Love Again. “L’amore è sempre rilevante e questa storia ha una svolta davvero eccezionale: nel bene e nel male, i telefoni sono una parte enorme della nostra vita quotidiana e del modo in cui comunichiamo tra di noi”. “Sembrava una fantastica opportunità per raccontare una storia classica e romantica che fosse estremamente rilevante”, afferma la produttrice Erica Lee.

“Ho adorato l’idea che per questi personaggi, questi messaggi di testo inviati nell’etere diventino la cosa magica che li unisce.” “E quando hanno bisogno di un piccolo aiuto”, aggiunge il produttore Basil Iwanyk, “chi meglio di Celine Dion – che sa qualcosa su come esprimere l’amore – può indirizzarli nella giusta direzione?”

“Mi sembra come le classiche commedie romantiche che non vedi più”, afferma il produttore Esther Hornstein. “Due persone con il cuore spezzato a New York City – con motivi diversi per il loro cuore spezzato – trovano la loro strada l’una verso l’altra, una consapevolmente, l’altra inconsapevolmente. Ha molto cuore e personaggi molto reali, ancorati da una protagonista femminile incredibile, stratificata e forte.

In “Love Again”, Mira Ray – una talentuosa autrice e illustratrice di libri per bambini – affronta la perdita del suo fidanzato inviando una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare. “Questi testi sono il suo modo di lasciare andare il suo passato e abbracciare il suo futuro”, dice Priyanka Chopra Jonas, che interpreta Mira. “È spaventoso, perché il cambiamento fa paura.”Quello che Mira non sa è che quei messaggi vengono ricevuti da Rob Burns, il cui nuovo telefono di lavoro ha ereditato quel vecchio numero.

Rob, un giornalista musicale, è scettico sull’amore: arriva con il territorio quando sei lasciato all’altare. È colpito dall’onestà emotiva dei testi, che iniziano proprio mentre sta cercando di avvolgere la sua mente cinica attorno alla musica sincera ed emotiva di Celine Dion per un profilo che gli è stato assegnato. Scopre che la leggendaria cantante potrebbe avere la chiave di tutte le risposte che stava cercando.

“È uno scozzese che vive a New York da così tanto tempo che si definirebbe un newyorkese”, dice Sam Heughan. “È un giornalista musicale che è ancora piuttosto depresso per essere stato lasciato all’altare un anno prima. Poi Mira entra nella sua vita e cambia tutto”. Per Heughan, prepararsi a interpretare il protagonista in una commedia romantica non significava solo prepararsi per un ruolo, ma stava aprendo un intero mondo cinematografico. “Ho iniziato a guardare molte commedie romantiche, che negli anni avevo evitato perché pensavo non adatte a me. Ma non appena ho iniziato a guardarle, me ne sono innamorato”, dice. “Sono brillanti, sono adulte, sono divertente, sono cupe – è stata una rivelazione per me. E penso che questo film sia un omaggio o un cenno a quella tradizione.

La preparazione è stata anche un’opportunità per l’attore di mettersi nei panni di uno snob della musica che ottiene la sua punizione sotto forma di Queen of Power Ballads. “È stato un film divertente da preparare”, dice. “Jim mi ha inviato una playlist di musica molto contemporanea – ed è stata una musica piuttosto impegnativa, perché Rob è un po’ un accademico. È un cinico, uno snob musicale critico che si innamora della musica di Celine Dion. All’inizio, sente solo queste canzoni in superficie – pensa che siano eccessivamente abbellite, eccessivamente romantiche. Ma si scopre che c’è della verità in loro. Queste canzoni lo commuovono davvero quando si apre a loro. È davvero un bel viaggio da fare con il personaggio.

Ma forse il più grande colpo di casting per i cineasti è stato quello di ottenere Celine Dion per interpretare il ruolo di Celine Dion nel primo ruolo da attrice sul grande schermo della cantante. “Il film tedesco ha un personaggio straordinario”, osserva Strouse, riferendosi al personaggio interpretato dalla famosa attrice tedesca Katja Riemann. “È semplicemente meravigliosa in quel film, canta queste canzoni d’amore emozionanti ed esagerate. Mentre ci avvicinavamo all’adattamento, volevo trovare un vero artista che incarnasse quel personaggio.

Quando ho pensato alle canzoni di Celine – al loro contenuto e poi a Celine alla persona – è stato perfetto, perché questo è un film sul superamento della perdita e sul potere dell’amore. Lei è stata la prima e unica scelta”. Non è così facile attirare l’attenzione di una superstar. Hornstein dà credito al dirigente di Screen Gems Scott Strauss per aver ottenuto Dion e alla parte scritta per la superstar da Strouse. “Jim ha scritto un personaggio incredibile per Celine come l’ultima sensale di matrimoni, non solo per il romanticismo, ma anche per l’anima e la filosofia”, afferma Hornstein. “Penso che questo lo renda un personaggio che è anche molto fedele a come è veramente Celine.

“Il coinvolgimento di Dion nel film ha portato una gioia contagiosa all’intero cast e alla troupe. “È stato molto divertente”, afferma Hornstein. “Suonavamo un po’ di una delle sue canzoni per una scena, e poi tutto il giorno, stavamo tutti seduti ai monitor a cantare Celine. Per una scena, Rob è sotto la doccia, è così entusiasta della vita che sta cantando “It’s All Coming Back to Me Now” – e quando Sam usciva dal set, cantava ancora – una festa canterina che durava tutto il giorno.”

“Mi sono divertita molto a fare questo film”, dice Dion. “E avere il privilegio di apparire con gli attori bellissimi e talentuosi Priyanka Chopra e Sam Heughan nel mio primo lungometraggio è un privilegio che amerò per sempre. Io Penso che sia una meravigliosa storia di benessere, e spero che alla gente piaccia, e che piacciano anche le nuove canzoni. “Ho pensato che fosse una grande opportunità per interpretare il mio personaggio”, aggiunge Dion. “Ho eseguito così tante canzoni sull’amore che mi è sembrato naturale interpretare un personaggio molto saggio nelle vie del cuore. Che emozione poterlo portare in vita sullo schermo”.

La produzione è stata girata a Londra, che ha raffigurato New York. “Non è la prima volta che giriamo Londra per New York”, afferma Hornstein. “A Londra ci sono molte aree dall’aspetto newyorkese, con architettura, parchi e aree verdi simili. Inoltre, poiché gran parte del film è girato in interni, la nostra scenografa Rebecca Milton è stata in grado di prestare molta attenzione ai dettagli, quindi tutto ciò che ha creato aveva una vera atmosfera newyorchese. Aiuta anche il fatto che il nostro regista viva a Brooklyn e conosca New York come il palmo della sua mano”.

Jim Strouse – Note biografiche

Jim Strouse è un pluripremiato sceneggiatore e regista il cui debutto al Sundance Film Festival, Grace Is Gone (2007), con John Cusack, ha ricevuto il Premio del Pubblico per il film drammatico più popolare, così come il Waldo Salt Screenwriting Award. Nel 2015, Strouse ha scritto e diretto un altro favorito del Sundance, People Places Things, con Regina Hall, Jemaine Clement e Jessica Williams. Strouse è noto anche per The Hollars, che ha scritto e prodotto esecutivamente. Il film, diretto da John Krasinski, è stato distribuito da Sony Pictures Classics nell’agosto 2016 e vede protagonisti John Krasinski, Anna Kendrick, Charlie Day, Richard Jenkins, Randall Park e Margo Martindale.

Nel 2017, Strouse ha scritto e diretto L’incredibile Jessica James, con Jessica Williams, Lakeith Stanfield, Chris O’Dowd e Noel Wells. Il film è stato presentato in anteprima al Sundance con recensioni entusiastiche ed è stato venduto a Netflix in un mercato competitivo. Strouse sta attualmente scrivendo e producendo esecutivamente il film biografico su Jim Valvano, approvato dalla famiglia, per Game1 di Basil Iwanyk e Marc Ciardi. Ray Romano è a bordo come protagonista e produttore. Valvano è famoso per il suo discorso ESPY del 1993 che racconta la sua battaglia contro il cancro. Il lungometraggio è basato sull’acclamato documentario ESPN 30 per 30 “Survive and Advance”. ESPN e Disney sono molto entusiasti del progetto.

Love Again – La colonna sonora

Le musiche originai del film sono del compositore Keegan DeWitt (Viaggio al nord, Nei miei sogni, Morris l’americano, The Hero – Una vita da eroe, Let It Snow – Innamorarsi sotto la neve, Procession: più forti insieme).

(Viaggio al nord, Nei miei sogni, Morris l’americano, The Hero – Una vita da eroe, Let It Snow – Innamorarsi sotto la neve, Procession: più forti insieme). La colonna sonora include 5 nuovi brani dell’icona pop canadese Céline Dion, inclusa la title track “Love Again”, scritta da Dan Wilson e ROSIE. Per la prima volta dall’uscita di “Courage” del 2019, Celine Dion torna quindi sulla scena con dei nuovi brani. All’interno della soundtrack del film (Sony Music Entertainment Canada/Columbia Records), sono presenti anche 6 super hit dell’artista e 3 brani tratti da scene del film.

“Mi sono divertita molto a fare questo film. E, nel mio primissimo film da attrice, ho anche avuto il privilegio di lavorare con i bellissimi e talentuosi Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan, un regalo che custodirò per sempre. Penso sia una splendida storia capace di far stare bene, e spero che piaccia al pubblico, così come le mie nuove canzoni” – Celine Dion

“Love Again”contiene 11 brani di Celine, che si intrecciano perfettamente nella storia del film e ai suoi personaggi. In una recente intervista per People Magazine, Sam Heughan ha commentato che la “musica di Celine, in un certo modo, unisce il personaggio di Priyanka e il mio”, e Priyanka Chopra Jonas ha aggiunto che Love Again è il “nostro inno a Celine”.

Con più di 250 milioni di album venduti in tutto il mondo, Celine Dion è una delle artiste più riconosciute, amate e di successo nella storia della musica pop, grazie a super hit come “The Power of Love”, “It’s All Coming Back To Me Now”, “Because You Loved Me” e “My Heart Will Go On”. Ha vinto 5 Grammy Awards, 2 Academy Awards, 7 American Music Awards, 20 JUNO Awards e 43 Félix Awards. In occasione della vittoria del Diamond Award ai World Music Awards 2004, le è stato riconosciuto lo status di artista femminile più venduta di tutti i tempi. Nel 2016 i Billboard Music Awards le hanno conferito il Lifetime Achievement Icon Award. Nel 2019, Celine è stata nominata da L’Oréal Paris nuova portavoce globale dell’azienda.

1. Love Again

2. I’ll Be

3. Waiting On You

4. Love Of My Life

5. The Gift

6. It’s All Coming Back To Me Now

7. Orpheus & Eurydice (Score from Love Again)

8. All By Myself

9. Where Does My Heart Beat Now

10. Celine Wisdom (Score from Love Again)

11. A New Day Has Come

12. Courage

13. That’s The Way It Is

14. Love Takes Courage (Score from Love Again)

La colonna sonora di “Love Again” sarà disponibile in digitale a partire dal 12 maggio su Amazon.

Love Again – Foto e poster