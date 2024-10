Love Hurts: trailer della commedia d’azione con protagonista il premio Oscar Ke Huy Quan

Ke Huy Quan, attore noto per ruoli iconici in Indiana Jones e I Goonies, torna sul grande schermo in gran spolvero dopo la vittoria dell’Oscar per Everything Everywhere All at Once e la sua apparizione nella seconda stagione di Loki. L’attore è protagonista del trailer della nuova commedia d’azione Love Hurts, nei cinema dal 7 febbraio 2025, in cui recita accanto alla vincitrice dell’Oscar Ariana DeBose (West Side Story).

Love Hurts – Trama e cast

Questo San Valentino, il vincitore dell’Oscar Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once, Loki) si lancia nel suo primo ruolo da protagonista importante come un improbabile eroe, un agente immobiliare apparentemente mite con un oscuro segreto che desidera ardentemente lasciarsi alle spalle. Attenzione spoiler: non lo farà. Quan interpreta Marvin Gable, un agente immobiliare che lavora nella periferia di Milwaukee, dove fioriscono i cartelli “In vendita”. Gable riceve una busta cremisi da Rose (la vincitrice dell’Oscar Ariana DeBose; West Side Story, Argylle), un’ex complice che aveva lasciato per morta. Lei non è felice. Ora, Marvin viene catapultato di nuovo in un mondo di sicari spietati, pieno di doppi giochi e case aperte trasformate in mortali zone di guerra. Con suo fratello Knuckles (Daniel Wu; Tomb Raider, Warcraft), un volubile signore del crimine, che gli dà la caccia, Marvin deve confrontarsi con le scelte che lo perseguitano e con la storia che non ha mai veramente seppellito.

Il film presenta un cast impressionante e variegato che include l’ex running back della NFL e campione del Super Bowl Marshawn “Beast Mode” Lynch (Bottoms, 80 for Brady), Mustafa Shakir (Emancipation, Luke Cage), Lio Tipton (Crazy, Stupid, Love., Lucy), Rhys Darby (Jumanji: The Next Level, Yes Man), André Eriksen (Violent Night, The Trip) e Sean Astin (la trilogia de Il Signore degli Anelli, Perry Mason).

Love Hurts – Trailer ufficiale sottotitolato in italiano

Curiosità

Al suo debutto alla regia di un lungometraggio con “Love Hurts” c’è l’acclamato coordinatore di stunt e coordinatore di combattimenti JoJo Eusebio , i cui crediti includono alcuni dei più grandi film d’azione dell’ultimo decennio tra cui Black Panther, The Avengers, i film di John Wick, Matrix Resurrections, Una notte violenta e silenziosa, The Fall Guy e Deadpool 2. Eusebio è stato anche il regista della seconda unità in Deadpool 2, Violent Night e Birds of Prey.

, i cui crediti includono alcuni dei più grandi film d’azione dell’ultimo decennio tra cui Black Panther, The Avengers, i film di John Wick, Matrix Resurrections, Una notte violenta e silenziosa, The Fall Guy e Deadpool 2. Eusebio è stato anche il regista della seconda unità in Deadpool 2, Violent Night e Birds of Prey. Eusebio dirige da una sceneggiatura scritta da Matthew Murray (Sheltered, CloudStreet: Soaring the American West) e Josh Stoddard (Warrior, Kaleidoscope) e Luke Passmore (Archenemy, Slaughterhouse Rulez). Guy Danella (Una notte violenta e silenziosa) è anche produttore. Il produttore esecutivo è Ben Ormand.

(Sheltered, CloudStreet: Soaring the American West) e (Warrior, Kaleidoscope) e (Archenemy, Slaughterhouse Rulez). Guy Danella (Una notte violenta e silenziosa) è anche produttore. Il produttore esecutivo è Ben Ormand. Il film è prodotto da Kelly McCormick e David Leitch di 87North , produttori dei film d’azione innovativi Io sono nessuno, Una notte violenta e silenziosa, Bullet Train, Atomica bionda e The Fall Guy.

, produttori dei film d’azione innovativi Io sono nessuno, Una notte violenta e silenziosa, Bullet Train, Atomica bionda e The Fall Guy. Ke Huy Quan in questo film si riunisce con Sean Astin con cui aveva recitato ne I Goonies (1985).

Il cast include due vincitori dell’Oscar: Ke Huy Quan e Ariana DeBose. Agli Academy Awards del 2023 è stata DeBose a consegnare a Huy Quan il suo Oscar.

Ke Huy Quan ha iniziato a studiare arti marziali da bambino, quando si è allenato nel Tae Kwon Do per apparire in Indiana Jones e il tempio maledetto. Ha continuato a praticare fino all’età adulta, trasformandolo in una seconda carriera come assistente coordinatore di combattimenti e coreografo d’azione in film come X-Men e The One. È tornato a lavorare davanti alla macchina da presa in “Everything Everywhere All at Once”, in un ruolo che ha messo in mostra il suo talento nelle arti marziali, cosa che fa di nuovo in “Love Hurts”.

Marshawn Lynch ha giocato a football professionistico nella NFL. Nella sua carriera di 12 anni, ha giocato per i Buffalo Bills, i Seattle Seahawks e gli Oakland Raiders.

Dichiarazioni e interviste

Quan ha parlato a People Magazine del ruolo: “Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura, ero molto confuso. Anche se pensavo fosse una buona sceneggiatura, pensavo fosse stata scritta per qualcun altro. Infatti, ho persino detto, “Dovreste chiamare Jason Statham, non me.”

Ma parlando con Eusebio e con il team di produttori marito e moglie David Leitch e Kelly McCormick, Quan “si è reso conto che quello che stavano cercando di creare era un nuovo tipo di star d’azione, non quello a cui siamo stati abituati negli ultimi decenni”, spiega, aggiungendo: “Volevano qualcuno che potesse avere una gamma, che non avesse paura di essere vulnerabile. E allo stesso tempo, non sembrasse un duro finché la situazione non lo richiede. Ho sempre fantasticato di essere il numero uno nel programma di riprese o di mettermi nei panni del protagonista.”

Quan ha aggiunto che “Love Hurts” è “il film perfetto per farlo. Non avrei mai pensato che un giorno sarei stato l’attore protagonista in un film di un grande studio. Quindi è una sensazione incredibile.”

Il poster ufficiale del film