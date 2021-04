Sulle note de Il gatto e la volpe, di Edoardo Bennato, si apre il trailer ufficiale di Luca, il prossimo film Pixar che uscirà in esclusiva per i sottoscrittori di Disney+ il 18 giugno (nulla da fare, almeno per il momento, per un’uscita in sala). Come evidenziato allorché vi segnalammo il primo trailer, a fare da sfondo è la costa ligure, per l’esattezza la località (immaginaria) di Portorosso, per un film intriso d’italianità, sebbene modulata in salsa Disney.

Enrico Casarosa, genovese e regista del film, ha preso spunto dalla propria infanzia, qui elaborata in maniera fantasiosa, con il mare al centro della narrazione. Come si evince anche attraverso queste nuove sequenze di Luca, è possibile individuare più di due protagonisti: oltre ai due ragazzini, la piccola Giulia Marcovaldo (riferimento al romanzo di Italo Calvino?), il papà ed il loro gatto. Il leitmotiv a priori sta nel lavoro del padre, che fa il pescatore, mentre Luca e il suo amico sono proprio creature acquatiche. Di seguito la sinossi.

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Riguardo alla scelta della canzone, Casarosa ha dichiarato quanto segue:

È un brano degli anni Settanta, quindi di un periodo successivo rispetto alla fine degli anni Cinquanta, inizio anni Sessanta in cui è ambientato il film. Sono però felice di aver fatto questa eccezione perché è una canzone che mi ha sempre trasmesso il senso dello stare insieme, dell’amicizia, e in quest’ottica mi sembra che Luca e Alberto abbiano delle similitudini con il gatto e la volpe, due amici che si cacciano sempre insieme nei guai. Ovviamente il brano parla anche di altro, ma è questo il motivo per cui l’ho scelto, per quel qualcosa di giocoso e divertente. Sono felice che il brano sia presente anche nel trailer, oltre che nel film. Inoltre sono contento di aver potuto inserire nel film un piccolo omaggio a Pinocchio attraverso questa canzone.

Sperando che Disney non abbia cestinato del tutto la possibilità di vedere il film in sala, non ci resta che attendere giugno.