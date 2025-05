Luca Zingaretti: età, dove vive, Luisa Ranieri e figli, studi e film

Tra gli attori più amati del panorama televisivo italiano, Luca Zingaretti è nato a Roma nel 1961 ed è cresciuto sempre nella Capitale. Suo fratello Nicola è l’ex presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico, e da giovane anche Luca si è dimostrato interessato alla politica, mostrandosi impegnato nel Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. All’inizio ha portato avanti anche una carriera sportiva e, all’età di 17 anni, è stato ingaggiato dalla squadra di calcio del Rimini. Appassionatosi al mondo della recitazione, ha però abbandonato questo sport pochi mesi dopo per tornare nella Capitale e iscriversi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica.

Proprio in questa scuola si è dedicato appieno alla recitazione e alla drammaturgia, frequentando anche lezioni di Andrea Camilleri.

La carriera di Luca Zingaretti: le origini e il successo

L’attore ha mosso i primi passi nel mondo del teatro negli anni ’80, quando ha lavorato con i registi Luca Ronconi, Marco Mattolini e Sandro Sequi. Si sono così susseguiti i primi ruoli cinematografici ne Gli occhiali d’oro del 1987 e ne Il Branco, Castle Freak, Vite strozzate, Passione estrema e Rewind. Nel 1997 ha partecipato alla saga della miniserie televisiva La Piovra, e ha ottenuto un grande successo soprattutto grazie alla sua interpretazione del boss mafioso Pietro Favignana. Il vero successo è però arrivato nel 1999, quando ha interpretato per la prima volta il personaggio di Salvo Montalbano, il commissario di polizia protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri. Zingaretti ha quindi indossato i suoi panni per circa 20 anni.

Nel corso della sua carriera, ha ricevuto una nomination ai Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista ed è diventato uno degli attori più affermati del panorama televisivo e cinematografico italiano. Il suo volto apparso in molti progetti tra cui la commedia Immaturi – Il Viaggio, Il comandante e la cicogna e la produzione internazionale Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà. L’attore ha inoltre interpretato il ruolo di Paolo Borsellino ne I 57 giorni e quello dell’imprenditore Adriano Olivetti ne La forza di un sogno.

La vita privata

Nel 1997 Zingaretti ha sposato la giornalista e scrittrice Margherita D’Amico. I due si sono però separati nel 2004, per poi divorziare ufficialmente quattro anni dopo. Dal 2005 l’attore ha invece una relazione con Luisa Ranieri, che ha conosciuto sul set di Cefalonia. La coppia ha pronunciato il Sì nel 2012 presso il Castello di Donnafugata, la storica location della serie de Il Commissario Montalbano. Dal loro matrimonio sono nate le due figlie Emma e Bianca.