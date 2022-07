Luck: trailer italiano e tutte le anticipazioni del film d’animazione di Apple TV+

Dal 5 agosto disponibile su Apple TV+ Luck, un nuovo film d’animazione di Apple Original Films e Skydance Animation, diretto da Peggy Holmes (Trilli e il segreto delle ali) con le voci di Simon Pegg, Jane Fonda e Whoopi Goldberg.

Trama e cast

“Luck” racconta le avventure di Sam Greenfield (Eva Noblezada), la persona più sfortunata del mondo. Quando Sam s’imbatte in un luogo mai visto prima, noto come la Terra della Fortuna, parte alla volta di questo luogo magico alla ricerca di un po’ di quella fortuna provata fugacemente attraverso un penny magico andato perduto. Ma con gli umani non ammessi, la sua unica possibilità di avere un altro penny magico è infiltrarsi sotto mentite spoglie in quel luogo magico, e una volta entrata collaborare con le creature magiche che lo popolano per cambiare la sua sorte. Purtroppo la sortita di Sam in un luogo in cui la sfortuna è bandita, romperà un delicato equilibrio portando ad una catena di eventi a dir poco catastrofici.

Il cast di doppiatori originali include Simon Pegg nei panni del gatto Bob, Jane Fonda (Dragonessa), Lil Rel Howery (Marv), Flula Borg (Jeff l’unicorno), John Ratzenberger e Whoopi Goldberg (Il Capitano), Colin O’Donoghue (Gerry), John Ratzenberger (Rootie), Maurice J. Irvin (Phil il maialino caporeparto) Adelynn SpoonHazel (Hazel) e Jayssolitt (Coniglio).

Luck – trailer e video

Curiosità

Il film è diretto da Peggy Holmes al suo terzo lungometraggio dopo La sirenetta – Quando tutto ebbe inizio, Trilli e il segreto delle ali e Trilli e la nave pirata.

Peggy Holmes dirige “Luck” da una sceneggiatura di Kiel Murray (Cars – Motori ruggenti, Cars 3, Raya e l’ultimo drago), Jonathan Aibel (trilogia Kung Fu Panda, Trolls, SpongeBob – Amici in fuga) e Glenn Berger (Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!, Trolls World Tour 2, SpongeBob – Fuori dall’acqua).

“Luck” è il primo film d’animazione non Disney di John Lasseter, dopo aver lasciato nel 2018 il ruolo di Capo del reparto creativo della Walt Disney Pixar.

In origine alla regia era designato Alessandro Carloni, co-regista di Kung Fu Panda 3.

“Luck” è il primo film completamente animato di Skydance Media.

Il teaser trailer è stato rilasciato venerdì 13 maggio 2022. Venerdì 13 negli Stati Uniti è considerato dalla superstizione un giorno sfortunato, un equivalente del Venerdì 17 italiano.

Il film era originariamente previsto per il 2021, ma è stato spostato al 2022 a causa della pandemia di coronavirus.

La prima collaborazione di Whoopi Goldberg con John Debney in un film d’animazione dai tempi di Piccolo grande eroe (2006).

Jane Fonda ha scoperto per la prima volta il suo amore per i draghi mentre faceva attività di beneficenza ad Hanoi, in Vietnam.

Colonna sonora

Le musiche originali di “Luck” sono del compositore veterano John Debney (Le follie dell’imperatore, Chicken Little – Amici per le penne, SpongeBob – Fuori dall’acqua) in collaborazione com Tanya Donelly alla sua prima colonna sonora cinematografica. Debney torna a musicare un lungometraggio d’animazione a 5 anni da L’era glaciale 5 – In rotta di collisione.

Alla colonna sonora hanno collaborato con un brano originale gli Mt. Joy, gruppo indie rock di cinque elementi con sede a Los Angeles ma originari di Philadelphia. La formazione della band è di cinque membri: Matt Quinn (voce, chitarra), Sam Cooper (chitarra), Sotiris Eliopoulos (batteria), Jackie Miclau (tastiere) e Michael Byrnes (basso). La band ha debuttato nel 2016 con il singolo "Astrovan", registrato a Los Angeles da Quinn, Cooper e Byrnes.

Foto e poster