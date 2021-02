Lucky: trailer e poster del thriller-horror con loop temporale

Disponibile via Shudder un trailer ufficiale di Lucky, un thriller horror indipendente che miscela slasher, il filone home-invasion e il modaiolo escamotage narrativo del loop temporale visto in Auguri per la tua morte e più recentemente nella commedia Palm Springs.

Il film segue una famosa scrittrice che abita in periferia e si trova perseguitata da una figura minacciosa che torna a casa sua notte dopo notte e a cui sembra che nessuno voglia credere. Quando si rende conto che non avrà aiuto da chi le sta intorno, è costretta a prendere in mano la situazione e cavarsela da sola.

La trama ufficiale:

La vita prende una svolta improvvisa per May (Brea Grant), una popolare autrice di libri di auto-aiuto, quando si ritrova nel mirino di un uomo misterioso con intenzioni omicide. Ogni notte, senza fallo, lui la insegue, e ogni giorno le persone intorno a lei sembrano a malapena notarlo. Senza nessuno a cui rivolgersi, May è spinta al limite e deve prendere in mano la situazione per sopravvivere e riprendere il controllo della sua vita.

Il cast include Hunter C. Smith, Kristina Klebe, Kausar Mohammed, Dhruv Uday Singh, Yasmine Al-Bustami, Leith M. Burke, Anzor Alem, Larry Cedar, Nikea Gamby-Turner, Susan Kemp, Jesse Merlin, Tara Perry, Shelly Skandrani e Chase Williamson.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il film descritto come “uno slasher cupamente divertente e un’aggiunta elettrizzante al genere Final Girl” è interpretato da Brea Grant (Storia di un fantasma, Apartment 413) , che ha anche scritto la sceneggiatura, insieme a Dhruv Uday Singh e Kausar Mohammed.

“Lucky” è diretto dalla regista iraniano-americana Natasha Kermani al suo secondo lungometraggio dopo il thriller Shattered (2017) con Ray Wise e il dramma fantascientifico Imitation Girl. Dopo tappe in anteprima al Fantasia Film Festival e al FrightFest Film Festival lo scorso anno, “Lucky” farà il suo debutto negli Stati Uniti in streaming e in esclusiva su Shudder a partire dal 4 marzo.