Luigi Proietti detto Gigi: trailer e tutte le anticipazioni sul documentario solo al cinema

Attori Gigi Proietti: da Mandrake al Maresciallo Rocca, una carriera tra cinema, teatro e tv

Dal 3 al 9 marzo 2022, dopo la straordinaria accoglienza all’ultima Festa del Cinema di Roma, arriverà in esclusiva al cinema per una settimana di celebrazione, Luigi Proietti detto Gigi, il documentario evento di Edoardo Leo dedicato a uno dei più importanti uomini di spettacolo italiani. Il racconto dell’ultimo grande istrione dello spettacolo italiano. La sua vita, la sua storia, il segreto della sua indimenticabile comicità.

Trama e cast

La trama ufficiale: Il racconto di Edoardo Leo si snoda attraverso lo sguardo di chi ha conosciuto Proietti sin dagli inizi della sua carriera – gli amici, la famiglia, i colleghi – e alterna materiali inediti, repertori introvabili e cavalli di battaglia indimenticabili. In questo modo la vita di Proietti viene ripercorsa sin dagli esordi, mostrando successi e battute d’arresto, fino al raggiungimento del mito. Un viaggio emozionante per scoprire chi era davvero Luigi Proietti, grazie a ricerche, backstage e la sua ultima, intensa, intervista.

All’interno del film trovano spazio anche le testimonianze preziose e dettagliate di alcune delle persone che più lo hanno avuto vicino: Renzo Arbore, Lello Arzilli, Paola Cortellesi, Fiorello, Alessandro Fioroni, Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Loretta Goggi, Tommaso Le Pera, Nicola Piovani, Anna Maria Proietti, Carlotta Proietti, Susanna Proietti, Mario Vicari

Luigi Proietti detto Gigi – trailer e video

Clip ufficiale del 6 ottobre 2021

Trailer ufficiale pubblicato il 10 febbraio 2022

Spot tv ufficiale pubblicato il 16 febbraio 2022

Curiosità

“Luigi Proietti detto Gigi” segna il primo documentario per Edoardo Leo e l’ottava regia dell’attore romano che poi dirigerà anche la commedia sentimentale Lasciarsi un giorno a Roma (anche protagonista) uscita a gennaio 2022 e il dramma Non sono quello che sono (anche protagonista), pellicola completata e in attesa di una data di uscita.

Edoardo Leo dirige “Luigi Proietti detto Gigi” da una sua sceneggiatura scritta con Marco Bonini (Natale a Londra – Dio salvi la Regina) da una storia di Leo e Bonini. Leo e Bonini sono alla loro sesta collaborazione dopo Lasciarsi un giorno a Roma, Che vuoi che sia, Noi e la Giulia, Diciotto anni dopo e Ne parliamo a cena.

L’attrice e fotografa di scena Giulia Bertini (Abbraccialo per me, Malati di sesso) con “Luigi Proietti detto Gigi fa il suo debutto come direttrice della fotografia e montatrice. I crediti di Bertini includono il backstage della commedia Malati di sesso. Bertini e Edoardo Leo hanno collaborato in precedenza nella commedia Buongiorno papà, pellicola che ha visto Bertini nel cast e Edoardo Leo alla regia.

Le musiche originali di “Luigi Proietti detto Gigi” sono del compositore Jonis Bascir (Tu mi nascondi qualcosa, Non c’è 2 senza te, Tre tocchi).

Nato da un’idea di Edoardo Leo, il documentario è prodotto da Fulvio, Federica e Paola Lucisano con Paola Ferrari e Edoardo Leo. Una produzione Italian International Film e Alea Film con Rai Cinema in associazione con Politeama e in collaborazione con Lexus e distribuito da Nexo Digital.

Note di regia

“Luigi Proietti detto Gigi” è un viaggio cominciato più di tre anni fa. Volevo girare un documentario sullo spettacolo che secondo me ha cambiato le regole del gioco del teatro italiano: “A me gli occhi, please”. E abbiamo iniziato insieme. Lunghe chiacchierate nel suo studio, decine di ore di materiale da guardare insieme. L’ho ripreso ovunque, negli spettacoli, nei camerini, alle prove. Poi al Globe Theatre una lunga intervista, che non sapevo sarebbe stata la sua ultima. L’improvvisa uscita di scena di Proietti mi ha catapultato in un film dove era necessario ripercorrere non solo la sua vita ma andare alla ricerca del “suo segreto”. Un viaggio per svelare chi c’era dietro l’uomo di spettacolo. Ho posato lo sguardo su una carriera infinita, piena di fatti artistici diversissimi tra loro e tutti di enorme importanza. Ho cercato insistentemente un filo che legasse ottanta anni precisi passati praticamente in scena. Setacciando ogni suo lavoro, ogni suo archivio. Intervistando colleghi, amici, familiari. Tutti rapiti dalle gesta artistiche di un autentico eroe dello spettacolo che per più di mezzo secolo ha unito comicità e poesia, alto e basso, pancia e sperimentazione. Ho provato a raccontare a modo mio un grande maestro. [Edoardo Leo]

Chi e Edoardo Leo?

Laureato con lode in sociologia della letteratura nel 1999 alla facoltà di Lettere alla Sapienza di Roma, attore, regista e sceneggiatore, esordisce come attore a metà degli anni ’90 nel film La classe non è acqua di Cecilia Calvi, alterna ruoli da protagonista in grandi produzioni televisive e fiction (Un medico in famiglia, Operazione Odissea, Liberi di giocare, Romanzo criminale ) agli impegni teatrali (Il dramma della gelosia tratto dalla pellicola di Ettore Scola con la regia di Gigi Proietti). Nel 2010 scrive, dirige e interpreta Diciotto anni dopo , per la sua opera prima è candidato come Miglior regista esordiente ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, e vince 40 Festival in giro per il mondo. Seguiranno nel 2013 Buongiorno papà , Noi e la Giulia nel 2015, con cui vincerà il David Giovani, il Ciak d’Oro, il Nastro d’Argento, il Globo d’Oro della Stampa estera e il Premio Flaiano, e Che vuoi che sia nel 2016. Nel 2014 conduce il concerto del 1 Maggio ed è protagonista di Smetto quando voglio diretto da Sydney Sibilia, che diventerà una trilogia dato il successo di critica e pubblico. Nel 2016 partecipa al grande successo Perfetti Sconosciuti , diretto da Paolo Genovese. A gennaio 2019 esce Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno. Seguono in autunno 2019 l’opera seconda di Vincenzo Alfieri Gli uomini d’oro , la serie Ognuno è perfetto di Giacomo Campiotti per Rai Uno, e La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, per la cui interpretazione vince il Ciak d’Oro 2020. Nel 2019 partecipa a Ritorno al crimine , sequel di Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno, di prossima uscita, e continua a portare in giro per l’Italia il suo spettacolo, Ti racconto una storia . È la voce di Timon nel remake de Il re leone , uscito ad agosto 2019. Nel 2020 scrive, dirige e interpreta il suo quinto film Lasciarsi un giorno a Roma , coprodotto con la Spagna, in onda dall’uno gennaio 2022 su Sky… Segue il docufilm Power of Rome , diretto da Giovanni Troilo, in uscita su Sky. Scrive e dirige Luigi Proietti detto Gigi , presentato alla XVI edizione della Festa del cinema di Roma. A inizio 2021 è sul set del suo sesto film di regia, scrittura e interpretazione, Non sono quello che sono , in uscita nel 2022. Protagonista di La guerra desiderata di Gianni Zanasi, ha da poco ultimato le riprese di Era ora per la regia di Alessandro Aronadio.

