Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Valeria Bruni e Golino: gli outfit scelti ai David di Donatello

Calato il sipario sulla cerimonia dei David di Donatello 2025 è tempo di analizzare gli outfit scelti da molte delle donne protagoniste di quest’evento. Una kermesse cinematografica di tale livello richiede senza dubbio un look all’altezza e per questo sul tappeto di Cinecittà hanno sfilato outfit di ogni genere, da quelli più audaci, fino a quelli più eleganti. Cosa hanno scelto di indossare Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Valeria Bruni e Valeria Golino.

Parliamo di quattro donne che sono state protagoniste della serata dei David di Donatello, tutte – eccetto la Ranieri – si sono aggiudicate un premio e anche per questo l’attenzione è stata fin da subito puntata su di loro. Per gli esperti di moda, sebbene la moglie di Luca Zingaretti non abbia conquistato la statuetta tanto ambita, è tra le donne che è stata senz’altro premiata per l’eleganza del look sfoggiato.

Quali sono stati gli outfit scelti dalle protagoniste dei David di Donatello 2025

Da Luisa Ranieri a Valeria Golino, sul tappeto dei David di Donatello 2025 abbiamo visto look originali, eleganti e sicuramente di grande classe. A colpire più di tutti è stata sicuramente l’attrice napoletana – moglie di Luca Zingaretti – che non ha vinto il David come Migliore Attrice Protagonista, ma ha dato sicuramente prova di grande eleganza, sfoggiando un meraviglioso abito color cioccolato, un modello con fascia in vita, spalle nude e un piccolo strascico. A impreziosire il tutto ci ha pensato lo splendido bracciale a spirale Viper di Bulgari, in oro e diamanti, abbinato agli orecchini della stessa forma.

Valeria Golino, che con il suo l’Arte della Gioia, aveva ben 14 nomination – lei si è aggiudicata il David per Migliore Sceneggiatura non originale – ha scelto una jumpsuit di Giorgio Armani Privè, dalla tinta champagne, ricoperta di paillettes e cristalli colorati sulle spalle. Sicuramente un outfit luminoso ed elegante, che l’ha consacrata ancora una volta regina di stile.

Valeria Bruni Tedeschi, che ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione ne l’Arte della Gioia, ha optato per qualcosa di decisamente più semplice rispetto alle sue colleghe. Un abito nero di Giorgio Armani girocollo con manica a tre quarti e con una decorazione tono su tono sul fianco.

Jasmine Trinca, che ha vinto il premio come Migliore attrice protagonista con l’Arte della Gioia, invece, ha sfoggiato un outfit decisamente diverso rispetto allo stile della serata. Se tutti hanno optato per abiti rigorosamente serali, lei ha optato per un completo più diurno, nulla di sgargiante o eccessivamente elegante, un accostamento con gonna, giacca e camicia di Prada, che sarebbe perfetto anche per un meeting aziendale. Si è sicuramente distinta da tutte le altre donne per uno stile decisamente più audace e semplice.