L’uomo senza colpa: trailer italiano e colonna sonora del nuovo film di Ivan Gergolet (Al cinema dal 22 giugno)

Dal 22 giugno nei cinema italiani con Arch Film in collaborazione con Athean Cinematografica L’uomo senza colpa, il nuovo film del regista Ivan Gergolet al suo secondo lungometraggio dopo il documentario musicale Dancing with Maria.

L’uomo senza colpa – Trama e cast

La trama ufficiale: Monfalcone, nord-est dell’Italia, costa del Mar Adriatico. Angela è una vedova di 50 anni. Suo marito è morto a causa di un cancro ai polmoni causato dalle polveri di amianto respirate quando era operaio. Angela lavora come addetta alle pulizie in ospedale, dove scopre che Francesco, l’ex datore di lavoro del marito, è stato ricoverato a causa di un ictus. Lì incontra il figlio di Francesco, che rimane colpito dai modi gentili di Angela e, ignaro del legame tra i due, le propone di lavorare come badante del padre una volta dimesso. Poiché Francesco ha evitato una condanna, Angela accetta l’offerta, per punirlo, ma si rende conto ben presto di non essere in grado di fargli del male. Angela non si arrende. Inghiottita dalla rabbia e dall’ossessione, decide di ripagare Francesco con la stessa moneta che ha ricevuto da lui: la condanna alla solitudine. Cerca di separare padre e figlio, mettendo a rischio tutto ciò che le resta: la sua migliore amica, sua figlia, la sua dignità. Il suo piano sembra funzionare, finché il figlio di Francesco non scopre il motivo della sua presenza, rovinando il castello di carte che aveva costruito. Quando tutto sembra perduto, Angela decide di affrontare per l’ultima volta il suo nemico, di dire la sua verità, di rivelare al figlio chi è veramente suo padre. Nel buio profondo in cui è caduta Angela scopre una verità inaspettata. Se il colpevole – il carnefice – diventa la vittima di se stesso, la vendetta può trasformarsi in perdono e un nuovo inizio può essere possibile.

Il film è interpretato da Enrico Inserra, Rossana Mortara, Livia Rossi, Alessandro Bandini, Paolo Rossi, Giusi Merli, Valentina Carnelutti, Branko Zavrsan.

L’uomo senza colpa – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è una co-produzione Slovenia, Italia e Croazia.

I l cast tecnico: fotografia di Debora Vrizzi / scenografia di Marco Juratovec / costumi di Gilda Veturini / trucco Alenka Nahtigal / suono Francesco Morosini / casting Antonella Perucci / montaggio Natalie Cristiani / sound design Julij Zornik / produttore Igor Princic

Ivan Gergolet – Note biografiche

Nato a Monfalcone (Gorizia), nel 1977, è laureato al DAMS di Bologna e comincia ad occuparsi di cinema nel 1995. Ha girato cortometraggi documentari (“Akropolis”, 2005; “Making Archeo Films”, 2011) e di finzione (“Quando il fuoco si spegne”, 2005; “Polvere”, 2009; “La collezione di Medea”, 2009; Ouverture, 2010), video industriali e istituzionali. I suoi lavori trattano principalmente del rapporto fra memoria e rimozione. Ha lavorato come aiuto regista, assistente e direttore di produzione in svariate produzioni nazionali e internazionali. Nel 2014 dirige il documentario musicale “Dancing with Maria”,suo lungometraggio d’esordio incentrato sulla celebre e affascinante danzatrice argentina Maria Fux. “L’uomo senza colpa” è al sua opera seconda.

L’uomo senza colpa – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Luca Ciut (Il naufragio del Baron Gautsch, Resina, Sangue nella bocca, Paradise – Una nuova vita, Il vecchio e la cicogna, Per lanciarsi dalle stelle).

Questa colonna sonora è stata ispirata dalla tensione tra i due personaggi principali. Volevo esprimere la spirale di emozioni che stavano attraversando. Il panorama sonoro complessivo è una combinazione di elettronica, sintetizzatori, chitarre e orchestra d’archi, in un tono generale cupo.

Luca Ciut ha avuto una prima introduzione alla musica attraverso i dischi preferiti di sua madre. Era notoriamente nota per aver ascoltato i suoi album preferiti di Chopin, Mahler e John Lennon a volumi molto alti. Imparando la chitarra classica ed elettrica durante la sua infanzia, è stato durante la sua adolescenza che Luca ha iniziato a scoprire l’emozionante sensazione di creare musica originale, da solo o con la sua rock band.

Quando la band si è sciolta, infrangendo i suoi sogni di diventare una famosa rock star, ha accidentalmente scritto musica per i cortometraggi di amici e si è innamorato del processo, rendendosi conto che questa sarebbe stata una carriera più affascinante da perseguire.

Dopo aver letto una biografia su Ennio Morricone, Luca ha capito di voler apprendere il misterioso mestiere della composizione e dell’orchestrazione come facevano i grandi Maestri, e ha deciso di iscriversi al conservatorio all’improbabile età di 23 anni. come tutti si sarebbero aspettati, è stato accettato e ha conseguito la laurea in composizione, prima di trasferirsi a Los Angeles per frequentare un programma di colonne sonore presso l’UCLA Extension.

Lì scoprì che molti dei grandi compositori di film americani che ammirava si riferivano sempre a Morricone e Rota come ispirazione. Era necessario attraversare l’oceano per rendersene conto? Vai a capire.

Oggi Luca Ciut continua a lavorare come compositore e produttore di musica da film dal suo studio di Trieste in Italia. Il suo strumento principale non è più la chitarra poiché si è innamorato del pianoforte nel corso degli anni, ma cerca ancora lo strumento a 6 corde quando il progetto giusto lo richiede. Oltre alla musica, Luca ama l’interior design e l’arte contemporanea.

Nel 2014 ha realizzato la colonna sonora dell’acclamato documentario “Dancing with Maria”, diretto da Ivan Gergolet. Premiato al Festival del cinema di Venezia, il docufilm ha ricevuto la nomination come miglior documentario agli European Film Awards 2015. Tra il 2016 e il 2017 Luca ha realizzato tre nuovi film, tra cui “Easy – un viaggio facile facile” di Andrea Magnani, che ha ricevuto due nomination ai David di Donatello 2018 (Miglior opera prima e Miglior personaggio maschile).

Il 2019 ha visto Luca ricevere una Nomination per la migliore musica ai Globi d’Oro 2019 per la colonna sonora di “Resina”, regia di Renzo Carbonera, oltre alla colonna sonora di “Paradise”, di Davide Del Degan, premiata ai Globi d’Oro Winner come Miglior Opera Prima 2021. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo il film Netflix “Jumping From High Places” di Andrea Jublin e il film RAI “Se Mi Lasci Ti Sposo” di Matteo Oleotto, entrambi usciti a fine 2022.

1. Stroke

2. A Matter Of Trust

3.Dust

4. Empty Pool

5. Rise

6. In The Spider’s Web

7. Fragile As A Breath

8. Slave

9. You’ll Never Be A Man Again

10. The Man Without Guilt

La colonna sonora di “L’uomo senza colpa” è disponibile QUI.

L’uomo senza colpa – Foto e poster