Ma Rainey’s Black Bottom: trailer italiano del film Netflix con l’ultimo ruolo di Chadwick Boseman

Netflix ha reso disponibile un trailer sottotitolato in italiano di Ma Rainey’s Black Bottom, film che presenta l’ultimo ruolo cinematografico del compianto Chadwick Boseman, star di Black Panther.

Il film Netflix in uscita il 18 dicembre, vede protagonista Viola Davis nei panni della leggendaria “Madre del Blues” che si cimenta nella seconda apparizione in un adattamento cinematografico di un’opera teatrale di August Wilson dopo Barriere (2016), che le è valso il suo primo Oscar. Boseman che nel film veste i panni dell’ambizioso trombettista Levee è morto il 28 agosto 2020, dopo una battaglia di quattro anni contro un cancro al colon. Boseman ha proseguito la sua carriera continuando a lavorare mentre era sottoposto a chemioterapia e a vari interventi chirurgici.

La trama ufficiale:

Chicago, 1927. Una sessione di registrazione. La tensione sale tra Ma Rainey (Viola Davis), il suo ambizioso trombettista (Chadwick Boseman) e i manager bianchi, determinati a controllare la leggendaria “Madre del blues”.

Il cast di “Ma Rainey’s Black Bottom” include anche Colman Domingo, Michael Potts, Glynn Turman, Dusan Brown, Taylour Paige, Jonny Coyne, Jeremy Shamos, Joshua Harto e Gregory Bromfield.

Diretto da George C. Wolfe e prodotto da Denzel Washington e Todd Black, “Ma Rainey’s Black Bottom” è basato sull’opera teatrale di August Wilson candidata al Tony nel 1982 e ispirata ala leggendaria cantante blues Gertrude “Ma” Rainey. La sceneggiatura del film è dell’attore Ruben Santiago-Hudson al suo debutto come scrittore di un lungometraggio cinematografico dopo aver scritto il film per la tv Lackawanna Blues (2005).