Malignant: trailer italiano, curiosità e anticipazioni sul film horror di James Wan

A settembre Warner Bros. Pictures porta nei cinema italiani Malignant, il nuovo film del regista James Wan (Aquaman) che torna al genere horror a cinque anni The Conjuring – Il caso Enfield. Wan dirige per New Line da una sceneggiatura di Akela Cooper (“M3GAN, “The Nun 2”) basata su una storia originale che Wan ha scritto insieme a Ingrid Bisu.

Malignant Trailer

Primo trailer italiano pubblicato il 20 luglio 2021

Spot tv in lingua originale pubblicato il 10 agosto 2021

Cast e trama

La trama ufficiale: Ogni uccisione lo avvicina a te…Malignant è l’ultima creazione dell’architetto dell’universo The Conjuring, James Wan. Nel film, Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono di fatto realtà terrificanti.

“Malignant” è interpretato da Annabelle Wallis (“Annabelle”, “La Mummia”), Maddie Hasson (“Impulse” di YouTube Originals, “Mr. Mercedes” per la TV), George Young (“Containment” per la TV), Michole Briana White (“Black Mafia Family”, “Amiche per la morte”), Jacqueline McKenzie (“Palm Beach”, “Reckoning” per la TV), Jake Abel (“Supernatural” per la TV, i film di “Percy Jackson”), e Ingrid Bisu (“The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo”, “The Nun: la vocazione del male”).

Curiosità

“Malignant” è una co-produzione Stati Uniti, Cina e Romania.

James Wan è anche produttore del film con Michael Clear e la sua società di produzione Atomic Monster. Il resto del team di produzione include Eric McLeod, Judson Scott, Ingrid Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu e Lei Han a bordo come produttori esecutivi.

James Wan ha creato il “Conjuring Universe” e i franchise di “Saw ” e “Insidious”.

James Wan ha chiarito che il film non è basato sulla sua graphic novel “Malignant Man”, affermando: “Non è sicuramente un film di supereroi. Malignant è un thriller originale non basato su alcuna IP esistente”.

Il film è stato descritto da Wan come la sua lettera d’amore agli horror/thriller degli anni ’80.

Wan per “Malignant” ha tratto ispirazione dalle opere di Mario Bava, Dario Argento, Brian De Palma e David Cronenberg. Wan ha detto che il film è il suo omaggio “al film Opera di Argento, e ha davvero le sfumature di tutti quei thriller violenti e viscerali degli anni ’80 e talvolta ’70”. A proposito di De Palma Wan ha affermato: “Direi sicuramente che è più sul genere di Doppia personalità, Vestito per uccidere…È sul genere della [sua] visione più scioccante del giallo”.

Questa è la seconda collaborazione tra Annabelle Wallis e James Wan. In precedenza Wallis ha recitato in Annabelle (2014), spin-off horror del “Conjuring Universe” prodotto da Wan.

Per il team dietro le quinte, Wan si è avvalso dei suoi collaboratori abituali, il direttore della fotografia Don Burgess e il montatore Kirk Morri (“Aquaman”, “The Conjuring 2 Il Caso Enfield”), la scenografa Desma Murphy (art director di “Aquaman”, “Fast & Furious 7”), ed alla costumista Lisa Norcia (“Insidious: L’ultima chiave”).

Wan ha affermato che Malignant “non è un film spaventoso” nel senso di quelli che fanno saltare sulla sedia: “Ho lavorato molto duramente per realizzare un film che non avesse i miei tradizionali salti sulla sedia perché non è quel tipo di film. E mi sento come se sapessi che le persone ora mi associano a possessioni demoniache, case infestate e cose del genere. E così con questo in mente, sapevo di voler giocare con la percezione che le persone hanno di me”.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dello specialista in horror Joseph Bishara, compositore di diversi film del Conjuring Universe (la trilogia “L’evocazione”, La Llorona – Le lacrime del male, annabelle 3). Bishara ha collaborato con Wan anche per la trilogia Insidious. Altri crediti di Bishara includono musiche per Dark Skies – Oscure presenze, The Vatican Tapes, The Other Side of the Door, The Prodigy – Il figlio del male e il recente Il sacro male.

Foto e locandine

La data di uscita di “Malignant”

“Malignant” era originariamente previsto in uscita il 14 agosto 2020, ma a causa della pandemia di COVID-19, il film è stato rimosso dal programma di uscita nel marzo 2020. Come parte dei suoi piani per tutti i suoi film del 2021, Warner Bros. farà uscire “Malignant” in simultanea nelle sale e in streaming su HBO Max. Il film debutterà in Francia il 1° settembre e successivamente in Italia (2 settembre), Regno Unito (8 settembre) e Stati Uniti (10 settembre).