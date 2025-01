Macaulay Culkin racconta di aver pensato di comprare la casa di “Mamma ho perso l’aereo”

Mamma ho perso l’aereo compie 35 anni e ha già recentemente fruito su Italia 1 della sua immancabile replica per le festività. In questi giorni l’attore protagonista Macaulay Culkin, 10 anni ai tempi del film di Chris Columbus e 44enne oggi, ha assistito ad una proiezione speciale del suo classico natalizio.

Parlando del più e del meno durante l’evento, Culkin ha rivelato di aver pianificato ad un certo punto l’acquisto della vera casa della fittizia famiglia McCallister, quando l’immobile è stato recentemente posto in vendita. “Avevo una mezza idea di comprarla, tanto per ridere…”, ha rivelato Culkin.

Nonostante il piano di acquistare l’abitazione, Macaulay Culkin ha detto anche che nel caso avesse fatto il grande passo, non si sarebbe mai trasferirsi nella proprietà di Winnetka in Illinois, ma che l’avrebbe trasformata in qualcosa di iconico come il film del 1990: una “Casa dei divertimenti cinematografica” dove le persone avrebbero potuto rievocare scene come quella in cui il suo personaggio, Kevin McCallister, scende le scale in slitta. Sarebbe stata piena di opportunità fotografiche, oggetti di scena e cimeli per una vera e propria full immersion nel film.

Culkin ha anche spiegato il motivo per cui ha poi cambiato idea sull’acquisto: “Ho dei bambini. Sono impegnato, amico”. Culkin è padre di due bambini piccoli avuti con la sua fidanzata Brenda Song.

Culkin onora ancora l’eredità di questo grande film in pubblicità e video che rendono omaggio al suo personaggio, definendo il ruolo di Kevin McCallister sia una “maledizione che una benedizione” per averlo reso una celebrità a soli dieci anni.

“Ora guardo il film in modo diverso per questo motivo”, ha spiegato l’attore che speiga di vederlo attraverso gli occhi dei suoi figli. “Lo guardo attraverso una lente diversa, lo guardo con loro. E non hanno idea chi è seduto accanto a loro”.

Culkin in precedenza aveva parlato apertamente di aver visto il film con il suo figlio maggiore Dakota, 3 anni, durante un’intervista con E! News all’inizio di dicembre.

“Lui pensa di essere Kevin”, ha detto Culkin parlando del figlio. “Io gli ho detto, ‘Ti ricordi di essere sceso dalle scale sulla slitta?’ Lui fa tipo, “Mmhmm, sì. Certo che sì”. Io allora gli dico, “Ti ricordi quando aveva i capelli gialli?” E lui fa, “Uh-huh, sì”.

La casa storica del film è stata messa sul mercato per 5,25 milioni di dollari a maggio. La dimora con cinque camere da letto e sei bagni offre una serie di comfort di lusso, tra cui una palestra completamente attrezzata, un sala cinema all’avanguardia e un campo sportivo al coperto. È stata costruita nel 1921 e si estende su 2.781 metri quadrati.

Fonte: People /New York Times

Un cast alternativo per un “Mamma ho perso l’aereo” da Multiverso…

“Mamma ho pero l’aereo” oltre ad aver dominato il box-office per 12 settimane di fila nell’anno della sua uscita, ha anche mantenuto il titolo di commedia live-action con il maggior incasso per ben 27 anni.

Il cast del film ha potuto contare sull’irresistibile vis comica di Joe Pesci, quell’anno l’attore era reduce dal ruolo del logorroioco Leo “ok ok ok ok” Getz di Arma Letale 2 e interpreterà il brutale mafioso borderline Tommy DeVito in Quei bravi ragazzi di Scorsese al fianco di Robert De Niro e Ray Liotta. E’ proprio all’amico e collega De Niro che era stato offerto in prima battuta il ruolo del ladruncolo Harry di “Mamma ho perso l’aereo”, e quando De Niro ha respinto l’ennesima offerta, il regista Chris Columbus punta su Pesci senza troppe speranze e invece l’attore accetta lasciando Columbus a bocca aperta: “Se ne è parlato un po’, ma quando Pesci ha detto di sì, sono rimasto sbalordito”.

Incassato Pesci nel ruolo di Harry, si cercava un attore per il ruolo del partner Marv, con la produzione che contattò da subito il comico Jon Lovitz, che prese una decisione di cui si sarebbe poi pentito. “Non volevo fare da spalla a un ragazzino”, ammise poi Lovitz in un’intervista con Huff Post. “Poi è diventata la commedia più grande di tutti i tempi. Ops”.

La scelta di casting che però avrebbe potuto cambiare per sempre le sorti di “Mamma ho perso l’aereo” (avete presente Eric Stolz nel ruolo di Michael J. Fox in “Ritorno al futuro”?) ha coinvolto il futuro scrittore e leggenda del Saturday Night Live, John Mulaney. Prima che Macaulay Culkin firmasse per il ruolo di Kevin McCallister, Mulaney, che all’epoca era due anni più giovane di Culkin, ha visto passare questo treno.

Mulaney all’epoca si esibiva in una compagnia di sketch comici per bambini quando un talent scout lo notò e propose un provino. Tuttavia, i suoi genitori misero fine alla sua potenziale svolta a Hollywood, rifiutandosi di lasciargli “fare un provino per un film”. Mulaney con il senno di poi si è detto amareggiato per il ruolo perso, però un’intervista con Vogue del 2015 ha ribadito che l’originale Mamma, ho perso l’aereo è “un film quasi perfetto” e che non “pensava che qualcuno potesse farlo bene come Macaulay”. Il comico ha incluso questa mancata svolta della sua vita nel suo spettacolo di stand-up comedy The Comeback Kid che trovate su Netflix.

Proseguiamo con il quasi casting del Kelsey Grammer della sitcom Frasier, prima scelta per Zio Frank, ruolo poi andato a Gerry Bamman che lo riprednerà nel sequel Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York per poi recitare diversi film degli anni 90 tra cui Guardia del corpo, L’olio di Lorenzo, Il terrore dalla sesta luna e in diversi episodi della serie tv Law & Order.

Per un ruolo di contorno, quello di Babbo Natale poi andato a Ken Hudson Campbell, volto noto per piccoli ruoli in Armageddon – Giudizio finale e Ricomincio da capo, è stato provinato Chris Farley, altra leggenda del Saturday Night Live. L’audizione non andò a buon fine, ma negli anni successivi Faley apparirà in svariate commedie come Fusi di testa con Mike Myers, Teste di cono con Dan Aykroyd, Airheads – Una band da lanciare con Brendan Fraser, Billy Madison con Adam Sandler e nel 1995 il suo primo e unico film da protagonista, la commedia Tommy Boy interpretata con l’amico ed ex compagno di cast del Saturday Night Live David Spade.