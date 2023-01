Marcel the Shell: trailer italiano, colonna sonora e anticipazioni del film d’animazione al cinema dal 9 febbraio

Dopo il successo riscontrato come film di apertura di Alice nella città, da 9 febbraio 2023 arriva nei cinema italiani con Lucky Red e Universal Pictures International Italy Marcel the Shell, il film d’animazione candidato ai Golden Globe 2023. Trattasi di un mockumentary in stop motion scritto e diretto da Dean Fleischer-Camp, all’esordio nel lungometraggio. La storia segue il quotidiano di una conchiglia di nome Marcel che osserva la vita con lo sguardo innocente di un bambino e come un bambino pone domande, curioso di scoprire e dare un senso alle tante stranezze e invenzioni del mondo umano che gli appaiono gigantesche, ma in fondo, rispetto a cosa? Un racconto straordinario sul valore dei sentimenti, dei legami affettivi e sull’importanza di cercare la felicità nelle piccole cose. Attraverso la storia di una conchiglia, il film parla di noi tutti, del nostro modo di essere e comunicare, dei nostri desideri e delle nostre ansie, dei nostri ricordi e delle nostre aspettative. Un viaggio che spazia tra reale e immaginario che racchiude un enorme senso di meraviglia.

Marcel the Shell – La trama

La trama ufficiale: Marcel (Jenny Slate) è un’adorabile conchiglia alta poco più di due centimetri, con un grande occhio e scarpe da ginnastica. Vive un’esistenza allegra con la nonna Connie (Isabella Rossellini) e il loro animale domestico, Alan. Un tempo, facevano parte di un’affollata comunità di molluschi; ora, sono gli unici sopravvissuti a una misteriosa tragedia. Quando Marcel e Connie vengono scoperti da un regista di documentari, diventano i protagonisti di un cortometraggio. Marcel diventa in breve tempo una vera e propria star e si riaccende in lui la speranza di ritrovare la famiglia perduta grazie al mondo della rete digitale.

Il cast di “Marcel the Shell” include anche Joe Gabler, Shari Finkelstein, Samuel Painter, Blake Hottle, Scott Osterman, Jeremy Evans, Lesley Stahl, Rosa Salazar, Thomas Mann, Sarah Thyre, Andy Richter, Nathan Fielder, Jessi Klein, Peter Bonerz, Jamie Leonhart, Conan O’Brien, Jesse Cili e Brian Williams.

Dean Fleischer-Camp dirige “Marcel the Shell” da una sua sceneggiatura scritta con Jenny Slate e Nick Paley, da una storia di Dean Fleischer-Camp, Jenny Slat, Nick Paley ed Elisabeth Holm basata su personaggi creati da Dean Fleischer-Camp & Jenny Slate.

Il lungometraggio trae spunto dalla serie di fortunati cortometraggi realizzati da Fleischer-Camp con Jenny Slate tra il 2010 e il 2014, che a oggi hanno totalizzato oltre 48 milioni di visualizzazioni su YouTube. Prima ancora di essere protagonista di un film animato, il piccolo mollusco Marcel the Shell è diventato una star del web, grazie alla tenerezza e la semplicità con cui si mette e ci mette davanti allo stupore della vita e alla voglia di non arrendersi mai.

Il guscio originale di Marcel è stato acquistato in un negozio di hobbistica. Quando il regista Fleischer-Camp ha scoperto di aver bisogno di gusci aggiuntivi durante le riprese, ha appreso che, anche se i gusci erano della stessa specie e acquistati nello stesso negozio, la differenza tra loro era sorprendentemente evidente. Alla fine, ha creato ulteriori gusci utilizzando tecniche di stampa 3D.

Riguardo al lavorare al progetto con il suo ex marito, Jenny Slate ha detto: “In un certo senso, ci sono delle sfide che sorgono quando lavori con qualcuno, e la tua relazione…sta facendo un grande, grande cambiamento. Ma no…Certamente non è stato drammatico o litigioso o qualcosa del genere. Questo è il nostro lavoro preferito, credo, quello che facciamo, e stiamo facendo, e abbiamo fatto. Quindi, penso che volevamo semplicemente che tutto andasse liscio. Non ne abbiamo mai parlato, ma sento che entrambi abbiamo capito che l’importante era fare il lavoro e farlo bene”.

Secondo varie interviste di Jenny Slate e Dean Fleischer-Camp, il processo di produzione del film è durato circa 7 anni. È stato scritto uno schema con i dialoghi che sono stati improvvisati, registrati e assemblati e questo processo è stato ripetuto e perfezionato fino al completamento dell’intero film. Dopo aver realizzato lo storyboard di ogni scena, sono stati girati i filmati live-action e gli sfondi, seguiti dall’animazione in stop motion (in media, un giorno intero di riprese ha comportato 5-10 secondi di tempo di esecuzione effettivo), con la parte finale che consiteva nel compositing sui filmati live-action.

La nonna di Marcel prende il nome da Nana Connie di Jenny Slate, che è apparsa in “Stage Fright”, lo speciale stand-up comedy di Netflix del 2019 dell’attrice e comica.

Alla domanda sulla logica della storia dietro i personaggi non gusci presenti alla fine, il regista / co-sceneggiatore Dean Fleischer-Camp ha dichiarato “se un oggetto viene trascurato abbastanza a lungo, sviluppa uno spirito proprio”.

Le musiche originali del film sono del compositore e musicista americano Richard Vreeland (nato il 29 giugno 1986), meglio noto con il nome d’arte Disasterpeace. Ha iniziato con la musica dopo aver imparato a suonare la chitarra al liceo e ha iniziato a scrivere musica intorno all’età di 17 anni. Conosciuto per il suo lavoro come artista di “chiptune”, Vreeland ha realizzato la colonna sonora di molti videogiochi, tra cui Fez e Hyper Light Drifter. È entrato nella composizione di colonne sonore con il film horror del 2015 It Follows, e da allora ha composto le colonne sonore del giallo Under the Silver Lake, del thriller d’azione Triple Frontier e della recente commedia horror Bodies Bodies Bodies.

