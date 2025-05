Maria Chiara Giannetta: età, laurea, fidanzato, dove vive, Miss Italia, carriera. Tutto sull’attrice

Maria Chiara Giannetta nonostante la sua giovane età ha alle sue spalle una carriera colma di successo. Classe 1992 ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era solo una bambina. Già da quando era piccolissima aveva ben chiaro di voler fare l’attrice e ha coltivato fin da subito questa sua passione, arrivando ad essere la talentuosa artista che è oggi.

La Giannetta sebbene volesse diventare una attrice di successo, ha deciso di iscriversi anche all’università, ha infatti conseguito una laurea, oltre ai vari attestati delle scuole di recitazione che ha frequentato. A soli 32 anni ha già conseguito un Nastro d’Argento e, visto il grande talento, con molta probabilità riceverà numerosi altri riconoscimenti. Dal fidanzato alla partecipazione a Miss Italia, tutte le curiosità sulla giovane e bella attrice.

Dove vive Maria Chiara Giannetta, chi è il fidanzato e cosa ha studiato

Maria Chiara Giannetta è originaria di Foggia, ha lasciato la Puglia quando aveva solo 19 anni per trasferirsi a Roma dove ha iniziato a studiare recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Fin da quando era una bambina aveva il sogno di diventare un’attrice, la sua prima esperienza in uno spettacolo teatrale risale a quando aveva 10 anni, quando ha iniziato a recitare per la prima volta a livello amatoriale.

Era il 2014 quando ha ottenuto la sua prima piccola parte in Don Matteo, fortunata serie televisiva in cui è ritornata nel 2018 nei panni del capitano dei Carabinieri, Anna Olivieri, ruolo che le ha dato una grande notorietà. Oltre al piccolo schermo la Giannetta è stata protagonista anche di diversi film cinematografici, come l’ultimo lungometraggio di successo “FolleMente” di Paolo Genovese.

Nel 2021 ha avuto un successo strepitoso con la serie televisiva Blanca, di cui è la protagonista, che nel prossimo autunno tornerà in onda con la terza stagione. Qui la Giannetta interpreta una ragazza non vedente che collabora con la Polizia per aiutare gli investigatori nei casi difficili, grazie alle sue intuzioni. La straordinaria interpretazione le ha fatto vincere un Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista. Maria Chiara Giannetta nonostante il lavoro da attrice la impegnasse molto, è riuscita comunque a conseguire la laurea in Lettere presso l’Università di Foggia.

Dopo essersi trasferita a Roma, è rimasta nella Capitale, dove vive tutt’oggi con il suo compagno, il regista Davide Marengo di vent’anni più grande di lei. Sebbene la Giannetta sia molto riservata, qualche tempo fa, in un’intervista a Vanity Fair, ha deciso di parlare per la prima volta della sua relazione, dicendo di essere molto innamorata e appagata. Non pensa ancora ad avere dei figli, ha raccontato che al momento è troppo impegnata e non vuole allontanarsi dalla scena. Prima di diventare famosa ha partecipato anche a Miss Italia, di quest’esperienza però non si conoscono ulteriori dettagli. Nel 2022 la abbiamo vista al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Amadeus e anche in quell’occasione ha dimostrato di essere nata per il palcoscenico.