Maria Corleone, chi è l’attore Alessandro Fella: il passato al Paradiso delle Signore, età, fidanzata e studi

Alessandro Fella è il Luca Spada di Maria Corleone, la serie di Canale 5 con Rosa Diletta Rossi nei panni della protagonista. Luca è un coraggioso procuratore milanese che si innamora di Maria quando la giovane Corleone è impegnata a costruirsi un futuro da stilista, lontana dagli affari criminali della sua famiglia. Tutto cambia con l’uccisione di Giovanni, il fratello di Maria assassinato da un sicario durante l’anniversario di matrimonio dei genitori.

Maria, accecata dall’odio, passa al “lato oscuro” e si incammina lungo il sentiero del crimine. Decide così di allontanare Luca facendogli credere di aver perso il figlio, il piccolo Giovannino, frutto del loro amore. A scavare un fossato tra i due – che pure si amano ancora – sono soprattutto le strade radicalmente opposte che hanno deciso di intraprendere: Luca quella di tutore della legalità, Maria quella di boss criminale.

Una della grandi doti di Alessandro Fella è sicuramente la capacità di conferire intensità alla parte del giovane magistrato. L’attore è già noto al pubblico televisivo per aver preso parte a altre serie importanti come Il Paradiso delle Signore.

Alessandro Fella, chi è il Luca Spada di Maria Corleone

Alessandro Fella nasce a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, il 15 aprile 1988. Cresce però a Cinisello Balsamo, nella periferia milanese. Il primo avvicinamento al mondo della recitazione e del teatro, ha raccontato lui stesso, è stato sostanzialmente il frutto del caso. «Io non ho mai pensato di voler fare l’attore. È stata una conseguenza di eventi casuali», dichiara in un’intervista al magazine Cinecittà News.

Prossimo alla laurea in comunicazione, un giorno come tanti in palestra si vede chiedere da un amico che lavora a teatro se vuole sostituire un attore che aveva dato forfait. «Prima di allora ero entrato a teatro solo una volta da bambino con la scuola. All’inizio ho detto di no, non mi ci vedevo assolutamente su un palcoscenico. Poi ho deciso di fare il provino», spiega Fella.

Quello che poteva sembrare quasi un gioco si rivela presto l’inizio di una carriera. Di lì a poco si ritrova impegnato in una tournée di oltre novanta spettacoli. Inizia un workshop di recitazione e l’assistente dell’insegnante, intravedendo in lui del potenziale, gli presenta un agente. Comincia così a provinare per la pubblicità e la tv. Nel 2015 si diploma alla Scuola internazionale di Teatro Arsenale di Milano.

Insieme ad alcuni compagni di corso fonda una compagnia teatrale chiamata La Compagnia Scattante. A 27 anni Fella si trasferisce a Roma dove frequenta il prestigioso laboratorio teatrale di Danny Lemmo e comincia a lavorare tra tv e piattaforme. Dopo diversi spettacoli a teatro arriva l’esordio in televisione. È il 2018 quando l’attore entra nel cast de La compagnia del cigno di Ivan Cotroneo, con Alessio Boni nei panni di un burbero maestro di conservatorio.

Il successo di pubblico arriva però, sempre quello stesso anno, con la parte di Federico Cattaneo ne Il Paradiso delle Signore. Alessandro resta per tre anni – e cinquecento puntate – nella soap ambientata nella Milano del boom economico. Nel 2022 una parte importante come quella di Germanicus nella serie Netflix Barbarians 2. Nel 2023 lo troviamo nel ruolo di Luca Spada nella prima stagione di Maria Corleone.

Sempre nel 2023 interpreta lo scrittore Giorgio Manganelli nel biopic Folle d’amore – Alda Merini (con Laura Morante e Rosa Diletta Rossi nella parte della poetessa da giovane), per la regia di Roberto Faenza. Nella serie Monterossi 2 recita nel ruolo di Francesco.

Alessandro Fella: l’esordio al cinema, le altre passioni e la vita privata

L’anno successivo è quello del debutto sul grande schermo, con Il punto di rugiada di Marco Risi. L’interpretazione della parte di Carlo Guerra vale al giovane attore la vittoria del Premio Guglielmo Biraghi al Nastro d’argento. Nel 2024 è anche co-protagonista di Last To Brake, serie prodotta in Finlandia, dove recita in italiano e in inglese interpretando il leggendario campione di motociclismo Giacomo Agostini.

Altri progetti in questo 2025, oltre al ritorno in Maria Corleone 2, lo vedono impegnato in A taste for murder, diretto da Jon Jones, e in Portobello (regia di Marco Bellocchio). Accanto alla recitazione, Alessandro coltiva altre passioni: quelle per il canto e la musica. Per migliorare le sue abilità canore l’attore 37enne ha frequentato l’Accademia della voce di Milano.

Alessandro Fella è molto riservato e lascia ben poco spazio al gossip (il che gli fa onore). Non è noto se sia fidanzato o single. Di recente ha dichiarato però di non avere una fidanzata e di volersi concentrare sulla propria carriera professionale.