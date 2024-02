Martedì e Venerdì: le clip ufficiali del film con Edoardo Pesce (Al cinema dal 22 febbraio)

Dal 22 febbraio nei cinema con Medusa Martedì e Venerdì, film che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Fabrizio Moro e di Alessio De Leonardis a un anno dal loro debutto cinematografico con Ghiaccio.

Martedì e Venerdì – Trama e cast

Marino (Edoardo Pesce) è in un momento difficile della sua vita. Si è appena separato da sua moglie Simona (Rosa Diletta Rossi) e può vedere sua figlia soltanto due giorni a settimana, martedì e venerdì. A causa di vecchie tasse non pagate, è costretto a chiudere la sua officina motociclistica. Le difficoltà economiche crescenti e l’incapacità di far fronte a una nuova e complicata gestione della sua vita privata lo spingono a unirsi alla banda di un amico criminale. Rapinano supermercati sfruttando anche la sua abilità come pilota di moto…Quanto riuscirà a mantenere segreta alla sua ex moglie la sua doppia vita? Quanto la sua “nuova attività” metterà in bilico il rapporto con sua figlia?

Il cast include anche Giorgio Caputo, Josafat Vagni, Aurora Menenti, Davide Argenti, Adamo Dionisi con Pier Giorgio Bellocchio e con l’amichevole partecipazione di Mirko Frezza.

Martedì e Venerdì – Le clip ufficiali

Curiosità sul film

Il cast tecnico: Fotografia di Simone Zampagni / Montaggio di Luigi Mearelli / Costumi di Magda Accolti Gil / Scenografia di Alfonso Rastelli / Musiche originali di Fabrizio Moro / Casting Maria Teresa Monaco (U.I.C.D.) / Aiuto regia Mirko Vigliotti.

Il film è prodotto da Francesca Verdini ed è una produzione La Casa Rossa con Rai Cinema in coproduzione con RS Productions e Pepito Produzioni e in associazione con Urban Vision.

Dopo il progetto pilota di “eco-set” sperimentato con “Ghiaccio”, “Martedì e Venerdì” è il secondo lungometraggio realizzato da La Casa Rossa nel quale è stato applicato, nel corso delle riprese, un protocollo green, certificato dall’ente RINA, che porterà ad abbattere l’inquinamento sui set. La società ha scelto fin da subito come proprio core value la sostenibilità, e la policy ambientale adottata fin dalla sua fondazione nel 2019 ha assunto, a partire dal 2021, un impegno formale nel settore cinematografico. Sul set di “Martedì e Venerdì” sono state applicate regole precise, comunicate alla troupe prima ancora dell’inizio delle riprese, e sono state attuate azioni e applicati modelli di comportamento da rispettare in quanto eco-set. La novità, rispetto alla precedente esperienza, è che le azioni intraprese hanno prodotto risultati misurabili in termini di sostenibilità e che saranno presentati nelle prossime settimane.

Note di regia

Il protagonista di “Martedi e Venerdi” è un padre appena separato che si appresta a conoscere questa nuova realtà e dimensione umana e a dover riorganizzare tutta la sua vita. La perdita del lavoro e il difficile rapporto da gestire con la sua ex moglie, portano addirittura Marino, questo il suo nome, a compiere scelte sbagliate e a trovare nell’illegalità una via d’uscita. Lo scopo del nostro film è quello di accendere una piccola luce sulla difficile situazione in cui vivono tantissimi padri separati, argomento, purtroppo, tremendamente attuale e di cui si parla sempre troppo poco. L’ispirazione nasce proprio da questo: dal fatto che il punto di vista dei padri raramente viene raccontato. Siamo entrambi genitori separati e, sebbene la nostra gestione personale e familiare abbia raggiunto un equilibrio, per molti purtroppo non è così. Spesso le separazioni diventano uno scontro “madri contro padri”; battaglie, guerre in cui a rimetterci sono solo i figli. La gestione di questo film è stata per noi abbastanza complicata. Sul set rivivevamo spesso situazioni vissute personalmente e che gli attori sono stati in grado di restituirci in maniera realistica. Ci auguriamo che il pubblico possa essere portato a riflettere, noi abbiamo cercato di offrire degli spunti di riflessione attraverso la storia che abbiamo scelto di raccontare. [Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis]

Martedì e Venerdì – Il trailer ufficiale

Fabrizio Moro & Alessio De Leonardis – Note biografiche

Moro nasce a Roma il 9 aprile 1975 nella periferia di San Basilio. Si avvicina da bambino alla musica, e impara a suonare la chitarra ed il pianoforte da autodidatta. Tante esperienze con alcune band giovanili come chitarrista e le esibizioni in locali e club, con Il suo repertorio che varia dal pop italiano al rock internazionale. Inizia a scrivere e ad interpretare i suoi brani e, nel 2000, partecipa al festival di Sanremo nella sezione giovani. Sempre nel 2000, esce il suo album d’esordio come cantautore, intitolato semplicemente “Fabrizio Moro” (BMG Ricordi).

Fra il primo e il secondo album passano diversi anni, in cui Fabrizio continua a scrivere, produrre, fare concerti e cercare la sua strada. Nel 2007, entra a far parte della scuderia di Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani ed inizia a lavorare alla realizzazione dell’album “PENSA” che segnerà la prima grande svolta della sua carriera. Con il brano dal titolo omonimo, partecipa alla 57ma edizione del Festival di Sanremo e vince sia il premio della critica che la sezione giovani. Il brano diventa un inno contro la mafia, vince innumerevoli premi e l’album conquista il disco d’oro.

Ad ottobre 2021 dirige, insieme ad Alessio De Leonardis, il videoclip di “Sogni di rock’n’roll”, uno dei grandi successi di Luciano Ligabue, e il videoclip – con la partecipazione dello stesso Ligabue – viene presentato da Ligabue e Fabrizio Moro in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Da sempre molto attento alle tematiche sociali, Fabrizio Moro, sempre nel 2021, ha scritto e diretto, insieme ad Alessio de Leonardis, l’opera prima “Ghiaccio”. Interpretato da Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni, il film ha conquistato la critica e ottenuto numerosi riconoscimenti.

A novembre dello stesso anno torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con “Senza di te” (Fattoria del Moro – distr. Warner Music). Il 19 maggio 2023 è uscito “La mia Voce vol. 2” contenente 6 brani: canzoni d’amore, ballate crude ed immediate e brani pop impreziositi dalla straordinaria penna di Fabrizio, abile nel destreggiarsi tra le parole e le note di una narrazione sempre in bilico tra personale e universale, sospesa a mezz’aria tra forza e fragilità. Dopo un’estate che lo ha impegnato in un live che ha registrato ovunque il tutto esaurito, Fabrizio Moro è tornato al cinema dirigendo insieme ad Alessio De Leonardis “Martedì e Venerdì”.

De Leonardis nasce a Roma il 12/02/1982. Dopo gli studi classici frequenta il D.A.M.S. iniziando a lavorare nel cinema nel 2003 come assistente alla regia e, dal 2005 in poi come aiuto regista. Nel corso della sua carriera collabora con registi quali Krzysztof Zanussi, Daniele Vicari, Claudio Fragasso, Paolo e Vittorio Taviani, Gabriele Mainetti, Vincenzo Marra e Marco Risi.

Passa anche alla regia dal 2011 dapprima con alcuni cortometraggi premiati in numerosi festival, poi con svariati videoclip, per passare poi alla televisione come regista di seconda unità per la serie “L’Aquila, grandi speranze” per Rai Uno.

Nel 2015 collabora alla regia con Paolo Cevoli per il film “Soldato Semplice”. Dirige negli anni alcuni videoclip di Fabrizio Moro per passare poi ad un sodalizio comune nello scrivere e dirigere “Ghiaccio”, la loro pluripremiata opera prima per il cinema, e poi il cortometraggio/videoclip “Sogni di Rock and Roll” di Luciano Ligabue, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nel 2021.

All’attività di regista coniuga anche quella di sceneggiatore, scrivendo nel 2023 insieme ad Anselma Dell’Olio, il docufilm “Enigma Rol”, presentato alla Festa del Cinema di Roma del 2023. “Martedì e Venerdì” diretto e sceneggiato ancora con Fabrizio Moro è la sua opera seconda.