Marvel Studios e Disney licenziano Jonathan Majors dopo la condanna per violenza e aggressione

Le strade di Disney/Marvel Studios e Jonathan Majors, noto per il ruolo di Kang il conquistatore nell’MCU, hanno preso direzioni diverse dopo la notizia della condanna dell’attore per violenza e aggressione. Una giuria di Manhattan ha ritenuto Majors colpevole sia di molestie che di aggressione ingiustificata e aggravata di terzo grado, in relazione ad un violento alterco avuto con la sua ex compagna, Grace Jabbari. L’attore è stato dichiarato non colpevole di altre due accuse: aggressione intenzionale di terzo grado e molestie aggravate di secondo grado. La sentenza è prevista per il 6 febbraio 2024 e Majors rischia fino ad un anno di carcere.

Dopo la causa il team legale di Jonathan Majors ha rilasciato il seguente comunicato:

È chiaro che la giuria non ha creduto alla storia di Grace Jabbari su ciò che è accaduto nel SUV perché ha scoperto che il signor Majors non le ha causato intenzionalmente alcuna ferita. Ne siamo grati. Siamo delusi, tuttavia, che nonostante non credendo alla signora Jabbari, la giuria ha comunque ritenuto che il signor Majors fosse stato in qualche modo imprudente mentre lei lo stava aggredendo. Il signor Majors è grato a Dio, alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi fan per il loro amore e sostegno durante questi otto strazianti mesi. Il signor Majors ha ancora fiducia nel processo e non vede l’ora di riabilitare completamente il suo nome.

Un nuovo villain sostituirà il Kang di Jonathan Majors?

A questo punto questo punto non è chiaro come verrà ora affrontato il ruolo di Kang nell’MCU, ricordiamo che Majors ha debuttato come “Colui che rimane” nella prima stagione della serie tv Loki e poi è tornato nei panni di Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, set dove Majors ha incontrato la sua ex compagna Grace Jabbari. Successivamente Majors ha vestito i panni di Victor Timely, una bonaria ma truffaldina variante di “Colui che rimane” introdotta nella seconda stagione di “Loki”.

Dare un nuovo volto a Kang il Conquistatore non sarebbe cosa facile, anche se l’utilizzo magari di una variante anomala dal Multiverso potrebbe essere un accettabile escamotage. In realtà secondo alcune voci, lo studio starebbe cercando invece di allontanarsi dal personaggio per utilizzare un nuovo antagonista della Marvel Comics come Doctor Doom. Prima del suo arresto era previsto che Majors riprendesse il suo ruolo nel quinto film degli Avengers (inizialmente intitolato “Avengers: The Kang Dynasty”) e successivamente in Avengers: Secret Wars del 2027.

È stato confermato che l’alterco del 25 marzo tra Majors e Jabbari ha portato al ricovero di quest’ultima in ospedale con “lievi ferite alla testa e al collo”. Le accuse avanzate dallo stato di New York non riguarderebbero solo la sua ex compagna, ma numerose altre presunte vittime di abusi da parte di Majors che si sono fatte avanti per collaborare con l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan. L’Assistente Procuratore di Manhattan, Michael Perez, ha descritto le azioni di Majors come un “modello di abuso crudele e manipolatorio”.

L’arresto di Majors è stato accompagnato anche dal forfait di due società che rappresentavano l’attore a Hollywood, la Entertainment 360 e la Lede Company, con Entertainment 360 che ha citato come motivazione “problemi relativi al comportamento personale dell’attore”. Majors è stato anche licenziato da due film in uscita – The Man in My Basement e un film biografico su Otis Redding attualmente senza titolo – così come da campagne pubblicitarie che coinvolgono la squadra di baseball dei Texas Rangers e l’esercito degli Stati Uniti. Un film in uscita con protagonista Majors, il dramma sulla boxe Magazine Dreams, era originariamente previsto per l’uscita nelle sale l’8 dicembre, ma la Disney lo ha tolto dalla programmazione a tempo indefinito dalla Disney.

Fonte: The Guardian