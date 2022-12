Masquerade – Ladri d’amore: trailer e clip in italiano del film di Nicolas Bedos al cinema dal 21 dicembre

Dopo la presentazione fuori concorso nell’ultima edizione del Festival di Cannes e aver raggiunto oltre 500.000 spettatori in Francia nei primi 10 giorni di programmazione, arriva nelle sale italiane, dal 21 dicembre con Lucky Red, Masquerade – Ladri d’amore, il nuovo film di Nicolas Bedos (La belle époque) con Isabelle Adjani, François Cluzet e Laura Morante. “Masquerade” è un affresco corale che parte dalle storie di Adrien e Margot – Pierre Niney e Marine Vacht – giovani e bellissimi che sognano una vita migliore, a qualunque costo. Le loro vite e le loro scelte si intrecciano inesorabilmente a quelle degli altri personaggi in scena, in una trama carica di relazioni e colpi di scena.

Masquerade – Trama e cast

La sinossi ufficiale: Adrien (Pierre Niney), un attraente ballerino che ha dovuto lasciare la danza, spreca la sua giovinezza nell’ozio della Costa Azzurra, dove vive mantenuto da Martha (Isabelle Adjani), vecchia gloria del cinema. Tutto cambia quando incontra la giovane e bellissima Margot (Marine Vacth) ed è subito colpo di fulmine. Insieme, fantasticano su una vita migliore e mettono in piedi una truffa ai danni di un ricco imprenditore. In “Masquerade – Ladri d’amore nulla” è come sembra.

Il cast di “Masquerade – Ladri d’amore” include anche François Cluzet, Emmanuelle Devos, Laura Morante, Charles Berling, James Wilby, Nicolas Briançon, Marie Fabre, Philippe Uchan, Christiane Millet, Marie Zabukovec e Bruno Raffaelli.

Masquerade – Trailer e video

Curiosità sul film

Nicolas Bedos è un attore, sceneggiatore e regista francese. Il suo primo film del 2017 è Un amore sopra le righe, nel 2019 scrive e dirige La belle époque presentato al Festival di Cannes e in Italia alla Festa del cinema di Roma, vincitore di tre premi César.

Pierre Niney (Adrien) è un attore francese, membro della Comédie-Française, noto per ruoli in La promessa dell’alba, Amanti, Black Box – La scatola nera e Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera.

Marine Vacth (Margot) è una modella e attrice francese nota per ruoli Giovane e bella, DNA – Le radici dell’amore, Doppio amore e ha interpretato la Fata Turchina nel Pinocchio di Matteo Garrone.

Note di regia

Il film è un omaggio a Nizza e alle fantasie che ispira: feste, follia immobiliare, nostalgia fitzgeraldiana. Protagonista in piena regola, è l’arena in cui si giocano i destini intrecciati dei personaggi. Masquerade è prima di tutto un affresco romantico, il cui punto di partenza sono due esseri solitari che, attraverso il loro incontro, sognano una vita migliore senza esitare a ricorrere a truffe e manipolazioni per raggiungere l’obbiettivo. Un film sul desiderio, sul denaro, sulla gloria e su tutte le nostre folli illusioni. Ho strappato ogni scena, ogni personaggio dal mio cuore. Li amo tutti. Molto profondamente. Anche i peggiori, i più pericolosi. Quello che cerco è la vicinanza con le vicissitudini emotive dei personaggi. Il mio obiettivo è combinare, per quanto possibile, la complessità emotiva con le esigenze narrative e visive di un film “di puro intrattenimento”. [Nicolas Bedos]

Masquerade – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice Anne-Sophie Versnaeyen (Lynx, The Devil Dogs, Chambord, Mon cousin). Versnaeyen e il regista Nicoals Bedos hanno collaborato anche per “La belle époque” e “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera”.

La colonna sonora include il brano "La bambola" interpretato da Patty Pravo.

TRACK LISTINGS:

1. Thomas 1:42

2. Adrien & Martha 1:14

3. Adrien danse 1:53

4. Le baiser 0:47

5. Le vieux film 1:12

6. Jalousie 0:47

7. Sex 1 (Nicolas Bedos) 0:50

8. Sex 2 (Nicolas Bedos) 0:55

9. Je peux parler français 0:51

10. Le regard 0:40

11. Sur le bateau 1:44

12. Rupture 1:08

13. La boutique de Margot 1:52

14. Bazin 0:56

15. Les preparatifs 1:45

16. Les demandes en mariage 1:22

17. Remords 2:06

18. Ne pleure pas 0:50

19. Le jeune marié 0:56

20. L’impatience 0:25

21. Lecture du roman 0:50

22. Valse à quatre (Anne-Sophie Versnaeyen & Nicolas Bedos) 3:45

23. Face au miroir 0:46

24. Simon 2:03

25. Plaidoirie 1:31

26. A l’hôpital 0:29

27. La prison 0:43

28. La lettre 1:11

29. Nouvelle vie (Anne-Sophie Versnaeyen & Nicolas Bedos) 1:42

30. La bambola (Patty Pravo) 3:00

Masquerade – Foto e poster