Maurice – Un Topolino al Museo: trailer italiano e trama del film d’animazione russo (Al cinema dal 4 maggio)

Dal 4 maggio nei cinema italiani con Eagle Pictures Maurice – Un Topolino al Museo, il film d’animazione russo diretto da Vasily Rovensky, già regista di “A spasso col panda” e “Pinocchio: A True Story”.

La trama ufficiale: Quando gatto e topo uniscono le forze, inizia il vero spasso. All’interno dello storico museo dell’Ermitage vive il topolino Maurice, che passa il suo tempo rosicchiando opere d’arte a più non posso, cercando di sfuggire alle grinfie della squadra di gatti d’élite che da anni sorveglia i capolavori del museo da roditori come lui. In una notte di tempesta Maurice salva la vita a Vincent, un gattino in cerca di una nuova famiglia. L’amicizia tra i due verrà messa a dura prova quando nel museo arriva uno dei capolavori più celebri della storia dell’Arte: La Gioconda. Riuscirà Maurice a resistere alla tentazione di rosicchiare il dipinto più famoso al mondo e a salvare la sua bizzarra amicizia con un gatto? Il film è una spassosa storia di amicizia tra un buffo topolino e un gattino in cerca del proprio posto nel mondo, un’avventura d’animazione “a regola d’arte” in grado di far ridere e commuovere tutta la famiglia.