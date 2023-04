Mavka e la foresta incantata: trailer italiano e colonna sonora del film d’animazione ucraino (Al cinema dal 20 aprile)

Dal 20 aprile nei cinema italiani con Notorious Pictures Mavka e la foresta incantata, film d’animazione firmato dai talentuosi registi ucraini Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh. Basato sul poema classico La canzone della foresta (1912) della celebre poetessa ucraina Lesya Ukrainka, il film racconta la storia di Mavka, una bellissima ninfa della foresta conosciuta dagli umani come Anima della Foresta. Insieme al suo animale custode difende la sua terra dai pericoli esterni, su tutti l’invasione degli uomini nel suo regno. Ma quando si innamora di Lucas, un essere umano, tutto si complica. Mavka si trova così costretta a scegliere tra l’amore e il suo dovere di guardiana del Cuore della Foresta. Dalle tinte ecologiste, Mavka e la foresta incantata è una favola moderna che mostra con toni leggeri ed efficaci l’importanza del rapporto con la natura e del rispetto che l’uomo dovrebbe avere per questa.

Mavka e la foresta incantata – La trama ufficiale

La trama ufficiale: Da tempo immemore, le vaste foreste ucraine custodiscono innumerevoli segreti e oscuri misteri. Sono la patria di meravigliose creature mitologiche che abitano tra gli alberi secolari, che custodiscono fedelmente il loro sacro regno. Mavka è un’Anima della Foresta e la sua nuova Guardiana. La sua missione principale è quella di proteggere la Foresta e il suo sacro Cuore – la fonte della vita stessa – contro ogni aggressione o intrusione, anche da parte degli esseri umani. Lucas è un ragazzo del villaggio senza pretese, che ha un grande amore per la musica e un vero talento nel suonare il flauto di legno, e sogna di dedicare la sua vita a questa passione. E la musica di Lucas contribuisce a far nascere qualcosa di veramente straordinario: Mavka e Lucas si incontrano e si innamorano. Fin dall’inizio, la loro unione si scontra con ostacoli insormontabili, ma gli ostacoli si profilano ancora più grandi quando l’avara Kylina entra in scena, sostenendo di essere l’ereditiera di una vecchia segheria ai margini della Foresta e promettendo agli abitanti del villaggio tutte le ricchezze del progresso industriale che lei ha portato con sé dall’estero. Questa è solo una facciata per mascherare il suo vero scopo: entrare in possesso del Cuore della Foresta (con l’egoistico scopo di rimanere giovane e bella per sempre), la cui chiave è Mavka stessa, che è però resa vulnerabile dallo sbocciare dei suoi sentimenti per Lucas. Per arrivare a Mavka, Kylina usa Lucas come arma, e infonde rabbia e paura nei cuori degli abitanti del villaggio. Riuscirà Mavka a salvare la Foresta? La musica di Lucas sarà in grado di fare miracoli e salvare l’amore? I due mondi saranno in grado di unirsi contro il male?

Mavka e la foresta incantata – Trailer e video

Curiosità sul film

Oleh Malamuzh (La principessa incantata) & Oleksandra Ruban dirigono “Mavka e la foresta incantata” da una sceneggiatura di Jeffrey Hylton (Lizzy e Red – Amici per sempre) e Yaroslav Voytseshek (The Stronghold: La roccaforte) basata sul poema classico “La canzone della foresta” (1912) della celebre poetessa ucraina Lesya Ukrainka (Comunque spero).

Rispettando lo spirito dell’opera della poetessa Lesya Ukrainka, anche nel film troviamo personaggi complessi che provengono da mondi distanti e che, grazie alla forza del loro amore, riusciranno a superare tutte le avversità.

Il film è prodotto da Anna Eliseyeva, Iryna Kostyuk, Egor Olesov, Sergey Sozanovsky e Yana Medvedeva (Line producer).

Fraffrog – Note biografiche

Classe 1993. Francesca Presentini, in arte Fraffrog, è un’illustratrice e animatrice italiana di origine toscane. Inizia a disegnare da piccolissima e all’età di 16 anni apre il suo canale YouTube con lo pseudonimo di Fraffrog, pubblicando i primi cortometraggi, animazioni, sketch e tutorial. Nel 2012 vince il contest europeo YouTube NextUp e nello stesso anno inizia a studiare Desing al NID Perugia. Nel 2014 pubblica il suo primo libro Il fantastico Pianeta con Shockdom. Successivamente sarà la volta di Il DucoMentario (2016), Draw My Childhood (2018) e la serie in edicola Le Avventure di Rupert e il Riccio (2020), tutti editi da Shockdom. Dal 2018 lavora con il team di sviluppo di videogiochi Elf Games sul videogioco Children of Silentown. Per i suoi lavori si ispira soprattutto alla letteratura per l’infanzia, l’illustrazione editoriale e alcuni artisti spagnoli. In particolare: Gabriel Silveira, Anastasia Suvorova, Valeria Alvarez e, naturalmente, lo Studio Muti. In “Mavka e la foresta incantata” presta la voce a Ondina, una delle ninfe, facendo così il suo esordio nel doppiaggio.

Mavka e la foresta incantata – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositori ucraini Maksym Berezhnyak & DakhaBrakha che hanno musicato in tandem anche i documentari When Spring Came to Bucha e Ukraïner. The Movie.

& che hanno musicato in tandem anche i documentari When Spring Came to Bucha e Ukraïner. The Movie. Alla colonna sonora ha collaborato anche il compositore e chitarrista italiano Dario Vero (Roma, 11 luglio 1983) autore di colonne sonore per serie TV (Sissi, la giovane imperatrice), film (The Inglorious Serf), documentari (Sulle tracce di Goethe in Sicilia), pubblicità e musica per videogiochi. Studia musica classica sia in Italia che negli Stati Uniti. Si diploma al Conservatorio Santa Cecilia e ottiene una borsa di studio presso il Berklee College of Music. Studia orchestrazione presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo. Nel 2017 vince una borsa di studio all’Hollywood Music Workshop di Vienna che lo porta ad ottenere un Master tenuto da maestri di grande esperienza e rara professionalità quali l’orchestratore di Hollywood Conrad Pope, e il compositore americano Joe Kraemer, perfezionando così le sue qualità nella orchestrazione e nella composizione di musica da film. Nel 2018 realizza la colonna sonora orchestrale del film animato La principessa incantata, sua prima collaborazione con il regista e animatore ucraina Oleh Malamuzh che viene eseguita all’orchestra ucraina Kyiv Virtuosi diretta dallo stesso Vero.

1. Stepping wheel – DakhaBrakha feat. Maxim Berezhnyuk

2. Language of the wind – Artem Pyvovarov & Khrystyna Solovii

3. Language of the wind – Pivovarov feat. Khrystyna Solovya

4. Good – Maria Kvitka

5. Freckles – DakhaBrakha feat. Maxim Berezhnyuk

La colonna sonora di “Mavka e la foresta incantata” è disponibile su Amazon.

Mavka e la foresta incantata – Foto e poster