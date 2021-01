Me You Madness: trailer della commedia romantica con istinto omicida

Disponibile via STX Films un trailer ufficiale e una locandina di Me You Madness, una stravagante e intrigante commedia dark che ammicca cromaticamente agli anni ottanta scritta, diretta, prodotta e interpretata da Louise Linton.

Linton interpreta Catherine Black, una brillante e spietata dirigente d’azienda che gestisce un importante fondo speculativo a Los Angeles che gli permette di vivere nel lusso, ma la bellissima Catherine ha un piccolo difetto: è una psicopatica assassina in puro stile American Psycho. Quando nella sua vita entra Tyler Jones (Ed Westwick), un bel giovane ladro e truffatore, che arriva nella sua tenuta di Malibu in cerca di “una stanza in affitto”, nella vita di Catherine irromperanno amore e travolgente passione che renderanno l’algida serial-killer se possibile ancor più instabile

La trama ufficiale:

“Me You Madness” racconta la deliziosa e malvagia storia di una donna d’affari bella, spietatamente ambiziosa, intelligente e di successo, Catherine Black (Louise Linton). Vive una vita di lusso in una casa da sogno architettonico a Malibu, abiti di design esclusivi, macchine veloci e gioielli squisiti. Non ha bisogno di un uomo se non per soddisfare il suo naturale istinto da serial killer, letteralmente. Quando Tyler (Ed Westwick), un ladruncolo, risponde all’annuncio del suo compagno di stanza online, pensa di aver trovato l’oro. Ma non ha idea che dopo una notte di festa e passione, lui è davvero solo sul suo menu per essere la sua prossima vittima….finché il vero romanticismo non si mette in mezzo.

Il cast è completato da Joel Michaely, Grant Goodman, Shuya Chang, Gwen Van Dam, Dawn Matthews, Seth Coltan, Jimmy Dinh, Lani Ching e Manda Omoregie.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Louise Linton ha recitato nel remake Cabin Fever, nell’horror The Midnight Man, nel thriller Intruder e nella commedia romantica L’eccezione alla regola. Ed Westwick è noto per il ruolo di Chuck Bass nella serie tv Gossip Girl, ha interpretato Sonny Castillo nella serie tv Snatch e al cinema è apparso in Scherzi della natura, J. Edgar e The Crash – Minaccia a Wall Street.

“Me You Madness” è scritto e diretto dall’attrice scozzese Louise Linton che fa il suo debutto alla regia. Prodotto da Kristen Ruhlin e Louise Linton, il film farà il suo debutto negli Stati Uniti in VOD a partire dal 12 febbraio.

Font: YouTube