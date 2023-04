Mediterranean Fever: trailer italiano della commedia noir di Maha Haj (Al cinema dal 27 aprile)

Dal 27 aprile nei cinema itraliani con Trent Film Mediterranean Fever di Maha Haj. Il film è una commedia dalle sfumature noir, a cavallo tra umorismo e dramma. Al centro della vicenda l’amicizia tra due uomini palestinesi, vicini di casa: da un lato Waleed, uno scrittore depresso alle prese con un blocco creativo, dall’altro Jalal, un uomo vitale e dinamico immischiato in loschi traffici. La storia, fatta di contrasti, qualche incomprensione e poi di vicinanza tra i due amici, si svolge ad Haifa, con il mare che fa sentire costantemente la propria presenza. Sullo sfondo anche la questione palestinese, qui affrontata senza retorica da una regista dal tocco lieve e lo sguardo profondo.

Mediterranean Fever – Trama e cast

La trama ufficiale: Waleed (Amer Hlehel), 40 anni, palestinese che vive ad Haifa con la moglie e i due figli, coltiva le sue velleità di scrittore in giornate interminabili senza ispirazione. Un giorno arriva nel suo condominio un nuovo vicino, Jalal (Ashraf Farah), amante della musica, della compagnia, e di piccoli traffici loschi. Superata la diffidenza iniziale, i due uomini diventano ben presto amici inseparabili.

Il cast include anche Anat Hadid, Samir Elias, Cynthia Saleem, Shaden Kanboura, Yussuf Abu-Warda, Sobhi Hosari, Thuraya Younes, Nihaya Bishara, Raheeq Haj Yahia Suleiman, Kareem Ghneim, Samar Qupty, Bashir Nahra, Adam Farraj, Rizan Irani, Aleksandra Karaka, Michel Qanboura, Loay Jawabri, George Dabas.

Curiosità sul film

“Mediterranean Fever” è una coproduzione Germania / Francia / Cipro / Palestina

Il cast tecnico: Fotografia: Antoine Héberlé / Scenografie: Andreas Antoniou / Montaggio: Véronique Lange / Costumi: Hamada Atallah / Suono: Jorg Weimann, Adrian Baumeister, Florian Marquardt, Henry Uhl / Musiche: Munder Odeh

La regista Maha Haj Sulle riprese ad Haifa: “Un terzo della popolazione di Haifa è palestinese. Dall’occupazione del 1948, alcuni dei suoi quartieri e distretti sono rimasti in rovina e alcune aree povere trascurate, come Wadi Saleeb, Wadi Nisnass, Halleesa, solo per citarne alcune. Ho girato in questi quartieri per mostrare il lato palestinese della città. Il film è stato girato in autunno, per svelare ancora una volta l’aspetto triste e melanconico di questa città, con i cieli nuvolosi e grigi e il mare scuro e in tempesta. Questi colori e questo umore triste contribuiscono alla depressione e al tormento di Waleed.”

Note di regia

Sono una regista che ha uno stato d’animo generalmente malinconico, che si appaia al senso dell’umorismo. Questo mi ha portato a scrivere una commedia drammatica un po’ thriller su Waleed, un aspirante scrittore di 40 anni che soffre di depressione cronica. Attraverso questo personaggio maschile immaginario, ho portato all’estremo le mie opinioni e i miei pensieri quotidiani. Conosco il personaggio di Waleed, avverto una certa affinità. Ho sviluppato una presa in giro del mio lato oscuro attraverso una persona che è simile ma diversa da me. Mentre giocavo con i temi della vita e della morte, ho portato Waleed a livelli estremi che non avrei mai osato raggiungere.. Il mio primo film, “Personal Affairs”, parlava dell’identità dei palestinesi che vivevano in Israele, in Cisgiordania e in esilio. I personaggi soffrivano di frustrazione, prigionia e disperazione a causa della loro complessità, essendo palestinesi, la stessa frustrazione e prigionia da cui Waleed, come palestinese che vive ad Haifa, continua a soffrire. In questo film, e per questo motivo, ho scelto di concentrarmi su una personalità ed esprimere la depressione di un individuo, in contrasto con quella di un’intera società. Si scoprirà che la vita di Waleed è confortevole e che contiene molti elementi positivi – come una moglie amorevole, figli felici, genitori a proprio agio e una bella casa -, elementi che nei grandi film di Hollywood definirebbero una persona felice e di successo per cui si compie il sogno americano. Tuttavia, è qui che entra in gioco la mia comprensione della depressione; manca sempre qualcosa di profondo, oscuro e misterioso. Alla fine, Waleed raggiunge un vicolo cieco e decide di essere l’unico a sapere quale sarà il suo destino. Decide di porre fine alla sua vita per farla sembrare una morte naturale a causa delle responsabilità che derivano dall’essere padre. Ho contrapposto il personaggio di Waleed a Jalal, una personalità da cui sono sempre stato attratto. Jalal è un piccolo truffatore, semplice, ottimista, pieno di vita e troppo con i piedi per terra per cadere in depressione. È l’opposto di Waleed. Di conseguenza, il loro incontro crea uno scenario comico in grado di far luce sull’oscurità nella storia di Waleed. I due mondi condivisi da ciascuno dei due amici sono ciò che dà ai personaggi la loro profondità e un rimedio alla loro crisi esistenzialista. [Maha Haj]

Maha Haj – Note biografiche

Maha Haj è nata a Nazareth nel 1970. Si è laureata in letteratura inglese e araba presso l’Università Ebraica di Gerusalemme. La sua esperienza cinematografica deriva soprattutto dal suo lavoro come scenografa nelle produzioni “Il tempo che ci rimane” di Elia Suleiman, “L’insulto” di Ziad Douairi e “On the Hill” di Rafael Natjari. Ha scritto e diretto il cortometraggio “Oranges” (2009) e il documentario “Behind These Walls” (2010). Nel 2015 ha girato il suo primo lungometraggio, “Personal Affairs” che è entrato nella selezione ufficiale del Festival di Cannes 2016 “Un Certain Regard” e acclamato dalla critica. Il film ha anche vinto il premio per il miglior lungometraggio dell’Haifa Film Festival nel 2016 e, tra gli altri, il premio della critica del Festival del Cinema Mediterraneo di Montpellier.

