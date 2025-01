Mel Gibson aggiorna su “La resurrezione di Cristo”, il sequel de “La passione di Cristo” si gira nel 2026

Mel Gibson annuncia titolo e potenziale via alla produzione per “The Resurrection of the Christ”,, sequel del suo “The Passion of the Christ” che vedrà il ritorno di Jim Caviezel nei panni di Gesù.

Mel Gibson ha recentemente offerto un “update” sul sequel del suo controverso La passione di Cristo, rivelando il titolo che sarà “La resurrezione di Cristo” e che spera di girarlo l’anno prossimo. Quindi ci sarà da aspettare ancora per l’annunciato e ripetutamente rinviato Arma Letale 5 di cui aveva parlato in un recente aggiornamento sul progetto.

Gibson ha parlato del sequel durante un’ospitata podcast di Joe Rogan (via Variety), definendolo un trip da acido: “Spero l’anno prossimo. Ci sarà molto da fare perché è un trip psichedelico”. L’attore ha continuato affermando che “non aveva mai letto niente di simile” alla sceneggiatura che lui e Randall Wallace hanno scritto insieme. Wallace ha scritto per Gibson l’acclamato dramma storico premio Oscar Braveheart – Cuore impavido e poi lo ha diretto nel dramma di guerra We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo. Altri crediti di Wallace includono sceneggiature per il Pearl Harbour di Mchael Bay e Un anno da ricordare e Il paradiso per davvero, entrambi scritti e diretti da Wallace.

Mel Gibson ha continuato offrendo ulteriori dettagli sul sequel:

Mio fratello, io e Randall ci siamo tutti riuniti per lavorare su questo. Quindi ci sono delle buone teste messe insieme, ma ci sono anche delle cose folli. E penso che per raccontare davvero la storia in modo appropriato si debba davvero iniziare con la caduta degli angeli, il che significa che sei in un altro posto, sei in un altro regno. Devi andare all’inferno. Devi andare allo Sheol (Regno dei morti].

Gibson ha detto che ha intenzione di riportare Jim Caviezel al ruolo di Gesù e che avrebbe dovuto incorporare nel film “alcune tecniche” come il ringiovanimento in CGI sull’attore, poiché sono passati più di 20 anni dal primo film. Gibson ha descritto il film come “molto ambizioso” e ha detto che la storia non riguarda solo “la caduta degli angeli”, ma anche “la morte dell’ultimo apostolo”.

Si tratta di trovare il modo di introdurre che non sia banale o troppo ovvio. Penso di avere delle idee su come farlo e su come evocare cose ed emozioni nelle persone dal modo in cui lo descrivi e dal modo in cui lo giri. Quindi ci ho pensato a lungo. Non sarà facile e richiederà molta pianificazione e non sono del tutto sicuro di potercela fare, a dire la verità, è super ambizioso. Ma ci proverò perché è quello che devi fare, per realizzare ciò che hai in mente, giusto?

Gibson in precedenza aveva parlato del film sarò approcciato con “una narrazione non lineare”, aggiungendo che “devi giustapporre l’evento centrale che sto cercando di raccontare con tutto il resto che lo circonda nel futuro, nel passato e in altri regni, e questo è un po’ come tirare fuori un po’ di fantascienza”.