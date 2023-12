E’ disponibile la colonna sonora di Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale (Merry Little Batman), un sorprendente film d’animazione disponibile ora su Amazon Prime Video.

Il film è diretto da Mike Roth e scritto da Morgan Evans e Jase Ricci, da una storia di Evans e Roth, basata sui fumetti DC Comics con i personaggi Batman e suo figlio Damian Wayne. Nel film, Damian deve sventare il piano del Joker che novello Grinch ha deciso di rovinare il Natale a Gotham City approfittando dell’assenza di Bruce Wayne / Batman, richiamato per una missione d’emergenza. Il lungometraggio è andato così bene che è in fase di sviluppo una serie tv intitolata Bat-Family.

Video con featurette sui personaggi

Nella versione italiana la voce di Bruce Wayne / Batman è del veterano Simone Mori, che i fan di Friends riconosceranno come la familiare voce del Ross Geller di David Schwimmer; altri crediti di Mori includono Warrick Brown nella serie tv CSI – Scena del crimine, Varys de Il Trono di Spade e Omar Sy in Quasi amici e nella serie tv Lupin di Netflix. Il Joker è invece doppiato da Nanni Baldini, voce storica di Ciuchino nei lungometraggi di Shrek, di Sean Hayes nella sitcom Will & Grace, di Matt Smith nella serie tv Doctor Who e ha prestato la voce anche al comico Chris Tucker nella trilogia d’azione Rush Hour.

Merry Little Batman – La colonna sonora

Le musiche originali di “Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale” sono di Patrick Stump, un musicista, cantante e cantautore nonché voce e chitarra ritmica del gruppo rock Fall Out Boy.

Stump è anche un attore e doppiatore, ha recitato nelle serie tv One Tree Hill, Law & Order – I due volti della giustizia, Dr. House e 90210.

Per quanto riguarda le colonne sonore, Stump ha musicato anche il film d’animazione Mamma, ho scoperto gli gnomi!, la commedia Changeland, i film horror The Banana Splits Movie e Black Friday, e la serie tv d’animazione Marvel Spidey e i suoi fantastici amici- i corti.

1. Merry Madcappery (1:41)

2. Ready the Bat Jet (2:40)

3. I’m Saving Christmas (1:47)

4. The Batcave (1:31)

5. Gotham Christmas March (1:41)

6. History of the Batsuit (1:08)

7. Just a Home Invasion (1:28)

8. Ho-Ho-Holy Smokes (2:57)

9. Bat Dad Observations (2:51)

10. The Boss (2:24)

11. Good King Jokerslas (2:00)

12. Protecting Your Childhood (1:59)

13. Quiet in the Library (3:17)

14. Marshmallow Caper (3:07)

15. Sugar Plum Rogues (0:57)

16. Donut Tell Anybody (2:32)

17. How Do You Fast-Forward (0:37)

18. We Wish You a Merry Christmas (0:44)

19. Rad Ninja Skills (2:20)

20. Joker’s Silent Night (1:07)

La colonna sonora di “Merry Little Batman” è disponibile su Amazon.