Oscar Isaac è stato scelto per interpretare Solid Snake nel film live-action di Metal Gear Solid. Il sito Deadline riporta che l’attore, visto di recente nel ruolo di Poe Dameron della nuova trilogia sequel di Star Wars, ha firmato con Sony per il ruolo di protagonista di questo atteso adattamento live-action dell’iconico franchise di videogiochi della nipponica Konami.

Il Film di “Metal Gear Solid” è in sviluppo da diversi anni con a bordo lo sceneggiatore Derek Connolly (Pokémon Detective Pikachu) e il regista Jordan Vogt-Roberts (The Kings of Summer), la coppia ha già collaborato per Kong: Skull Island. Vogt-Roberts, che tra le altre cose ha diretto anche il trailer live-action del videogioco Destiny 2: New Legends Will Rise, quando ha iniziato lo sviluppo del flm di “Metal Gear Solid” ha voluto e ottenuto l’approvazione del regista Hideo Kojima creatore del franchise Konami e tornato recentemente alla ribalta con il videogioco open-world Death Stranding per PS4.

Il nome di Oscar Isaac per il ruolo di Solid Snake circola da marzo 2019, quando Bosslogic pubbicò su Twitter una suggestiva immagine che mostrava un potenziale Solid Snake con le fattezze di Isaac. All’illustrazione è seguito un commento del regista Jordan Vogt-Roberts.

A tutti quelli che mi chiedono cosa penso di Oscar Isaac come Solid Snake. Il processo di casting del protagonista non è iniziato, ma chiedete a Bosslogic dove ha preso l’idea per questo fantastico modello. Ora la parola spetta ad Oscar.

“Metal Gear Solid” è un gioco stealth sviluppato da Konami e pubblicato per PlayStation nel 1998. È stato diretto, prodotto e scritto da Hideo Kojima, e segue i videogiochi MSX2 Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake. Il gioco segue Solid Snake, un soldato che si infiltra in una struttura di armi nucleari per neutralizzare la minaccia terroristica di FOXHOUND, un’unità delle forze speciali rinnegata. Snake deve liberare gli ostaggi e impedire ai terroristi di lanciare un attacco nucleare.. Metal Gear Solid ha venduto più di sette milioni di copie in tutto il mondo ed è considerato uno dei videogiochi più influenti e importanti di tutti i tempi, oltre ad aver contribuito a rendere popolare il genere stealth e l’utilizzo delle cutscene cinematografiche. Il franchise è anche diventato multimediale generando un dramma radiofonico, fumetti e romanzi.

Sfortunatamente, potrebbe volerci ancora del tempo prima che inizi la produzione del progetto poiché l’agenda di Isaac è incredibilmente fitta di impegni per il prossimo futuro. L’attore ha già pronti quattro film in uscita per 2021: sarà il Duca Leto Atreides nel film Dune, in The Card Counter vestirà i panni un giocatore d’azzardo ed ex militare che si propone di riformare un giovane in cerca di vendetta su un comune nemico del loro passato ed è anche nel cast della commedia drammatica Big Gold Brick che racconta la storia di due scrittori padre e figlio. Inoltre Isaac sta attualmente registrando il suo ruolo nel sequel animato La Famiglia Addams 2, dove presta la voce al capofamiglia Gomez, sarà nel dramma corale Armageddon Time, un storia di formazione sul crescere nel Queens negli anni ’80 e interpreterà il supereroe Moon Knight nell’omonima serie tv Marvel.