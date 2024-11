Mike Tyson: tutti i cameo e ruoli di “Iron Mike” al cinema

Dopo l’incontro “Jake Paul vs. Mike Tyson” trasmesso in diretta su Netflix ripercorriamo cameo e ruoli al cinema di “Iron Mike” da “Una notte da leoni” a “Ip Man 3”

Jake Paul vs. Mike Tyson, l’atteso incontro tra due generazioni di pugili, si è disputato in diretta su Netflix. L’ex campione mondiale indiscusso dei pesi massimi Tyson, a 58 anni suonati ha incrociato i guantoni con lo YouTuber 27enne diventato pugile professionista Jake Paul presso l’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Il match è stato trasmesso in streaming a livello globale su Netflix, con 65 milioni di persone che hanno guardato l’evento contemporaneamente. Il verdetto finale unanime ha visto Paul battere Tyson ai punti.

Molti hanno criticato Paul per aver combattuto contro Tyson nonostante la notevole differenza di età. I 31 anni che passavano tra Tyson e Paul sono la più grande differenza di età tra due contendeni su un ring nella storia del pugilato professionistico.

Il match contro Jake Paul, che ha garantito a Tyson una borsa di 20 milioni di dollari, ha mostrato quest’ultimo in evidente difficoltà, ma Tyson non si è lasciato colpire dalle critiche: “Questa è una di quelle situazioni in cui, pur perdendo, alla fine vinci. Sono grato per ieri sera, nessun rimpianto per essere salito sul ring un’ultima volta,” ha affermato.

Il match che ha segnato il definitivo ritiro di Tyson dopo mesi difficili che lo hanno anche visto lo scoso giugno affrontare un grave problema di salute: “A giugno sono quasi morto, ho subito 8 trasfusioni. Ho perso metà del mio sangue e 13 chili in ospedale,” ha raccontato. Questo episodio è legato al riacutizzarsi di un’ulcera che ha colpito l’ex pugile a bordo di un aereo e ha costretto gli organizzatori a far slittare il match dal 20 luglio al 15 novembre. “Ho dovuto lottare per essere sano e poter combattere: quindi ho vinto,” ha aggiunto.

Con il ritorno di Tyson sul ring abbiamo voluto ripercorrere la sua carriera fuori dal ring, una carriera parallela che l’ha visto interpretare cameo sul piccolo e grande schermo, il più celebre dei quali è senza dubbio quello nella commedia campione d’incassi Una notte da leoni, per poi reinventarsi attore di film d’azione, recitando in alcune pellicole con alcune note star come Sean Penn, Donnie Yen, Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal.

A seguire trovate un “recap” di questo percorso iniziato nel 1999 con un cameo in “Black and White“, dramma diretto da James Toback, con Robert Downey Jr., Gaby Hoffmann, Jared Leto, Scott Caan, Claudia Schiffer, Brooke Shields e membri del Wu-Tang Clan (Raekwon, Method Man, Ghostface Killah, Oli “Power” Grant, Masta Killa, Bruce Lamar Mayfield “Chip Banks” e Inspectah Deck). Il film vede anche la partecipazione di Ben Stiller nei panni di un viscido detective della polizia, con Tyson che interpreta se stesso e Michael B. Jordan al suo debutto cinematografico.

Mike Tyson al cinema – Tutti i cameo e i ruoli dell’ex campione del mondo dei pesi massimi

Black and White di James Toback (1999)

Non molto tempo dopo il suo rilascio dalla prigione, era pronto per un ritorno in grande stile. È stato il ritorno più atteso da generazioni. Nell’agosto del 1995, ha sconfitto Peter McNeeley in pochi secondi, 89 per l’esattezza.

Incontriamoci a Las Vegas di Ron Shelton (1999)

Oltre a Mike Tyson, diversi volti noti del mondo della boxe fanno delle apparizioni cameo in questo film, l’ex campione George Foreman, i commentatori Jim Lamply e Larry Merchant e l’allenatore Teddy Atlas.

È stato impersonato da Michael Jai White nel film TV del 1995 “Tyson”.

Crocodile Dundee 3 di Simon Wincer (2001)

Le sue imprese personali e professionali sono state raccontate nel documentario Tyson, presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2008. Le sue memorie Undisputed Truth (2013) e Iron Ambition: My Life with Cus D’Amato (2017) sono state scritte con Larry Sloman.

Ha cominciato a praticare boxe a 8 anni e a 13 anni pesava la bellezza di 90 kg. Ha scontato nove mesi di carcere per aver aggredito due persone dopo un incidente d’auto nel 1998.

Rocky Balboa di Sylvester Stallone (2006)

Tyson appare nel film come se stesso, lo si può vedere mentre provoca Mason “The Line” Dixon, l’attuale campione del film (che a causa della sua arroganza e della sua capacità di porre fine ai combattimenti in anticipo, è basato sulla carriera iniziale di Tyson) a bordo ring appena prima che inizi l’incontro Balboa / Dixon.

Il personaggio di Street Fighter Balrog è stato modellato su Tyson. Il nome giapponese del personaggio era addirittura Mike Bison. Ma prima che il gioco Street Fighter II Victory (1995) arrivasse negli USA, c’erano dei combattenti di nome Mike Bison, un pugile alto 1,95 m, Balrog, un assassino spagnolo con un artiglio, e Vega, il leader di Shadowloo. Per evitare una possibile causa da parte di Tyson, la Capcom (i creatori di Street Fighter) ha fatto uno scambio di tre nomi tra Mike Bison, Balrog e Vega. Dopo lo scambio, il pugile è diventato Balrog, l’assassino spagnolo è diventato Vega e il leader di Shadowloo è diventato l’abbreviato M. Bison, senza una precisazione su cosa significasse quella “M”.

Scary Movie 4 di David Zucker (2006)

Tyson è un grande appassionato di volatili e tiene a casa sua oltre 100 piccioni.

È stato seguito e supportato da Cus D’Amato, genio della boxe e allenatore di pugili come Floyd Patterson.

Una notte da leoni di Todd Phillips (2009)

Tyson appare in un ruolo di supporto come una caricatura di se stesso. Appare nella stanza d’albergo dei protagonisti, chiedendo la restituzione della sua tigre, che gli hanno rubato mentre erano ubriachi. In seguito riportano l’animale alla villa di Tyson, dove Tyson mostra loro i filmati di sicurezza per aiutarli a localizzare un amico scomparso. In un’intervista del 2010, ha dichiarato di essere apparso in Una notte da leoni per finanziare una dipendenza dalla droga.

Il suo incontro del 1988, della durata di 1 minuto e 30 secondi, contro Michael Spinks è stato paragonato al pugile John L. Sullivan in Timecop – Indagine dal futuro (1994). Sullivan è stato il vincitore del titolo di campione dei pesi massimi nell’ultimo incontro disputato a mani nude nella storia della boxe nonché primo campione dei pesi massimi dell’era moderna.

Una notte da leoni 2 di Todd Phillips (2011)

Tyson riprende il suo ruolo come una versione fittizia di se stesso. Tuttavia, fa solo un breve cameo alla fine del film come cantante al matrimonio di Stu (Ed Helms).

Ha vinto i suoi primi 19 combattimenti per KO

Tyson ha interpretato un cameo nel’acclamata serie tv How I Met Your Mother. Appare come se stesso, aiutando Robin a prendersi cura di Baby Marvin nell’episodio dell’ottava stagione “Perfida e svitata” (“Bad Crazy”).

Il grande match di Peter Segal (2013)

Tyson appare come se stesso in una scena dopo i titoli di coda con Evander Holyfield.

È stato multato di 3 milioni di dollari ed è stato bandito dalla boxe per un anno per aver morso l’orecchio di Evander Holyfield durante un incontro. L’incidente è stato menzionato nel film Faccia a faccia (2000) con protagonista Bruce Willis.

Scary Movie V di Malcolm D. Lee (2013)

Tyson appare come se stesso in una scena in cui si lamenta con Christian Grey (Jerry O’Connell) per il dolore al collo.

È stato il più giovane campione dei pesi massimi del mondo a vent’anni, un record che detiene ancora.

Ip Man 3 di Wilson Yip (2015)

Nel film Tyson interpreta l’antagonista Frank, uno spietato sviluppatore immobiliare che utilizza gang

C’erano preoccupazioni che, durante le riprese delle scene d’azione per “Ip Man 3”, Tyson avrebbe dimenticato la coreografia del combattimento e avrebbe ferito Donnie Yen con un pugno ben piazzato. Si è dimostrato vero il contrario quando Yen ha fratturato l’indice di Tyson con un blocco del gomito. Tyson ha poi dichiarato in termini inequivocabili che Yen era una delle poche persone sul pianeta che avrebbe potuto seriamente batterlo in un combattimento.

China Salesman – Contratto mortale di Tan Bing (2017)

Mike Tyson ha perso 11 kg per questo ruolo, mentre Steven Seagal ne ha messi su 11 per entrare nel personaggio.

Mike Tyson ha girato questo film e Ip Man 3 più o meno nello stesso periodo.

I combattimenti proposti con il campione del World Wrestling Hulk Hogan e il campione di arti marziali miste Royce Gracie non si sono mai concretizzati.

Kickboxer: Retaliation di Dimitri Logothetis (2018)

Il personaggio del pugile “Drederick Tatum” visto nella serie I Simpson era basato su di lui e Riddick Bowe.

Ha guadagnato circa 200.000$ al secondo nel suo combattimento con “Michael Spinks”, che è stato sopravvalutato, accessibile solo tramite maxi schermi nelle arene in tutta l’America, e durato più di 90 secondi.

Vendetta di Jared Cohn (2022)

Tyson è apparso come guest star nella serie tv Law & Order: Unità vittime speciali nei panni di un assassino condannato a morte. Andre Braugher ha interpretato il suo avvocato difensore.

Medellín di Franck Gastambide (2023)

Tyson è citato nella canzone “Iconic” contenuta nell’album “Rebel Heart” di Madonna del 2015.

Nel 1987, Nintendo pubblica Mike Tyson’s Punch Out!!, su NES, basato sul gioco arcade Punch-Out!!, anche se in seguito ne uscì una versione nel 1990 che sostituì Mike Tyson con un personaggio immaginario, “Mr. Dream”, dopo la scadenza della licenza di Nintendo con Tyson. Tyson è l’avversario finale nel gioco del 1987.

Black Flies / Asphalt City di Jean-Stéphane Sauvaire (2023)

Il film vede Tyson recitare con Sean Penn e Tye Sheridan.

È stato messo KO da Buster Douglas, Evander Holyfield, Lennox Lewis e Williams. Kevin McBride ha ottenuto un KO Tecnico su Tyson dopo che Tyson si è ritirato sullo sgabello all’inizio del sesto round.

Fight Night Round 4 di Electronic Arts segna il debutto di Mike Tyson sulle console Next Gen nel 2009. Tyson è raffigurato, insieme a Muhammad Ali, sulla copertina del gioco.

Bonus Video Musicale “Godzilla” di Eminem

Tyson fa un cameo nel video musicale della canzone “Godzilla” di Eminem. Lo si vede colpire e stendere Eminem prima di profondersi in scuse.

