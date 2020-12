The Electric State: Millie Bobby Brown nel nuovo film di fantascienza dei fratelli Russo

Millie Bobby Brown, giovane talento in ascesa lanciato dalla serie tv Stranger Things e vista di recente nel film Enola Holmes di Netflix, ha firmato con Universal Pictures per recitare nel film The Electric State. Il sito Variety riporta che Brown sarà protagonista del nuovo film di fantascienza dei fratelli Anthony e Joe Russo (Avengers: Endgame) che dirigeranno e produrranno il progetto.

Il film è basato sull’omonimo romanzo illustrato di Simon Stalenhag descritto come “Stranger Things incontra Sulla strada” e “una visione apocalittica del West americano reimmaginata come la metà degli anni ’90 a bassa tecnologia”.

La storia è ambientata in “un futuro alternativo ed è incentrata su un’adolescente (Brown) che si rende conto che uno strano ma dolce robot che viene da lei è stato effettivamente mandato dal fratello scomparso. Lei e il robot partono alla ricerca del fratello in un mondo fantasioso di umani che si mescolano con tutti i tipi di robot, scoprendo lungo la strada una grande cospirazione”

La trama ufficiale del romanzo:

Ambientato in un 1997 post-apocalittico, The Electric State è la storia di Michelle che, accompagnata dal suo robot giocattolo Skip, attraversa gli Stati Uniti occidentali con un’auto rubata per trovare il fratello scomparso. Raccontato in una prosa dolorosamente malinconica e con quasi un centinaio di splendide illustrazioni a colori, The Electric State è un romanzo come nessun altro.

I Russo che stanno sviluppando il progetto dal 2017 produrranno attraverso la loro società AGBO in partnership con Mike Larocca. Anche Andy e Barbara Muschietti del film horror campione d’incassi IT sono a bordo come co-produttori.

I fratelli Russo: Siamo entusiasti di avere questo accordo con la Universal, che si è impegnata per l’uscita nelle sale di “Electric State”. Questa è una notizia incredibile per noi come registi e per il pubblico di tutto il mondo che desidera l’opportunità di rivivere i film nelle sale. Questo è anche un segnale positivo che, con la disponibilità dei vaccini, il mercato delle sale sta tornando.

La sceneggiatura di “Electric State” è di Christopher Markus e Stephen McFeely che per i Russo hanno scritto Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War.