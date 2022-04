Monstrous: trailer e tutte le anticipazioni sul film horror con Christina Ricci

Il 13 maggio debutta nei cinema americani il thriller horror Monstrous del regista Chris Sivertson. Il film è incentrata su una donna traumatizzata di nome Laura, interpretata da Christina Ricci, che fugge dal suo ex marito violento con il figlio di 7 anni. Nel loro nuovo e remoto santuario in una fattoria in riva al lago scoprono di avere qualcosa di più grande, più mostruoso e terrificante da affrontare.

Trama e cast

La trama ufficiale: Un nuovo terrificante orrore attende Laura (Christina Ricci) e suo figlio di sette anni Cody quando fuggono dal suo ex marito violento e cercano di stabilirsi in una nuova vita in un’idilliaca e remota fattoria su un lago. Ancora traumatizzati, il loro benessere fisico e mentale viene presto spinto al limite poiché la loro fragile esistenza è nuovamente minacciata.

Il cast di “Monstrous” include anche Santino Barnard, Don Baldaramos, Colleen Camp, Lew Temple, Carol Anne Watts, Lew Temple, Peter Hodge, Nick Vallelonga, Sally Elbert, Rachael Edlow, Neraida Bega, Philip V. Bruenn, Lola Grace Combs, Darin Cooper, Matt Lovell, Chris Mullinax, Nancy O’Fallon, Olivia Reid e Anna Tenney.

Monstrous – trailer e video

Trailer ufficiale in lingua originale pubblicato il 21 aprile 2022

Curiosità

Tra i titoli più noti del regista Chris Sivertson ricordiamo la commedia horror al femminile All Cheerleaders Die (2013), il thriller Il nome del mio assassino (2007) con Lindsay Lohan, il dramma d’azione Brawler (2011) e diversi thriller per la tv. Sivertson ha anche scritto il thriller d’azione I predoni con Bruce Willis e co-diretto il documentario Toolbox Murders: As It Was, un making of dell’horror La casa dei massacri di Tobe Hooper.

“Monstrous” è stato scritto da Carol Chrest alla sua seconda sceneggiatura dopo il thriller Profezie di morte (2000) con Dennis Hopper.

Christina Ricci torna al genere horror dopo aver interpretato la pluriomicida Lizzie Borden nella serie tv The Lizzie Borden Chronicles e Misty nella serie tv Yellowjackets.

Le musiche originali del film sono del compositore Tim Rutili (L’ora del crepuscolo, By the River). Rutili e il regista Chris Sivertson sono alla loro seconda collaborazione dopo il dramma d’azione Brawler (2011).

10 film horror con madri e figli

1. Babadook (2014)

Una madre rimasta vedova dopo la morte violenta del marito in un incidente, deve combattere con la paura del figlio di un mostro che si nasconde all’interno della loro casa.

2. Hole – L’abisso (2019)

Una giovane madre che vive nella campagna irlandese con suo figlio sospetta che il comportamento sempre più inquietante del ragazzino sia legato a una misteriosa voragine nella foresta e teme che quello che vive con lei in realtà non sia più suo figlio.

3. The Monster (2016)

Una madre e una figlia devono affrontare un mostro terrificante quando si guasta la macchina su una strada deserta.

4. Blood Red Sky (2021)

Una donna con una misteriosa malattia è costretta ad agire quando un gruppo di terroristi tenta di dirottare un volo transatlantico notturno. Per proteggere suo figlio, dovrà svelare il suo oscuro segreto.

5. Bird Box (2018)

Una donna e due bambini con gli occhi bendati attraversano un apocalittico e letale mondo distopico viaggiando lungo un fiume.

6. Silent Hill (2006)

Una donna va a cercare la figlia, entro i confini di una strana cittadina desolata chiamata Silent Hill, ma non sa quale terribile e angosciante segreto nasconde quel luogo. Basato sul famoso videogioco.

7. The Others (2001)

Una donna vive nella sua vecchia casa di famiglia avvolta nell’oscurità insieme ai due figli fotosensibili. Presto si convince che la casa sia infestata dai fantasmi.

8. The Forgotten (2014)

Dopo che gli è stato detto che i loro figli non sono mai esistiti, un uomo e una donna scoprono presto di avere un nemico molto più grande.

9. Lights Out – Terrore nel buio (2016)

Rebecca deve superare il terrore legato al fratello minore, che una volta ha messo alla prova la sua sanità mentale mettendola faccia a faccia con uno spirito sovrannaturale legato alla madre.

10. The Room – La stanza del desiderio

Matt e Kate comprano una casa isolata. Mentre traslocano, scoprono una strana stanza che concede loro un numero illimitato di desideri. Ma, poiché Kate ha avuto due aborti, quello che manca loro di più è un bambino.

Foto e poster