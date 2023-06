Monte Verità: trailer italiano e anticipazioni del film di Stefan Jäger (Al cinema dal 29 giugno)

Dopo la presentazione al 74° Festival di Locarno e al TFI Torino Film Industry in occasione del 40° TFF, dal 29 giugno arriva nei cinema d’Italia con Draka Distribution “Monte Verità” di Stefan Jäger.

“Monte Verità” trae origine dalla stessa modalità che la gente del Monte Verità avrebbe messo in campo quando fondò la comunità intorno al 1900: una visione collettiva, libera da costrizioni e alimentata dalla fiducia nel potere della creatività. Ho cercato di scavare a fondo nelle resistenze interne ed esterne che una donna in cerca della sua strada deve aver vissuto in quel periodo. Nella consapevolezza che possiamo narrare sempre e solo dal nostro punto di vista, mi sono affidato all’intelligenza collettiva del nostro team per verificare il mio punto di vista. Con il 77% dei nostri capi reparto donne, siamo forse riusciti a sottolineare il cambiamento positivo che sta attraversando il mondo: ogni genere e ogni orientamento sessuale merita tutto il rispetto. Spero con “Monte Verità” di contribuire a mettere le ali a questo spirito di apertura e al desiderio di libertà, proprio come i fondatori del Monte Verità si sono presentati ai loro tempi – nella prima comune hippie del mondo. [Stefan Jäger]

Monte Verità – Trama e cast

La trama ufficiale: Hanna Leitner è una giovane moglie e madre di due figlie che soffre l’oppressione della vita matrimoniale e della società borghese nella quale si sente relegata. Decide di lasciare Vienna e la sua famiglia per raggiungere la comunità che ad Ascona, in Svizzera, si riunisce sul monte Monescia ribattezzato Monte Verità. In questo luogo di libertà, abitato da artisti e gente di ogni provenienza, alla ricerca di una libera espressione delle proprie inclinazioni, Hanna, affetta da asma, prova a riprendere a respirare, fisicamente ed emotivamente. Lontana dal marito che insiste per avere un altro figlio e non concepisce altro per lei che il suo ruolo di madre e di moglie, Hanna riuscirà a dare spazio alla passione per un’arte alla quale il marito le ha sempre negato il diritto di accedere: la fotografia.

Ad interpretare la protagonista la viennese Maresi Riegner, con lei nel cast, Hannah Herzsprung, Max Hubacher, e Joel Basman.

Monte Verità – Trailer e video

Curiosità sul film

Stefan Jäger dirige “Monte Verità” da una sceneggiatura dell’esordiente Kornelija Naraks.

Stefan Jäger è regista, sceneggiatore e docente. Ha studiato regia e sceneggiatura alla Filmakademie Baden-Württemberg, è proprietario della tellfilm GmbH Zürich e dirige il dipartimento di sceneggiatura dell’Università delle arti di Zurigo. È membro delle accademie cinematografiche europee e svizzere.

“Monte Verità” è una coproduzione Svizzera, Austria, Germania, realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, con il patrocinio del Comune di Cannobio e con la collaborazione di Gestione Navigazione Lago Maggiore e distribuito in Italia da Corrado Azzollini per Draka Distribution.

Il film è prodotto da tellfilm, KGP Filmproduktion, COIN FILM, in coproduzione con MMC Movies, Radiotelevisione Svizzera RSI / SRG SSR, blue, ORF Film/Fernseh-Abkommen, con il supporto di Bundesamt für Kultur, Zürcher Filmstiftung, Filmstandortförderung Schweiz, Kulturförderung Kanton Luzern, Ticino Film Commission, Repubblica e Cantone Ticino, Suissimage, FISA – Filmstandort Austria, Österreichisches Filminstitut, Filmfonds Wien, Film- und Medienstiftung NRW, Deutscher Filmförderfonds.

Note di regia

Dalla prima volta che sono stato sul Monte Verità alla fine degli anni ’80, le immagini di quel luogo sono rimaste nella mia testa e mi hanno accompagnato negli anni. Immagini di silenzio e concentrazione ma anche di caos e risveglio. Per molto tempo sono stata incerto se fosse il mio sguardo ad essersi beato sulla collina vicino ad Ascona, intrecciata da miti e leggende e dove gli artisti avevano trovato ispirazione, o se io stesso avessi davvero trovato una fonte che potesse influenzare la mia creazione artistica. Quando l’autrice Kornelija Naraks mi ha contattato con il materiale, ho capito che attraverso il suo sguardo su questo luogo era accaduto quel qualcosa che mi ha sempre interessato nel cinema: raccontare temi del passato che riguardano il nostro presente.

L’autrice è riuscita a creare un arco verso il presente, raccontando una storia purtroppo ancora attuale e scruta la posizione della donna nella nostra società odierna. Quanto può considerarsi libera una donna che ancora oggi sa di essere pagata meno per il suo lavoro rispetto ad una controparte maschile? Quanto può dedicarsi alle sue ambizioni se anche persone liberali che enfatizzano l’apertura e la libertà come paradigma di vita, pensano in fondo che il suo primo dovere è nella famiglia?

Ci sono diversi documentari e libri sul Monte Verità che hanno ispirato la nostra ricerca. Con lo storico Andreas Schwab (“Monte Verità – Sanatorium der Sehnsucht”) avevamo inoltre dalla nostra parte un consulente che poteva darci un prezioso contributo.

Comprimendo la storia in una finzione, crediamo di poter narrare qualcosa che risuona più fortemente nel presente rispetto a una retrospettiva storica oggettiva. Da qui, a posteriori, c’è il rischio dell’incompletezza, soprattutto con un luogo come il Monte Verità che ha visto andare e venire tante personalità illustri, come il premio Nobel per la letteratura Hermann Hesse, l’anarchico Erich Mühsam o l’artista Sophie Taeuber-Arp.

In tal senso è stato fondamentale nello sviluppo della storia tracciare un arco temporale che abbracciasse certe personalità passate dalla montagna, che riflettesse il nostro materiale e mettesse alla prova la nostra protagonista immaginaria definendo chiaramente il nucleo della storia: come può la protagonista avere successo nel suo percorso di liberazione e a che prezzo? Come concederle di mettere l’arte davanti alla famiglia senza che gli spettatori la condannassero e in modo che capissero che la scoperta della sua identità e delle sue inclinazioni fosse divenuta una priorità in una società che non le avevo permesso alcuna autorganizzazione e alcuna scelta?

Sono un uomo, motivo per cui ho ritenuto importante lavorare con quante più donne possibile. Perché la mia visione della storia doveva rendere giustizia a coloro di cui racconta la storia. E potevo farlo solo nella misura in cui ero pronto a portare la mia visione al collettivo artistico che ha realizzato questo film. In questa visione mi trovo nella posizione di Hanna. Quasi ogni individuo arriva a un punto della propria vita in cui è chiamato a porre un accento o forse anche a prendere una decisione: per il sogno della libertà, della propria realizzazione artistica, o per una vita sicura – che può significa voler creare una famiglia e doverla proteggere. È possibile fare entrambe le cose contemporaneamente ma per le donne, che lottano per la libertà, è molto più complesso ed è ancora oggi un atto che può provocare clamore, quanto più l’artista e donna coraggiosa compie quel passo verso la creatività autonoma (e lontana da una famiglia).

Volevo condurre emotivamente gli spettatori verso il personaggio di Hanna, accompagnarli al Monte Verità e farli immergere lì in un mondo che è stato fondato da una coppia di idealisti con l’obiettivo di consentire il recupero (psicologico e fisico) di ogni individuo per, infine, poter realizzare se stessi. In tal modo voglio raggiungere tutti i generi e le identità, perché le nostre domande sono universali, immediate e attuali. [Stefan Jäger]

Interviste a cast e regista

Perché pensi che questa storia sia ancora attuale oggi?

STEFAN JAGER: Quello che i fondatori cercavano sul Monte Verità era il confronto con temi che ancora oggi scottano:

– Come possiamo vivere in armonia con la natura?

– Come ci si può impegnare in un gruppo per il bene comune ma

anche permettere al singolo di svilupparsi liberamente?

– Come fa l’anima a diventare sana?

– Che influenza ha l’alimentazione sul nostro benessere?

– Come affrontare il cambiamento che scuote lo spirito umano?

– Come può una società imparare dalle utopie di pochi? Servono

utopie come questa per un cambiamento più grande? Oggi più che

mai?

Che tipo di sensazione vuoi che gli spettatori del film portino con sé quando escono dal cinema?

SJ: Voglio che siano commossi dalla storia di una donna forte. Ma anche che si siano lasciati trascinare in una fase affascinante della storia svizzera, poco dopo la fondazione del sanatorio del Monte Verità, in cui un paesino vicino a Locarno ha creato un clamore mondiale che riecheggia ancora oggi.

Qual è stata la tua più grande sfida personale come regista di questo film?

SJ: Credere che sia possibile fare cinema in grande anche nella piccola Svizzera. E con le circostanze speciali durante il Covid, trovare il giusto approccio senza perdere di vista la nostra visione.

Come ti sei preparata per il ruolo e quanto il COVID ha complicato le cose?

MARESI RIEGNER (Hanna Leitner): Il primo casting, il primo contatto con il personaggio di Hanna Leitner, è avvenuto sei mesi prima dell’inizio delle riprese. Da allora mi sono intensamente a Monte Verità e alla sua storia. Ho studiato il periodo intorno al 1906, ho letto testi scritti da donne di quest’epoca e mi sono immersa sempre di più in loro. La coach di recitazione Teresa Harder mi ha supportato, a volte anche con Hanna Herzsprung, che interpreta Lotte Hattemers, che mi ha aiutato a entrare in contatto con uno dei “veri” personaggi del Monte Verità. Nel frattempo ci sono stati anche continui casting per ruoli secondari. Stefan Jäger ed io siamo diventati una squadra ben allenata grazie a questo contatto costante. E poi abbiamo fatto una settimana di prove sul Monte Verità. È stato molto utile. Abbiamo fatto escursioni, assorbito l’atmosfera, ci siamo letti ad alta voce i testi del periodo. In questo modo ci siamo conosciuti meglio e abbiamo creato fiducia. E poi ovviamente c’erano tutte le cose pratiche: imparare a scrivere nello stile dell’epoca, prendere confidenza con le vecchie macchine fotografiche e imparare come funzionavano. Ho incontrato un fotografo che ha una vasta collezione di macchine fotografiche storiche, che – capito il funzionamento – sono in realtà davvero facili da usare. Da un lato il Covid ha reso più semplici i preparativi perché avevo più tempo ed ero molto a casa, soprattutto nel primo lockdown. Dall’altro c’era questa costante incertezza negli interni, se potessimo persino girare in primo luogo o se fosse necessario posticipare, il che sarebbe stato difficile visto il mio impegno con il Burgtheater. Ci sono stati casting tramite Zoom, che all’inizio sembrava strano, ma dopotutto ha funzionato bene. La paura che il progetto potesse fallire a causa del Covid era deprimente.

Cosa ti è rimasto maggiormente impresso nella memoria delle riprese?

MR: Abbiamo girato molto all’aria aperta. Questo fantastico sfondo e la natura, che era così presente nella prima parte delle riprese, sentire il vento durante le riprese, la grande libertà che avevamo davanti alla camera, che seguiva i nostri movimenti… lo ricordo ancora oggi. Anche l’ultimo giorno di riprese a Cannobio, l’ultimo giorno di riprese all’aperto, è stato speciale. Stavamo girando su un traghetto storico. Mancavano solo trenta minuti al tramonto e dovevamo filmare una scena importante contro il tempo. Ero ancora truccata e quando sono arrivata al porto il regista mi è corso incontro gridando: “Devi salire sulla nave! Ecco i tuoi oggetti di scena! Tutte le comparse sono pronte! La macchina sta girando!” Sono corsa sulla nave senza una sola prova – mi sono divertita così tanto, non ho avuto un secondo per pensare a quello che stavo facendo. Dovevo solo farlo, ma non riuscivo a sbagliare niente. Girare sotto stress in quel modo, quando tutto scorre insieme e ognuno fa il proprio lavoro e hai questa enorme macchina lì, questa nave – che sprigionava un’energia incredibile – è stato un momento magico… E mentre il sole tramontava ho visto la mia famiglia al porto, era appena venuti a trovarmi e mi salutavano dopo la scena.

Come ti sei preparato ad interpretare un personaggio storicamente conosciuto come Otto Gross che fu, tra le altre cose, uno studente di Sigmund Freud?

MAX HUBACHER (Otto Gross): La particolarità di questo progetto è che sono stato scelto molto presto. Questo è stato un vantaggio perché ho potuto seguire anche lo sviluppo della sceneggiatura e con ogni versione avere più presa sul personaggio. Qui, ho cercato di immaginare una certa fisicità e provarla. Mi sono interrogato sull’aspetto visivo del personaggio, come agisse e reagisse, quanto sicuro o insicuro fosse…ì Otto Gross ha lasciato una grande quantità di documenti, fortunatamente, e molto è stato scritto su di lui. Sono stato in grado di utilizzare tutto ciò per ricerche approfondite. Un’altra cosa fantastica è stata la conversazione con l’esperto di Otto Gross Emanuel Hurwitz. Lui stesso è uno psichiatra e un’autorità assolutamente eminente in questo campo, oltre ad aver scritto un libro su Gross. Poter fargli delle domande è stato di enorme aiuto perché ha scandagliato tutte le ambivalenze che compongono il carattere di questa figura. La cosa importante con tutta questa intensa ricerca, è che non si è tentati di interpretare un personaggio secondo teoria, ma si lascia emergere qualcosa di nuovo. Importanti anche le prove sul Monte Verità. Siamo stati davvero fortunati che ci siano state anche le prove, specialmente durante il Covid. Quindi noi attori siamo stati a lungo insieme al regista Stefan Jäger nel luogo in cui tutto ha avuto inizio e lì abbiamo cercato verità interne ed esterne. Ciò che era particolarmente importante per il mio personaggio era il dialetto viennese che dovevo fare mio. Sono stato supportato dalla fantastica insegnante di dialetto Susi Stach, con la quale ho lavorato su tutti i dialoghi due volte a settimana per diversi mesi. Questa è stata una parte estremamente importante della preparazione.

Come accetti le contraddizioni e le ambivalenze insite nella biografia di Otto Gross?

MH: La sfida più grande in un lavoro di questo tipo è creare una combinazione delle nostre esperienze e del passato con il materiale di ricerca. Inoltre, non dovrebbe diventare troppo personale quando lo fai, perché in tal caso non si renderebbe giustizia al personaggio storico. L’importante è che si inizi ad apprezzare il personaggio e a provare empatia per la persona in tutta la sua complessità, la stessa che ognuno di noi porta dentro di sé; forse non in modo così pronunciato come nel Dr. Gross, ma in ogni caso si deve poter trovare un punto di connessione. La combinazione di questi due approcci mi permette di tenere conto dell’ambivalenza del suo personaggio.

Monte Verità – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Volker Bertelmann , noto anche come Hauschka , (Lion, Attacco a Mumbai, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, Quando Hitler rubò il coniglio rosa, Summerland, Niente di nuovo sul fronte occidentale).

, noto anche come , (Lion, Attacco a Mumbai, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, Quando Hitler rubò il coniglio rosa, Summerland, Niente di nuovo sul fronte occidentale). Il regista Stefan Jäger spiega quale è il ruolo della musica e dei suoni della natura nel film:

Anche la natura è stata un elemento decisivo nel la definizione del sound concept del film. I suoni della natura, le percezioni di Hanna, il suo arrivo dalla città in questo paesaggio naturale ancora intatto, vogliono comprimere il racconto ed enfatizzare le sue sensazioni. Non con una funzione calmante quanto piuttosto accentuando la dimensione del subconscio e dei suoni che ricorrono, come ad es. il rumore dell’acqua, del vento o dei passi sulle varie superfici su cui cammina appena entra nel bosco che circonda il Monte Verità. Inoltre, volevamo concentrarci acusticamente su ciò che Hanna osserva. In termini concreti significa che – laddove il suo occhio si concentra su un dettaglio – abbiamo voluto concentrare il suono a questo livello in modo che i rumori ambientali si spostassero sullo sfondo. Non che la cosa dovesse diventare scontata, ma la scelta ci ha aiutati ad immergerci nella testa della protagonista durante il suo lavoro di fotografa per rendere percepibile il suo stile di inquadratura delle immagini e a cosa desse origine la sua messa a fuoco. Per le musiche abbiamo potuto lavorare con Volker Bertelmann, che è stato coinvolto nel processo di montaggio in una fase iniziale e a stretto contatto con il sound designer e con la responsabile del missaggio, Gina Keller (Blue My Mind, Schwesterlein ecc.), perché la musica e i suoni naturali andassero spesso di pari passo. La nostra montatrice, Noemi Preiswerk (Blue My Mind, The Servant, Soul Of A Beast) era già coinvolta nel processo di sviluppo della sceneggiatura.

