Morbius: nuovo trailer italiano e tutte le anticipazioni del film con Jared Leto

A gennaio 2022 Sony Pictures porterà nei cinema Morbius, terzo film dell’Universo Sony di Spider-Man (USS), co-prodotto da Marvel Studios con Jared Leto nei panni dell’antieroe noto come Morbius il vampiro vivente. La storia segue un brillante biochimico di nome Michael Morbius che cerca di curarsi da una rara malattia del sangue, ma inavvertitamente si infetta con una forma di vampirismo.

Trama e cast

La trama ufficiale: Uno dei personaggi più avvincenti e controversi della Marvel arriva sul grande schermo. Pericolosamente malato con un raro disturbo del sangue e determinato a salvare gli altri che soffrono del suo stesso destino, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo radicale si rivela presto un rimedio potenzialmente peggiore della malattia.

Oltre a Leto nei panni del personaggio principale il cast include anche Adria Arjona nei panni di Martine Bancroft, la fidanzata di Morbius; Matt Smith in quelli Loxias Crown /Fame, un uomo con la stessa rara malattia del sangue di Morbius, Jared Harris nel ruolo del mentore di Morbius e Al Madrigal e Tyrese Gibson nei panni rispettivamente di Alberto Rodriguez e Simon Stroud, due agenti dell’FBI che danno la caccia a Morbius. Il cast è completato Corey Johnson, Archie Renaux, Charlie Shotwell, Clara Rosager. Tom Forbes, Gloria Garcia e Abraham Popoola.

Morbius – trailer e video

Primo teaser trailer italiano pubblicato il 13 gennaio 2020

Prima Featurette in lingua originale pubblicata il 1° novembre 2022

Secondo trailer italiano ufficiale pubblicato il 2 novembre 2021

Chi è Morbius?

Morbius, definito “Il Vampiro Vivente”, è stato introdotto nelle pagine di Marvel Comics nell’albo “The Amazing Spider-Man #101”. Lo scrittore Roy Thomas e l’artista Gil Kane hanno creato il personaggio che non è un vampiro nel senso tradizionale. Il Dr. Michael Morbius in realtà è un vampiro nato in laboratorio dopo una serie di esperimenti che ha eseguito su se stesso per curare una rara malattia del sangue. Morbius ha sviluppato le zanne e il bisogno di sangue per sopravvivere, ma quando morde le sue vittime non si trasformano in vampiri. Nonostante il suo status iniziale di antagonista horror Spider-Man, Morbius è diventato un antieroe cupo, grintoso e tragicamente imperfetto nella sua serie e in altri titoli. La sua vera identità è quella di un ex biochimico pluripremiato di nome Michael Morbius, che era imbevuto di abilità sovrumane pseudo-vampiriche e tratti fisici dopo un esperimento biochimico fallito che aveva lo scopo di curare la sua rara malattia del sangue, piuttosto che originata da mezzi sovrannaturali. Il resto delle sue apparizioni presentano la sua lotta interna con il suo status di pseudo-vampiro, la sua insaziabile brama di sangue umano e i suoi successivi sforzi per curare la sua orribile condizione, insieme al suo eventuale periodo come vigilante brutale e da incubo.

Curiosità

“Morbius” è il terzo film Il terzo film dell’Universo Sony di Spider-Man (USS) dopo Venom (2018) e Venom – La furia di Carnage (2021).

“Morbius” arriva dopo il successo dello spin-off “Venom” con Tom Hardy che ha sbancato a sorpresa il box-office con 855 milioni di dollari incassati nel mondo e generato un sequel uscito nelle sale il 14 ottobre 2021.

Daniel Espinosa (Safe House, Child 44, Life) dirige “Morbius” da una sceneggiatura di Matt Sazama & Burk Sharpless (Dracula Untold, Lost in Space) basata sull’omonimo personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e Gil Kane.

Tyrese Gibson ha rivelato di aver firmato con Sony per tre film.

Il personaggio di Morbius può essere intravisto anche nei contenuti bonus del DVD del film Blade (1998), in un finale cancellato.

Matt Smith si è unito al film, dopo aver precedentemente rifiutato altri ruoli in film di supereroi, grazie al coinvolgimento e all’incoraggiamento del regista Daniel Espinosa e della sua ex co-protagonista di Doctor Who, Karen Gillan, che interpreta Nebula nell’Universo Cinematografico Marvel.

Le scene di New York in realtà sono state girate nel Northern Quater di Manchester, nel Regno Unito. Tutte le luci della città, le insegne e le targhe ecc. sono state cambiate per corrispondere a quelle che avresti trovato a New York.

C’erano voci di Leto per un altro ruolo di vampiro, Lestat nel reboot fallito di Intervista col vampiro (Vampire Chronicles) di Josh Boone (The New Mutants).

Il regista del film Daniel Espinosa ha diretto il film di fantascienza/horror “Life”, che si vociferava fosse un prequel di “Venom” (2018).

Matt Smith (Loxias Crown) è il terzo attore che ha interpretato un’incarnazione di Doctor Who (Smith era l’Undicesimo Dottore) ad apparire in un film della Marvel Comics, dopo Christopher Eccleston (il Nono Dottore, Malekith in Thor: The Dark World) e David Tennant (il decimo dottore, Killgrave – L’Uomo Porpora in Jessica Jones). Tutti e tre gli attori hanno assunto ruoli da villain nei rispettivi film.

F. Gary Gray e Antoine Fuqua hanno rifiutato l’offerta di dirigere.

Questo è il secondo ruolo tratto da un fumetto per Jared Leto, dopo aver interpretato il Joker in Suicide Squad (2016).

Matt Smith (Loxias Crown) aveva precedentemente interpretato Doctor Who. Il Dottore aveva affrontato un rivale Signore del Tempo di nome Morbius nel 1976, nell’episodio di Doctor Who in quattro parti “Il cervello di Morbius”.

Secondo il defunto scrittore/disegnatore di fumetti Gil Kane, l’aspetto del personaggio originale della Marvel Comics Morbius era basato sull’attore Jack Palance. Palance ha interpretato Carl Grissom in Batman (1989) e il suo personaggio viene ucciso dal Joker (Jack Nicholson). Jared Leto ha interpretato il Joker in Suicide Squad (2016) e nel Justice League di Zack Snyder (2021).

Con questo film sia Jared Leto che Michael Keaton interpreteranno personaggi sia della DC che della Marvel. Leto in Suicide Squad nei panni del Joker e nell’Universo Sony di Spider-Man (USS) come Morbius, mentre Keaton è Avvoltoio sia nell’Universo Sony che nell’Universo Cinematografico Marvel (UCM) e interpreta Batman nell’Universo Esteso DC grazie al ruolo di Bruce Wayne nel film The Flash.

Morbius è il secondo ruolo nei fumetti di Jared Harris, dopo I racconti del vascello nero (2009).

Morbius è il secondo film dell’Universo Sony di Spider-Man (USS) a legarsi nell’Universo Cinematografico Marvel (UCM), dopo Venom – La furia di Carnage (2021).

L’uscita di “Morbius era prevista per il 31 luglio 2020 negli Stati Uniti. Ma quando la pandemia di coronavirus ha iniziato a colpire l’industria cinematografica, inclusa la presenza nelle sale cinematografiche, l’uscita del film è stata spostata al 19 marzo 2021, poi all’11 gennaio 2021 e infine al 28 gennaio 2022. Sony Pictures ha successivamente iniziato a spostare la data di uscita per i film del 2020 fino al 2021 incluso un altro film ambientato nell’Universo Sony di Spider-Man (USS), il sequel Venom – La furia Carnage dalla data di uscita del 2 ottobre 2020 al 25 giugno 2021. Spider-Man: No Way Home, un altro film Marvel associato all’universo Cinematografico Marvel è slittato negli Stati Uniti dal 16 luglio 2021 al 5 novembre 2021 e poi di nuovo al 17 dicembre 2021.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore svedese Jon Ekstrand (Borg McEnroe, Slaughterhouse spacca, I Am Greta) alla sua quarta collaborazione con il regista Daniel Espinosa dopo Snabba Cash (2010), Child 44 – Il bambino n. 44 (2015) e Life: Non oltrepassare il limite (2017).

Il primo trailer ufficiale è accompagnato dal brano "Für Elise Epic Version" eseguita da Samuel Kim. Il brano originale è "Per Elisa" un pezzo per pianoforte in La minore composto da Ludwig van Beethoven nel 1810.

